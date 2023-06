Die Tour de Suisse gilt nach den drei „Grand Tours“ (Tour de France, Giro de Italia und Vuelta a España) als wichtigstes Etappenrennen im Straßenradsport. Einige Fahrer nutzen das einwöchige Radrennen in der Schweiz für eine Standortbestimmung zwei Wochen vor dem Start der Tour de France.

Die diesjährige Tour de Suisse startete am Sonntag, 11. Juni, in Einsiedeln und endet am Sonntag, 17. Juni 2023, in Abtwil.

Wie sieht der Etappenplan der Tour de Suisse 2023 aus?

Insgesamt werden bei der Tour de Suisse acht Tagesetappen gefahren. Einen Ruhetag wie bei den mehrwöchigen Rundfahrten gibt es nicht. Und das ist der Etappenplan der Tour de Suisse 2023:

Etappe 1: 11.6.2023 - Einsiedeln - Einsiedeln (12,7 Kilometer, 90 Höhenmeter)

(12,7 Kilometer, 90 Höhenmeter) Etappe 2: 12.6.2023 - Beromünster - Nottwil (173,7 Kilometer, 1.890 Höhenmeter)

(173,7 Kilometer, 1.890 Höhenmeter) Etappe 3: 13.6.2023 - Tafers - Villars-sur-Ollon (143,8 Kilometer, 2.677 Höhenmeter)

(143,8 Kilometer, 2.677 Höhenmeter) Etappe 4: 14.6.2023 - Monthey - Leukerbad (152,5 Kilometer, 2.790 Höhenmeter)

(152,5 Kilometer, 2.790 Höhenmeter) Etappe 5: 15.6.2023 - Fiesch - La Punt (211 Kilometer, 4.710 Höhenmeter)

(211 Kilometer, 4.710 Höhenmeter) Etappe 6: 16.6.2023 - La Punt - Oberwil-Lieli (215,3 Kilometer, 3.295 Höhenmeter)

(215,3 Kilometer, 3.295 Höhenmeter) Etappe 7: 17.6.2023 - Tübach - Weinfelden (183,5 Kilometer, 2.517 Höhenmeter)

(183,5 Kilometer, 2.517 Höhenmeter) Etappe 8: 18.6.2023 - St. Gallen – Abtwil (25,7 Kilometer, 415 Höhenmeter)

Der Schweizer Top-Fahrer Stefan Küng vom Team Groupama-FDJ gewann die erste Etappe der Tour de Suisse.

© Foto: Michael Buholzer/dpa

Wird die Tour de Suisse live im TV und Stream übertragen?

Tour de Suisse täglich auf SRF übertragen. In Deutschland ist das Radrennen lediglich über die beiden kostenpflichtigen Streamingdienste In der Schweiz wird die diesjährigetäglich aufübertragen. Inist das Radrennen lediglich über die beidenStreamingdienste Eurosportplayer oder Discovery+ im Livestream zu sehen.

Tour de Suisse 2023 - Welche Teams sind am Start?

Folgende Teams sind bei der Tour de Suisse 2023 am Start: