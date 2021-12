Blind Auditions, Battles, Sing-Offs – hinter den Kandidaten von „The Voice of Germany“ 2021 liegen aufregende und lehrreiche Wochen. Doch für zwölf von ihnen geht es jetzt erst richtig los: Am Sonntag, 05.12.2021, starten die Live-Shows der aktuellen Staffel. Im Viertelfinale treten dann jeweils drei Kandidaten aus einem Team an. Zudem kämpfen drei Talente weiterhin auf der Comeback Stage, um ebenfalls ins Halbfinale einzuziehen.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Wer ist in welchem Team? Hier bekommt ihr den Überblick über die aktuellen Kandidaten von „The Voice“ 2021.

„The Voice“ 2021: Wer ist weiter?

15 Kandidaten sind aktuell noch im Rennen um den Sieg. Zwölf von ihnen sind in den Haupt-Teams der Coaches Mark Forster, Elif an. Wer die Kandidaten im Viertelfinale am 05.12.2021 sind und in welchem Team sie singen, findet ihr hier in der Übersicht. Insgesamtsind aktuell noch im Rennen um den Sieg. Zwölf von ihnen sind in den Haupt-Teams der Coaches Sarah Connor Nico Santos und Johannes Oerding . Drei treten auf der Comeback Stage mit Coachan. Wer die Kandidaten imsind und in welchem Team sie singen, findet ihr hier in der Übersicht.

Team Sarah Connor

Archippe Mbongue Ombang, 22, Kiel

Katarina Mihaljevic, 21, Pfungstadt

Joel Zupan, 27, Berlin

Team Mark Forster

Florian und Charlene Gallant, 36 und 32, Mutterstadt

Luna Farina, 19, Krefeld

The Razzzones, 33-38, Berlin

Team Nico Santos

Gugu Zulu, 29, Hamburg

Kati Lamberts, 26, Karlstadt

Jennifer Williams-Braun, 63, Bruckmühl

Team Johannes Oerding

Sebastian Krenz, 29, Oppurg

Ann Sophie Dürmeyer, 30, Hamburg

Zeynep Avci, 38, Berlin

Comeback Stage mit Elif

Lena Belgart, 35, Heidelberg

Linda Elsener, 20, Seewen

Mark aka Joemismo, 22, Dortmund

„The Voice“ 2021: Wer ist raus?

Im Viertelfinale am 05.12.2021 haben wieder die Zuschauer die Entscheidungsgewalt. Seit den Sing-Offs können sie für ihre Favoriten voten. Zwei von drei Kandidaten pro Team kommen durch die Abstimmung weiter ins Halbfinale, für die anderen endet die „The Voice“-Reise.

Wer raus ist, seht ihr nach der Show hier.