Marseille im Jahre 1940 – dorthin entführt Netflix in „Transatlantic“. Die Drama-Serie ist inspiriert von der wahren Geschichte der Hilfsorganisation „Emergency Rescue Committee“, mit deren Hilfe zur Zeit des Nationalsozialismus zahlreiche Geflüchtete aus dem besetzten Frankreich gerettet wurden. Die Serie erscheint Anfang April und zeigt, wie Varian Fry, Mary Jayne Gold und Co. mit ihren Schützlingen in eine Villa am Stadtrand ziehen. Dort erleben sie unerwartete Allianzen und intensive Liebesbeziehungen.

Wann erscheint „Transatlantic“ auf Netflix?

Die Serie „Transatlantic“ wird Anfang April auf Netflix veröffentlicht. Als konkretes Erscheinungsdatum hat der Streamingdienst Freitag, 07.04.2023, angegeben.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst „Transatlantic“?

Die Geschichte des „Emergency Rescue Committee“ wird auf Netflix in sieben Folgen erzählt. Die Länge und deutschen Titel der Episoden wurden im Voraus nicht bekannt gegeben.

Worum geht es in dem History-Drama?

In „Transatlantic“ entführt Netflix in das Marseille der Jahre 1940 und 1941. Dort riskiert eine internationale Gruppe ihr Leben, um mehr als 2.000 geflüchtete Menschen aus dem besetzten Frankreich zu retten. Unter diesen sind viele Literatur- und Kunstschaffende, die im Nationalsozialismus auf der Liste der meistgesuchten Personen stehen. Inspiriert von der wahren Geschichte der Hilfsorganisation „Emergency Rescue Comittee“ wird die Geschichte rund um Varian Fry, Mary Jayne Gold und Co. erzählt. Diese beziehen gemeinsam mit ihren Schützlingen eine Villa am Stadtrand. Dort führt die drohende Lebensgefahr schnell zu unerwarteten Allianzen und intensiven Liebesbeziehungen…

Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs), Paul Diallo (Ralph Amoussou), Lisa Fittko (Deleila Piasko), Albert Hirschmann (Lucas Englander) und Varian Fry (Cory Michael Smith) riskieren regelmäßig ihr Leben, um Verfolgten des Nationalsozialismus bei der Ausreise zu helfen.

© Foto: Anika Molnar / Netflix

Gibt es einen Trailer zu „Transatlantic“?

Eineinhalb Wochen vor dem Start hat Netflix den offiziellen Trailer zu „Transatlantic“ veröffentlicht.

Die Besetzung der Netflix-Serie im Überblick

Das „Emergency Rescue Comittee“ war eine internationale Gruppe Helden und Heldinnen. Bedeutet das für „Transatlantic“ auch einen internationalen Cast? Das ist tatsächlich der Fall. Die Darsteller stammen unter anderem aus den USA, Österreich, Frankreich, der Schweiz und Israel. Auch deutsche Schauspieler sind dabei. Wer zur Besetzung gehört, seht ihr hier im Überblick:

Darsteller – Rolle

Cory Michael Smith als Varian Fry

Gillian Jacobs als Mary Jayne Gold

Lucas Englander als Albert Hirschman

Deleila Piasko als Lisa Fittko

Ralph Amoussou als Paul Kandjo

Amit Rahav als Thomas Lovegrove

Corey Stoll als Graham Patterson

Grégory Montel als Philippe Frot

Lolita Chammah als Mademoiselle Letoret

Moritz Bleibtreu

Alexander Fehling

Jonas Nay

Jodhi May

Rafaela Nicolay

Henriette Confurius

Das „Emergency Rescue Committee“ – Die historischen Hintergründe von „Transatlantic“

Inspiriert wurde „Transatlantic“ von dem Roman „The Flight Portfolio“ von Julie Orringer und von den wahren Abenteuern von Varian Fry, Mary Jayne Gold, Albert Hischman und des ganzen „Emergency Rescue Committee“, kurz ERC. Dabei handelte es sich um eine internationale Vereinigung junger Menschen, die ihr Leben riskierten und so während des zweiten Weltkrieges über 2.000 Geflüchtete retten konnten. Zu den Geretteten zählten unter anderem einige erfolgreiche Künstler und viele Intellektuelle, wie zum Beispiel Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Max Ernst, Alma Mahler-Werfel, Heinrich Mann und Anna Seghers.

Die Mitglieder des ERC stammten aus europäischen Ländern und aus den USA. Sie ermöglichten eine Flucht über die Pyrenäen. Dabei war höchste Vorsicht geboten, denn zwischen der Lokalpolizei, dem britischen Geheimdienst, amerikanischen Diplomaten und dem Beginn des französischen Widerstandes lauerte überall Gefahr.