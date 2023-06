Bei „The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz“ ist der Name Programm: Mittelpunkt der Game-Show ist ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad. Ab Montag, 05.06.2023, lädt der Moderator Chris Tall in insgesamt drei neuen Ausgaben jeweils sieben Prominente in seine Show ein, deren Aufgabe es ist, die Kandidaten mit ihrem Wissen tatkräftig zu unterstützen. Dafür bringt jeder von ihnen sein selbst gewähltes, persönliches Spezialgebiet mit.

Wann laufen die neuen Folgen im TV? Sind sie in der Mediathek verfügbar? Und wer sind die Promis? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz“: Start, Sendetermine, Sendezeit

Nachdem die Game-Show „The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz“ im vergangenen Jahr zum ersten Mal über die deutschen TV-Bildschirme geflimmert ist, legt RTL nun mit drei neuen Ausgaben nach. Der Startschuss der neuen Folgen fällt am Montag, 05.06.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. Die weiteren Ausgaben werden an den darauffolgenden Montagen ausgestrahlt. Anschließend zeigt RTL drei Wiederholungen aus dem vergangenen Jahr.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Montag, 05.06.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Montag, 12.06.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Montag, 19.06.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es die neuen Folgen von „The Wheel“ auf RTL+?

Wer die aktuelle Ausgabe von „The Wheel“ im TV verpasst hat, hat Glück, denn die Show kann auch im Nachhinein noch in der RTL-Mediathek als Wiederholung gestreamt werden. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge in der Regel nach der Ausstrahlung im TV einige Wochen lang kostenfrei angesehen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Worum geht es bei „The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz“?

Bei „The Wheel“ ist der Name Programm: Mittelpunkt der Show ist ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad. In jeder Ausgabe werden sieben neue Prominente eingeladen, die in den Zonen des rotierenden Rads Platz nehmen, um von hier aus tatkräftig drei Kandidaten zu unterstützen. Diese quizzen um den ganz großen Gewinn von über 100.000 Euro!

Jeder Promi bringt sein selbst gewähltes, persönliches Spezialgebiet mit in die Show: egal ob hochwissenschaftlich, super überraschend oder total abgefahren. Zu den sieben Spezialgebieten müssen die Kandidaten Fragen beantworten. Können die Stars mit ihrem Wissen den Quizzern zum ultimativen Sieg verhelfen? Alles hängt vom Spin von „The Wheel“ ab! Mit ein bisschen Glück stoppt das Rad bei dem Promi, der sich auskennt oder aber bei jemandem, der gar keinen Plan hat, aber trotzdem versucht, so gut es geht zu helfen.

Gemeinsam raten die Kandidaten sich durch alle sieben Spezialgebiete. Ziel ist es, alle Kategorien „wegzuspielen“. Für jede richtige Antwort gibt es Geld, das in einem gemeinsamen Jackpot gesammelt wird. Doch nur ein Kandidat nimmt das gemeinsam erspielte Geld ins große Finale und hat hier die Chance, mit Unterstützung der Promi-Berater, den Jackpot zu verdoppeln oder alles wieder zu verlieren.

„The Wheel“: Das sind die Promi-Berater und ihre Spezialgebiete

Der Moderator Chris Tall lädt in jeder Ausgabe sieben neue Prominente in seine Show ein. Diese bringen jeweils ein selbst gewähltes, persönliches Spezialgebiet mit in die Show. Ihre Aufgabe ist es, die Kandidaten tatkräftig mit ihrem Wissen zu unterstützen.

Die Promi-Berater und ihre Spezialgebiete im Überblick:

Folge 1

Olivia Jones – Kiez / Reeperbahn

Kai Ebel – Formel 1

Matthias Matschke – Religion

Frauke Ludowig – Promis

Markus Krebs – Erdkunde

Gregor Meyle – Geschichte

Guildo Horn – Wurstwaren

Folge 2

Horst Lichter – Kochen

Ross Antony – Royals

Abdelkarim – Fitness

Erik Meijer – Fußball

Mickie Krause – 80er

Barbara Meier – New York

Andrea Sawatzki – Hunde

Folge 3

Ingo Appelt – Politik & Zeitgeschehen

Frank Goosen – 80er

Pascal Hens – Handball

Tan Caglar – Filme

Sarah Knappik – Kinder & Babies

Magdalena Brzeska – VIP‘s

Jens Riewa – Wörter

Chris Tall moderiert „The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz“