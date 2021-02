„Die Zukunft ist anders, als du denkst“ – So titelt die neue dystopische Serie „Tribes of Europa“. Wir tauchen in eine zerrüttete Welt ein, die in die Zukunft eines anderen Europas blickt. Die deutsche Serie überzeugt mit einem internationalen Cast und einer spannenden Geschichte. Um was es geht und alle weiteren Infos findet ihr in diesem Artikel.

„Tribes of Europa“ Start auf Netflix

Die sechs Folgen der Serie „Tribes of Europa“ werden am 19. Februar 2021 auf Netflix veröffentlicht. Wie üblich sind Neustarts ab 9 Uhr morgens verfügbar.

Handlung – Darum geht’s in der neuen Serie

Es ist das Jahr 2074 und wir befinden uns in Europa. Doch nach einer globalen Katastrophe, deren Ursprung unklar ist, herrscht Krieg unter den Tribes. Diese sind aus den Trümmern der europäischen Gemeinschaft entstanden.

Die drei Geschwister vom Stamm der „Origines“ Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed) müssen sich in dieser Welt zurechtfinden. Als sie von den anderen getrennt werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich in einem actiongeladenen Kampf um die Zukunft dieses neuen Europas ihren eigenen Weg zu bahnen.

Trailer zu „Tribes of Europa“

Hier könnt ihr den Trailer anschauen und einen Blick in die Serie werfen:

Youtube

„Tribes of Europa“ Schauspieler – Der Cast im Überblick

Zum Cast gehören diese Schauspieler und Schauspielerinnen:

Emilio Sakraya als Kiano

Emilio Sakraya für die internationale Netflix-Serie „Warrior Nun“ vor der Kamera, die im Juni 2020 erschien. Letztes Jahr übernahm er die Hauptrolle im Kinofilm „Die Rettung der uns bekannten Welt“ unter der Regie von Til Schweiger. Er ist zudem begeisterter Musiker und legte 2020 sein Debütalbum „ 2019 standfür die internationale Netflix-Serie „“ vor der Kamera, die im Juni 2020 erschien. Letztes Jahr übernahm er die Hauptrolle im Kinofilm „Die Rettung der uns bekannten Welt“ unter der Regie von Til Schweiger. Er ist zudem begeisterter Musiker und legte 2020 sein Debütalbum „ Roter Sand “ vor.

Henriette Confurius als Liv

Ihre bislang letzte Fernsehrolle spielte Henriette Confurius 2020 in der Miniserie „Die verlorene Tochter“; außerdem war sie in der Hermann-Hesse-Verfilmung „Narziss und Goldmund“ zu sehen. Bereits abgedreht ist „Generation Beziehungsunfähig“ von Helena Hufnagel, der 2021 in die Kinos kommen soll.

David Ali Rashed als Elja

David Ali Rashed wurde 2002 geboren und feierte sein Filmdebüt 2016 in Ute Wielands „Tigermilch“. Seitdem arbeitete er mit renommierten Regisseurinnen und Regisseuren zusammen.

Melika Foroutan als Lord Varvara

Eine TV-Rolle, für die Melika Foroutan viel Anerkennung bekam, war die der alkoholkranken Ermittlerin Louise Bonì in der gleichnamigen ARD-Kriminalreihe. Auf der Berlinale 2020 war Melika Foroutan in „Pari“ zu sehen. Jüngst drehte sie mit dem spanischen Regisseur Marcel Barrena „Mediterraneo“ ab. Der Kinostart ist für 2021 geplant.

Oliver Masucci als Moses

2015 war Oliver Masucci als Adolf Hitler in „Er ist wieder da“ im Kino zu sehen – eine Rolle, die ihm eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis einbrachte. Weltweit bekannt wurde er mit der Netflix-Serie „Dark“. Für Aufsehen sorgte er auch als Rainer Werner Fassbinder in „Enfant Terrible“.

Ana Ularu als Grieta

Zuletzt spielte Ana Ularu die Bösewichtin Eva Stellenbosch in „Alex Rider“ für Amazon Prime. 2017 war Ana als die böse Hexe des Westens in der Serie „Emerald City“ und in der Showtime-Serie „Borgia“ zu sehen. Seitdem sie auf der Berlinale 2012 als Shooting Star ausgezeichnet wurde, hat Ana an zahlreichen internationalen Produktionen gearbeitet.

Robert Finster als David

Zu seinen erfolgreichsten Filmen gehören „Hüter meines Bruders“, „Vor der Morgenröte“ und „Krieg“. In „Freud“ – der ersten Zusammenarbeit von Netflix und ORF – einer Serie über den Begründer der Psychoanalyse, übernahm Robert Finster die Titelrolle.

Benjamin Sadler als Jakob

Kinorollen spielte Benjamin Sadler unter anderem in „Passion“, „Ein Atem“, der erfolgreichen Kinderfilm-Reihe „Wendy“ und in Caroline Links „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. 2020 war er in der ZDF-Serie „Schatten der Mörder – Shadowplay“ zu sehen und drehte unter anderem den norwegisch-deutschen Politthriller „Furia“.

Jannik Schümann als Dewiat

Jugend ohne Gott“, Wim Wenders’ „Grenzenlos“, die Verfilmung „Dem Horizont so nah“ und die internationale Produktion „Niemandsland – The Aftermath“. Zudem hatte Charité“. Nach Auftritten in verschiedenen Musicals folgten unter anderem das Drama „Lenalove“, „“, Wim Wenders’ „Grenzenlos“, die Verfilmung „Dem Horizont so nah“ und die internationale Produktion „Niemandsland – The Aftermath“. Zudem hatte Jannik Schümann eine der Hauptrollen in der Fernsehserie „“.

Jeanette Hain als Amena

Die Schauspielerin begann ihre Karriere 1998. Zuletzt war Jeanette Hain unter anderem in der Serie „Babylon Berlin“ , in Til Schweigers „Klassentreffen 1.0“ und „Die Hochzeit“ sowie in der internationalen Serie „Mirage – Gefährliche Lügen“ zu sehen.

James Faulkner als General Cameron

Der preisgekrönte Schauspieler hat schon in über 150 Produktionen mitgespielt. Internationale Anerkennung erhielt James Faulkner für seine Rollen in Serien wie „Game of Thrones“, „Downton Abbey“ oder „Da Vinci’s Demons“.