Die Tour de Suisse gilt nach den drei „Grand Tours“ (Tour de France, Giro de Italia und Vuelta a España) als wichtigstes Etappenrennen im Straßenradsport. Einige Fahrer nutzen das einwöchige Radrennen in der Schweiz für eine Standortbestimmung zwei Wochen vor dem Start der Tour de France.

Am Freitag wartet die längste Etappe auf das Fahrerfeld. Nach der erneuten Überfahrt über den Albulapass, dieses Mal von der Gegenseite, geht es über insgesamt 215,3 Kilometer nach Oberwil-Lieli. Das stete Auf und Ab im letzten Renn-Viertel könnte erneut für Ausreißversuche sorgen.

Wann findet die Tour de Suisse 2023 statt?

Die diesjährige Tour de Suisse startete am Sonntag, 11. Juni, in Einsiedeln und endet am Sonntag, 18. Juni 2023, in Abtwil.

Wie sieht der Etappenplan der Tour de Suisse 2023 aus?

Insgesamt werden bei der Tour de Suisse acht Tagesetappen gefahren. Einen Ruhetag wie bei den mehrwöchigen Rundfahrten gibt es nicht. Und das ist der Etappenplan der Tour de Suisse 2023:

Etappe 1: 11.6.2023 - Einsiedeln - Einsiedeln (12,7 Kilometer, 90 Höhenmeter)

(12,7 Kilometer, 90 Höhenmeter) Etappe 2: 12.6.2023 - Beromünster - Nottwil (173,7 Kilometer, 1.890 Höhenmeter)

(173,7 Kilometer, 1.890 Höhenmeter) Etappe 3: 13.6.2023 - Tafers - Villars-sur-Ollon (143,8 Kilometer, 2.677 Höhenmeter)

(143,8 Kilometer, 2.677 Höhenmeter) Etappe 4: 14.6.2023 - Monthey - Leukerbad (152,5 Kilometer, 2.790 Höhenmeter)

(152,5 Kilometer, 2.790 Höhenmeter) Etappe 5: 15.6.2023 - Fiesch - La Punt (211 Kilometer, 4.710 Höhenmeter)

(211 Kilometer, 4.710 Höhenmeter) Etappe 6: 16.6.2023 - La Punt - Oberwil-Lieli (215,3 Kilometer, 3.295 Höhenmeter)

(215,3 Kilometer, 3.295 Höhenmeter) Etappe 7: 17.6.2023 - Tübach - Weinfelden (183,5 Kilometer, 2.517 Höhenmeter)

(183,5 Kilometer, 2.517 Höhenmeter) Etappe 8: 18.6.2023 - St. Gallen – Abtwil (25,7 Kilometer, 415 Höhenmeter)

Wird die Tour de Suisse live im TV und Stream übertragen?

Tour de Suisse täglich auf SRF übertragen. In Deutschland ist das Radrennen lediglich über die beiden kostenpflichtigen Streamingdienste In der Schweiz wird die diesjährigetäglich aufübertragen. Inist das Radrennen lediglich über die beidenStreamingdienste Eurosportplayer oder Discovery+ im Livestream zu sehen.

uan Ayuso aus Spanien vom UAE Team Emirates jubelt über seinen Etappensieg.

© Foto: Gian Ehrenzeller/dpa

Tour de Suisse 2023 - Welche Teams sind am Start?

Folgende Teams sind bei der Tour de Suisse 2023 am Start:

AG2R Citroën Team

Alpecin-Deceuninck

Astana Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

Bora-Hansgrohe

Cofidis

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

Ineos Grenadiers

Intermarché-Circus-Wanty

Israel-Premier Tech

Jumbo-Visma

Lotto Dstny

Movistar Team

Q36.5 Pro Cycling Team

Soudal Quick-Step

Team Arkéa-Samsic

Team DSM

Team Jayco AlUla

TotalEnergies

Trek-Segafredo

Tudor Pro Cycling Team

UAE Team Emirates

Tour de Suisse, 5. Etappe: Talent Ayuso gewinnt 5. Etappe

Das spanische Top-Talent Juan Ayuso hat einen weiteren großen Erfolg im Radsport eingefahren. Der 20-Jährige aus Barcelona, Teamkollege von Superstar Tadej Pogacar, gewann am Donnerstag in beeindruckender Manier die Bergetappe der Tour de Suisse über 211 Kilometer und drei schweren Pässen von Fiesch nach La Punt im Alleingang mit fast einer Minute Vorsprung auf die Favoritengruppe. Ayuso hatte im Vorjahr im Alter von gerade einmal 19 Jahren bei seiner ersten Grand Tour auf Anhieb den dritten Gesamtrang bei der Vuelta belegt.

Schweizer Mäder muss nach Sturz wiederbelebt werden

Die fünfte Etappe der Tour de Suisse ist von einem schweren Sturz des Schweizer Radprofis Gino Mäder überschattet worden. Der 26-Jährige kam bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht. "Mäder war nicht ansprechbar, wurde vor Ort wiederbelebt und anschließend per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert", teilte sein Team Bahrain Victorious mit.