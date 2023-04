Mit „Transatlantic“ entführt Netflix zwar gerade an die französische Mittelmeerküste, doch Urlaubsgefühle ruft die Serie dennoch nicht hervor. In den 1940er Jahren hielt sich dort die Hilfsorganisation „Emergency Rescue Comitee“ auf, die vom Nationalsozialismus Verfolgten bei der Flucht half. Auch die Liebe kommt nicht zu kurz in der History-Serie…

Bekommt die Serie eine Fortsetzung? Wie könnte es mit Varian Fry, Mary Jayne Gold und Co. weitergehen? Was zu Staffel 2 bekannt ist, lest ihr hier.

Kommt Staffel 2 von „Transatlantic“?

Da es sich bei „Transatlantic" um eine neue Serie handelt und Staffel 1 gerade erst erschienen ist, gibt es keine Garantie für eine Fortsetzung. Für gewöhnlich macht es Netflix vom Erfolg einer Neuveröffentlichung abhängig, ob es Staffel 2 geben wird. Sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, ergänzen wir sie hier.

Wann startet Staffel 2 von „Transatlantic“ auf Netflix?

Ob es eine Fortsetzung von „Transatlantic“ geben wird, steht noch nicht fest. Somit kann hier auch noch kein Erscheinungsdatum genannt werden.

Sicher sein dürfte allerdings, dass die neuen Folgen ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung stehen werden.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Da „Transatlantic“ gerade erst erschienen ist, kann über die Handlung von einer möglichen 2. Staffel nur spekuliert werden. Die Serie basiert zwar auf einem Buch, doch dieses hat keine Fortsetzung. Somit ist offen, wie die Geschichte rund um das „Emergency Rescue Committee“ weitergeht. Wie sehr halten die Macher sich an die wahren geschichtlichen Begebenheiten? Wessen Story verfolgen sie weiter? Sicher ist zumindest, dass es bei den Mitgliedern der Hilfsorganisation wieder einige unerwartete Liebesverwicklungen geben wird.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Sollte es eine Fortsetzung von „Transatlantic“ geben, wird sich Netflix bei der Folgenanzahl vermutlich an Staffel 1 orientieren. Damit wird Staffel 2 wohl ebenfalls sieben Folgen umfassen.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2 von „Transatlantic“?

Die Fortsetzung von „Transatlantic“ wurde noch nicht bestätigt. Deshalb wurden bisher auch noch keine neuen Szenen gedreht. Bis es einen Trailer zu Staffel 2 gibt, müssen sich Fans deshalb noch gedulden.

Das ist die Besetzung von „Transatlantic“ Staffel 2

Vermutlich wird der Hauptcast für eine Fortsetzung erneut in die entsprechenden Rollen schlüpfen. Welche internationalen Schauspieler wahrscheinlich auch in Staffel 2 zu sehen sein werden, lest ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle