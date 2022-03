Zwei „Hymnen auf den Zusammenhalt und die Freundschaft“ sind am Freitag, 25.3.2022, erschienen. Die beiden Werke tragen die Namen „Scheiss Ossis“ und „Scheiss Wessis“. Veröffentlicht wurden sie von der Punkband Die Toten Hosen aus Düsseldorf (“Scheiss Wessis“) und dem Rostocker Rapper Materia (“Scheiss Ossis“).

Worum geht es in den Liedern von Materia und den Toten Hosen?

in den Liedern von Materia und den Toten Hosen? Gibt es ein Video zu „Scheiss Ossis“ und „Scheiss Wessis“?

Hier gibt es alle Infos:

Worum geht es in den Liedern von Materia und den Toten Hosen?

Weniger Wut als Witz ist im Spiel, wenn die Hosen und Marteria per Doppel-Single das Thema - und ihre persönliche Freundschaft - neu aufgreifen. „Scheiss Wessis“ singt Band-Frontmann Campino der eigenen Klientel augenzwinkernd ins Stammbuch, mit „Scheiss Ossis“ hält der Hip-Hopper aus Meck-Pomm cool dagegen. Es sind fein beobachtete, aber nicht verletzende Ossi-Wessi-Klischees, die hier aufeinandertreffen. Die am Freitag erschienenen Songs werden von kongenialen Single-Hüllen (Bundes-Grün gegen Ostzonen-Blau) und Video-Gags (Trabbi gegen Opel-Oldtimer) begleitet. Sehr gelungen, das Ganze.

Eine „Riesenspielwiese“ sei die neue Kooperation der Toten Hosen mit Marteria gewesen, betont Campino. In einem ergänzenden Statement kurz vor der Single-Veröffentlichung fügt er bedrückt hinzu: „Allerdings haben wir die Lieder vor drei Monaten geschrieben und eingespielt, und damals war die Welt noch eine andere. Seit dem Angriffskrieg von Putin in der Ukraine ist nichts mehr so, wie es vorher war und auch unsere beiden Lieder erscheinen in dem neuen Kontext anders als gedacht.“ Dennoch, es bleibe dabei: „Unsere Songs sind ein Plädoyer für das Zusammenstehen, für Gemeinsamkeiten und für Freundschaft. Deshalb passen sie vielleicht doch besser in diese Zeit, als man auf den ersten Blick erkennen kann.“

Gibt es ein Video zu „Scheiss Ossis“ und „Scheiss Wessis“?

Nicht nur ein Video, sondern sogar zwei Videos gibt es seit Freitag zu den Deutsch-Deutschen-Songs. Auf ihren You-Tube-Kanälen veröffentlichten Die Toten Hosen und Materia jeweils ihre Variante des Songs. „Scheiss Wessis“ hatte eine Stunde nach der Premiere um 17 Uhr bereits mehrere Tausend Aufrufe. Und hier ist das Video von den Toten Hosen:

Youtube

Und hier geht es zu dem Video von „Scheiss Ossis“ von Materia: