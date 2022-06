Am Freitag, 1. Juli, beginnt die Tour de France 2022. Eröffnet wird das diesjährige Etappenrennen nicht in Frankreich, sondern in Kopenhagen. Die Teams fahren in 24 Tagen über 21 Etappen. Die Tour de France 2022 endet am 24. Juli in Paris. In diesem Jahr verläuft das Etappenrennen durch Dänemark, Belgien, Schweiz und endet in Frankreich. Tadej Pogačar vom UAE Team gewann die Tour de France im Jahr 2020 und 2021 und wird auch dieses Jahr wieder als Titelverteidiger an den Start gehen.

Tour de France 2022 – Start, Termine und Zeitplan der Etappen

Die Tour de France 2022 startet am 01. Juli 2022 mit dem Einzelfahren in Kopenhagen. Üblicherweise beginnt die Tour de France immer an einem Samstag. Dieses Jahr allerdings ist der Starttermin ein Freitag. Der Grund dafür ist, dass die ersten drei Etappen in Dänemark stattfinden. Im Anschluss reisen die Fahrer nach Frankreich. Die letzte Etappe endet am 24. Juli 2022, diese führt seit 1975 über die große Champs-Élysées in Paris.

Die Termine und der Zeitplan der Tour de France im Überblick.

1. Etappe: Freitag, 1. Juli

2. Etappe: Samstag, 2. Juli

3. Etappe: Sonntag, 3. Juli

4. Etappe: Dienstag, 5. Juli

5. Etappe: Mittwoch, 6. Juli

6. Etappe: Donnerstag, 7. Juli

7. Etappe: Freitag, 8. Juli

8. Etappe: Samstag, 9. Juli

9. Etappe: Sonntag, 10. Juli

10. Etappe: Dienstag, 12. Juli

11. Etappe: Mittwoch, 13. Juli

12. Etappe: Donnerstag, 14. Juli

13. Etappe: Freitag, 15. Juli

14. Etappe: Samstag, 16. Juli

15. Etappe: Sonntag, 17. Juli

16. Etappe: Dienstag, 19. Juli

17. Etappe: Mittwoch, 20. Juli

18. Etappe: Donnerstag, 21. Juli

19. Etappe: Freitag, 22. Juli

20. Etappe: Samstag, 23. Juli

21. Etappe: Sonntag, 24. Juli

29.06.2022, Dänemark, Kopenhagen: Sloweniens Tadej Pogacar (vorn r.) und seine Teamkollegen fahren während eines Trainings in der Nähe von Kopenhagen, Dänemark. Am Freitag beginnt die 109. Tour de France.

© Foto: Thibault Camus/dpa

Tour de France 2022 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Tour de France 2022 – Strecke und Etappen

Die Tour de France 2022 beinhaltet insgesamt 21 Etappen, darunter 6 Flachetappen, 7 hügelige Etappen, 6 Bergetappen mit 5 Bergankünften und 2 Einzelzeitfahren. In diesem Jahr dürfen sich alle Fans auf neun neue Etappenorte freuen. Die Etappen in Dänemark sind zum allerersten Mal dabei. Die anderen neuen Etappenorte liegen in der Schweiz und im Südwesten von Frankreich. Der Typ der Strecken hat sich im Vergleich zu den vorherigen Jahren nur leicht geändert. Die Radsportler fahren durch vier Gebirge während der Rennen. Diese sind die Vogesen, die Alpen, das Zentralmassiv und die Pyrenäen. Auch in diesem Jahr stehen zwei Einzelfahrten auf dem Programm. Insgesamt werden 53 Kilometer in Einzelfahrten zurückgelegt. Nachdem im 2021 die Abschnitte mit den Kopfsteinpflaster nicht bei den Etappen dabei waren, stehen dieses Jahr wieder auf dem Programm.

