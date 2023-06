Auch 2023 wird die beste Stimme Deutschlands gesucht: „The Voice of Germany“ geht im Herbst mit Staffel 13 auf ProSieben und Sat.1 weiter. Die Aufzeichnungen der Blind Auditions starten am 6. Juni. Bis kurz vorher war immer noch nicht klar gewesen, wer die diesjährige Jury der Show bilden wird. Da die bisherigen Coaches – Peter Maffay, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Mark Forster – nicht mehr dabei sind, war nur bekannt, dass eine komplett neue Jury auf den berühmten roten Stühlen Platz nimmt.

Doch jetzt ist es raus! Vom irischen Superstar bis zur deutschen Rap-Königin – wir verraten euch, wer die neuen Coaches von Staffel 13 sind.

Nachdem in der vorigen Staffel nur vier Coaches die Talente bewertet haben, gibt es jetzt wieder einen Doppelstuhl und somit fünf Jury-Mitglieder:

Der Ire wurde einst mit der Boygroup Boyzone bekannt, war später aber auch als Solokünstler sehr erfolgreich. Von 2010 bis 2014 saß er in der Jury der australischen Version von „The X Factor“.

Die 28-Jährige zählt aktuell zu den erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Sie wurde ursprünglich durch YouTube bekannt. 2017 saß sie in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“.

Der Sänger wurde durch die Band Bro’Sis bekannt. Mittlerweile hat er sich in der Schlagerwelt als Solokünstler etabliert und zählt zu einem der großen Gesichter des ZDF, wo er mehrmals im Jahr seine eigene Show präsentiert.

Die Zwillingsbrüder wurden als Jugendliche mit ihrer Band Tokio Hotel weltberühmt. Im Mai ging ihre erste eigene Show „That’s My Jam“ an den Start. In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ hatten sie bereits ein großes, neues TV-Projekt in Deutschland angekündigt