Heute ist der erste TV-Dreikampf mit Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock

Beim ersten TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten an diesem Sonntagabend, dem 29.08., will Armin Laschet sichtbar machen, für was die Union stehe und „wo die Unterschiede sind zu Rot-Grün“, sagte der CDU-Vorsitzende.

Termine der nächsten TV-Trielle: Wann treffen die Kanzlerkandidaten aufeinander?

Beim ersten sogenannten Triell, das an diesem Sonntag 20.10 Uhr bis 22.00 Uhr von RTL und ntv übertragen wird, trifft Laschet erstmals im Bundestagswahlkampf in einem solchen Format auf seine Rivalen, SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz sowie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Mit Spannung wird erwartet, wie sich der unter Druck stehende Laschet schlägt.

Im September erwarten die Zuschauer zwei weitere Trielle vor der Bundestagswahl am 26. September. Eines läuft auf den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, eines im privaten Fernsehen.

Zweites Triell am 12. September im TV bei ARD und ZDF

Mitte September ist es dann zum zweiten Mal soweit: Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) sowie Kandidatin Annalena Baerbock (Grüne) sind am 12. September um 20.15 Uhr live im ZDF und in der ARD zu sehen.

Kanzlerkandidaten-Duell am 12.09.: Termin, Uhrzeit, Moderatoren und Mediathek

Die Infos zu den Moderatoren und zur Übertragung des zweiten TV-Triells im kurzen Überblick:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: ARD und ZDF

ARD und ZDF Livestream: Mediatheken von ARD und ZDF

Mediatheken von ARD und ZDF Datum: Sonntag, 12.09.2021

Sonntag, 12.09.2021 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatoren: Maybrit Illner (ZDF), Oliver Köhr (ARD)

Drittes TV-Triell im TV bei Prosieben, Sat1 und Kabeleins

Das dritte und letzte Triell vor der Bundestagswahl 2021 läuft bei den privaten TV-Sendern Pro7, Sat.1 und Kabeleins. Die Kanzlerkandidaten treten eine Woche vor der Bundestagswahl also nochmal gemeinsam im TV auf. Wer stellt die Fragen und gibt es die Sendung auch online in der Mediathek?

Kanzlerkandidaten-Duell am 19.09.: Uhrzeit, Moderatoren und Mediathek

Das letzte TV-Triell im Wahlkampf um das Kanzleramt läuft am 19. September im Privat-Fernsehen. Alle Infos im Überblick:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: Prosieben, Sat.1 und Kabeleins

Prosieben, Sat.1 und Kabeleins Livestream: Mediathek Joyn

Mediathek Joyn Datum: Sonntag, 19.09.2021

Sonntag, 19.09.2021 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatoren: Linda Zervakis, Claudia von Brauchitsch

TV-Trielle vor der Bundestagswahl: Kanzlerkandidaten diskutieren im Fernsehen

Es wird spannend vor der Bundestagswahl 2021: Eine Koalition mit der Linken schloss Kandidat Olaf Scholz erneut nicht ausdrücklich aus. „Die Erfahrung zeigt, dass nach der Absage an eine Koalition die Frage nach der nächsten folgt“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ auf die Frage, warum er nicht klar Nein sage zu einem Bündnis mit der Linken. „Und irgendwann diskutiert das Land nicht mehr über das Wohl des Landes, sondern die Ränke von Parteien.“ Er sei überzeugt: „Jede Regierung in Deutschland muss sich ganz klar zur transatlantischen Partnerschaft bekennen, zur Mitgliedschaft in der Nato und zu einer starken und souveränen Europäischen Union. Dazu, dass wir solide mit dem Geld umgehen und dass die Wirtschaft wachsen muss. Und dass die Sicherheit im Inneren gewährleistet wird.“ All diese Punkte seien für ihn unabdingbar.

Baerbock ließ Zweifel erkennen, ob es zu einer gemeinsamen Regierung mit der Linkspartei kommen kann. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte sie: „Die Linkspartei hat am Mittwoch im Bundestag zu meinem Entsetzen noch einmal verdeutlicht, dass sie außenpolitisch nicht handlungsfähig ist.“ Die Linksfraktion hatte sich bei der Abstimmung über das Evakuierungs-Mandat der Bundeswehr für Grünen-Kanzlerkandidatinließ Zweifel erkennen, ob es zu einer gemeinsamen Regierung mit derkommen kann. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte sie: „Diehat am Mittwoch im Bundestag zu meinem Entsetzen noch einmal verdeutlicht, dass sie außenpolitisch nicht handlungsfähig ist.“ Die Linksfraktion hatte sich bei der Abstimmung über das Evakuierungs-Mandat der Bundeswehr für Afghanistan mehrheitlich enthalten, es gab aber auch Ja- und Nein-Stimmen. Baerbock sagte nun: „Einem Bundeswehr-Mandat die Unterstützung zu verweigern, obwohl es um die Rettung von Menschen in höchster Not geht - mit einem solchen Agieren ist die Linke dabei, sich selbst auszuschließen.“

Baerbock forderte erneut einen fairen Umgang im Wahlkampf. Generell schätze sie Laschet für seine Bodenständigkeit. Auf die Frage, was sie an Scholz möge, entgegnete die Grünen-Chefin: „Seine Ruhe nach außen und nach innen.“Grünen-Co-Chef Robert Habeck rechnet damit, dass Baerbock bei dem TV-Triell Boden gut machen kann. „Sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet wollen die Ära Merkel im politischen Habitus verlängern. Tunlichst keine Antworten geben, Politik möglichst entpolitisieren“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Das passe nicht zur gesellschaftlichen Stimmung, die von großer Unruhe und Orientierungslosigkeit geprägt sei. „Gerade in den TV-Triellen wird Annalena Baerbock deshalb mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrer Energie punkten können.“