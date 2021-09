Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl in Deutschland und die SPD ist in Umfragen im Stimmungshoch

Das Rennen ums Kanzleramt ist völlig offen. Umfragen sahen die SPD zuletzt im Aufwärts- und die Union im Abwärtstrend. Unionskanzlerkandidat Laschet (CDU) steht deswegen unter Druck.

Nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder läuft die Zeit für einen Stimmungsumschwung vor der Bundestagswahl davon. „Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende“, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Die CSU wolle mit ihrem Parteitag am Freitag und Samstag in Nürnberg „ein Stück“ die Trendwende einleiten. Ohne es direkt anzusprechen, dürfte Söder auch das am Sonntag bei ARD und ZDF anstehende, zweite Triell der Spitzenkandidaten von Union, SPD und Grünen zum Wochenende der Entscheidung hinzuzählen.

TV-Triell: Kanzlerkandidaten der Bundestagswahl live im TV und Stream

Am Sonntag geht es weiter mit dem nächsten Triell: Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock treten gemeinsam live im TV vor der Bundestagswahl 2021 auf.

Uhrzeit, Datum und Sender: Hier läuft die TV-Übertragung der Kanzler-Trielle am 12.09.21

Das zweite TV-Triell wird am 12.09.2021 live auf den Sendern ARD und ZDF übertragen. Um 20.15 Uhr geht es los. Maybrit Illner und Oliver Köhr werden ihre Fragen an das Trio richten. Das wichtigste in Kürze:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: ARD und ZDF

ARD und ZDF Livestream: Mediathek von ARD und ZDF

Mediathek von ARD und ZDF Datum: Sonntag, 12.09.2021

Sonntag, 12.09.2021 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatoren: Maybrit Illner (ZDF) und Oliver Köhr (ARD)

Maybrit Illner und Oliver Köhr: Das sind die Moderatoren des Kanzler-Triells bei ARD und ZDF

Die ehemalige Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins: Maybrit Illner

Heutzutage ist Maybrit Illner wohl am bekanntesten für ihre Talkshow „Maybrit Illner“, die seit 1999 jeden Donnerstag ausgestrahlt wird. Doch die politische Redakteurin war schon vorher häufig im TV zu sehen: Als Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins, dessen Leitung sie 1998 übernahm. Bis 2013 war sie außerdem neben Claus Kleber und Marietta Slomka regelmäßig im heute-journal zu sehen.

Maybrit Illner hat in der Vergangenheit schon mehrere Kanzlerduelle moderiert: Gerhard Schröder gegen Edmund Stoiber (2002), Gerhard Schröder gegen Angela Merkel (2005), Frank-Walter Steinmeier gegen Angela Merkel (2009), Peer Steinbrück gegen Angela Merkel (2013) und Martin Schulz gegen Angela Merkel (2017).

Chefredakteur der ARD: Oliver Köhr

Oliver Köhr ist in der Nachrichten-Welt einer der wichtigsten Gesichter: Seit 1. Mai 2021 ist er der neue Chefredakteur beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD. Zudem arbeitet er als Koordinator für die Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

In Nordrhen-Westfalen geboren hat Oliver Köhr seine ersten Schritte im Journalismus beim MDR gemacht, wo er sein Volontariat absolvierte. Im ARD-Hauptstadtstudio war er bis 2011 Studioleiter des MDR Fernsehen. Im Januar 2010 wurde er stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen.

Annalena Baerbock wurde bereits schon einmal von Oliver Köhr ausgefragt: Beim Sommerinterview 2019 war sie bei „Bericht aus Berlin“ zu Gast.

TV-Triell: SPD laut Umfrage „Sonntagstrend“ vor der CDU

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl sieht eine weitere Umfrage die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz als stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten gewinnen laut den Meinungsforschern beim Allensbach-Institut – mit 27 Prozent. Die CDU wird mit 25 Prozent an zweiter Stelle platziert, die Grünen ergattern demnach nur 15,5 Prozent der Stimmen.

Unterdessen hat CSU-Generalsekretär Markus Blume das Umfragetief der Union direkt mit Laschet in Verbindung gebracht. „Natürlich stünden wir mit Markus Söder besser da“, sagte er dem „Spiegel“ auf den Hinweis, dass die Union mit Söder als Kanzlerkandidat in Umfragen klar vorne liegen würde. Blume betonte aber auch, dass es jetzt nicht darum gehe, „im Nachhinein Recht zu bekommen, sondern die Union zur stärksten Kraft zu machen. Dem ordnen wir alles unter.“

Erneut betonte Söder, er befürchte, dass sich in Deutschland mit einer Linkskoalition unter Führung der SPD die Lage für den Mittelstand, für Familien und Ehepaare verschlechtere. Es drohten höhere Schulden und weniger Sicherheit.

Der wegen historisch schlechter Umfragewerte massiv unter Druck stehende Laschet hatte Ende vergangener Woche sein achtköpfiges „Zukunftsteam“ vorgestellt, mit dem er die Trendwende einleiten will. Ein Schattenkabinett soll das aber nicht sein, wird betont. Vielmehr steht jede Person, darunter Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CSU-Vize Dorothee Bär, für ein Kernthema, mit dem die Union bis zur Wahl am 26. September inhaltlich punkten will.

Nach dem TV-Triell auf RTL und ntv: Analyse der Kanzlerkandidaten

Im Anschluss an das RTL/ntv Wahl-Triell analysierte Frauke Ludowig zusammen mit den Moderatoren Pinar Atalay und Peter Kloeppel und mit prominenten Gästen die Aussagen der Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz, berichtet der Sender RTL auf der Webseite.

TV-Triell Umfrage zu Sieger: Gewinner ist Olaf Scholz

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist laut einer ersten Zuschauerbefragung Gewinner des TV-Triells. Das ergab eine Forsa-Umfrage am Sonntagabend unter etwas mehr als 2500 Zuschauern im Auftrag von RTL und ntv. 36 Prozent gaben demnach an, dass Scholz die TV-Debatte „alles in allem gewonnen“ habe. 30 Prozent votierten für Grünen-Kandidatin Baerbock als Siegerin des Schlagabtauschs, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet landete mit 25 Prozent der Stimmen auf Platz drei. Für keinen der Drei entschieden sich neun Prozent.

ARD und ZDF: Weiteres Trielle zur Bundestagswahl live im TV und Stream

Am 23. September, drei Tage vor der Bundestagswahl 2021 in Deutschland, folgt dann noch die Schlussrunde mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin in der ARD und im ZDF. Moderiert wird die Sendung von Tina Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF).

Drittes TV-Triell der Kanzlerkandidaten bei Prosieben, Sat.1 und Kabeleins

Das dritte Triell der Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet und der Kanzlerkandidatin Baerbock läuft am Donnerstag, 19.09.2021, live bei Prosieben, Sat.1 und Kabeleins. Los geht es um 20.15 Uhr. Auch im Online-Stream wird die Show zu sehen sein – in den jeweiligen Mediatheken und auf dem Galileo-Youtube-Kanal. Moderiert wird das letzte Triell vor der Bundestagswahl 2021 von Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch.

Über fünf Millionen verfolgen TV-Triell der Kanzlerkandidaten

Die ersten große Fernsehdebatte der drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen haben am Sonntagabend auf RTL 5,05 Millionen Zuschauer verfolgt. Das entspricht einem sehr guten Marktanteil von 16,4 Prozent für das sogenannte Triell.