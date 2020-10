Tohru Nakamura ist neben Marco D’Andrea einer der Gastjuroren im Finale von “The Taste” 2020. Er ist bekannt für seine europäisch-asiatische Küche und will von den Finalisten Herzhaftes sehen. Dabei entstehen zum Beispiel Steinpilztatar und Kürbis-Wan-Tan. Tohru Nakamura ist Koch des Jahres 2020, liebt die mediterrane und südostasiatische Küche: leicht, frisch, süß, sauer und würzig mit frischen Kräutern.

Wer ist Tohru Nakamura?

Tohru Nakamura ist Küchenchef im Salon Rouge by Tohru – einem Popup-Gourmet-Restaurant in München. Sein Kochstil zeichnet sich durch europäische und asiatische – vor allem japanische – Einflüsse aus. Am liebsten kocht er allerdings Omelette und lässt sich von saisonalen Produkten inspirieren.

Die erste Zeit in einer Restaurant-Küche verbrachte Nakamura bei einem Praktikum bei der Köchin Léa Linster in Luxemburg, die 1989 als erste und bisher einzige Frau der Welt den Kochwettbewerb „Bocuse d’Or“ gewann und seit 1987 für ihr gleichnamiges Restaurant einen Michelin-Stern innehat.

Gelernt hat Tohru Nakamura im Hotel Königshof, arbeitete im Restaurant Vendôme im Grandhotel Schloss Bensberg und im Restaurant Oud Sluis, hospitierte in drei Restaurants in Tokio, Japan. Von 2013 bis 2020 war er Küchenchef im Werneckhof by Geisel bis er nun sein eigenes im Oktober 2020 eröffnete.

Die TV-Auftritte von Tohru Nakamura

Tohru Nakamura trat schon in verschiedenen TV-Shows auf: „Ready to beef“, „Kitchen Impossible“ und „Knife Fight Club“. Außerdem hat er schon „The Taste“-Erfahrung: Er verkostete als Gastjuror gemeinsam mit Lea Linster beim Weihnachtsspecial das Drei-Gänge-Menü ehemaliger Kandidaten. In der fünften Staffel von „The Taste“ stellte er die Aufgabe „Around The World“, bei denen die Köche zu den asiatischen Metropolen Tokio, Peking, Delhi und Bangkok Löffel kreieren sollten.

Auszeichnungen als „Koch des Jahres“

Tohru Nakamura ist ein preisgekrönter Koch – aktuell trägt er zum dritten Mal die Auszeichnung als „Koch des Jahres 2020“. In diesem Jahr erhielt er außerdem zwei Michelin-Sterne, 19 Punkte im Gault Millau, 4,5 F im Feinschmecker und 10 Pfannen im Gusto. 2019 räumte er außerdem diese Titel ab:

Japanese Cuisine Goodwill Ambassador

Plast 23 in der europäischen Top 100+ der OAD (Opinionated About Dining), die Umfrage basiert auf über 200.000 Bewertungen von mehr als 6.000 Personen.

Platz 9 der Top 10 Europe “True Foodies Awards”

4. Platz im Rolling Pin Magazin für die “100 Best Chefs”

Rezepte und Kochbuch: So kocht Tohru Nakamura

Seit 2016 ist Tohru Nakamura im „kulinarischen Quartett“ des SZ-Magazins, in dem einmal im Monat ein Rezept von ihm erscheint. Das aktuellste ist ein Schmorgericht mit Auberginen, Hackfleisch und Schalotten. Alle bisher veröffentlichten Rezepte hat er auf seiner Webseite gesammelt.

Tohru Nakamura auf Instagram und YouTube

Auf Instagram zeigt Tohru Nakamura sich und seine Gerichte: Er nimmt seine Follower mit auf die Arbeit und hinter die Kulissen von Produktionen, teilt Rezepte.

Auch auf seinem YouTube-Kanal „Umai by Tohru“ kocht er: Einfach und „umai“ - japanisch für lecker. Er zeigt seine Rezepte, die man gemeinsam mit ihm selbst nachkochen und anrichten kann. Tohru Nakamura zeigt, wie man Fische filetiert oder vegane Schokocreme, Käsespätzle und japanische Hollandaise zubereitet.