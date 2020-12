Gestern Abend kämpften die Kandidaten aus Team Samu und Team Rea bei den dritten Sing-Offs von „The Voice of Germany“ 2020 um den Einzug ins Halbfinale. Außerdem stand die große Entscheidung von Team Mark an.

In diesem Artikel erfahrt ihr alles rund um

die Sendetermine und Sendezeit

den Stream und Wiederholung

die Coaches in der Jury

die Comebacke Stage mit Michael Schulte

die Teams im Halbfinale

die Sing-Offs

„The Voice“ 2020: Paula Dalla Corte begeistert David Guetta

Die Kandidaten von „The Voice of Germany“ erhielten im Coaching prominente Unterstützung: Joy Denalane, David Guetta und Kool Savas gaben wertvolle Tipps.

DJ David Guetta unterstützte das Team um Samu Haber und Rea Garvey als Gast-Coach – und war sofort angetan von Kandidatin Paula Dalla Corte.

Die 19-Jährige sorgte mit ihrer gefühlvollen Version von Lewis Capaldis „Bruises“ für Begeisterung beim Gast-Juror. Der DJ schwärmte: „Du klingst unfassbar gut. Du zeigst so viele Emotionen. Wenn es nicht mit ‚The Voice of Germany‘ klappt, ruf mich an und wir finden was für dich!“

Ihr Auftritt bei den Sing-Offs sicherte Paula einen Platz im Halbfinale der Show. Mit ihr geht Kandidat Matthias Nebel für Team Samu und Rea an den Start.

„The Voice of Germany“: Die Sing-Offs 2020

In den Sing-Offs entscheidet sich, welche zwei Kandidaten eines Teams in die Liveshows dürfen. Die Talente treten noch einmal innerhalb ihres Teams gegeneinander an. Die Coaches entscheiden, ob und wer sich von ihnen auf einen der beiden Hot Seats setzen darf und ob jemand dafür weichen muss. Die beiden, die zuletzt dort sitzen, ziehen ins Halbfinale ein. Zwei ausgeschiedenen Talenten bleibt aber wieder die Chance auf eine Rückkehr auf der Comeback Stage.

Jeder Coach bekommt in den Sing-Offs prominente Unterstützung. Das sind die Gast-Coaches:

Team Nico: LEA

Team Mark: Joy Denalane

Team Stefanie und Yvonne: Clueso

Team Samu und Rea: David Guetta

„The Voice of Germany“ Teams: Wer ist im Halbfinale?

In den Blind Auditions haben die Coaches für die Kandidaten gebuzzert. In den Battles mussten sie sich immer für ein Talent entscheiden – und aktuell laufen die Sing-Offs. Nur zwei Sänger pro Team schaffen es dabei auf die „Hot Seats“ und kommen ins Halbfinale.

Welche Talente in welchen Teams sind und wer im Halbfinale steht, seht ihr in der Übersicht:

Team Nico

Nico

Jonas und Mael

Team Mark

Tosari

Sion

Team Stefanie und Yvonne

Noah Sam

Juan

Team Samu und Rea

Paula

Matthias

Team Michael - Comeback Stage

Mickela

Alessandro P.

„The Voice“ 2020: Sendetermine und Sendezeit

„The Voice of Germany“ 2020 läuft seit dem 8. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und sonntags um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Sonntag, 06.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Sing-Offs 3

Sonntag, 13.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Halbfinale live

Sonntag, 20.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Finale live

„The Voice“ 2020: Stream und Wiederholung

Livestream gibt es auf der Mediathek sind auch alle Folgen im Nachhinein noch verfügbar. Ihr könnt die Show auch online verfolgen. Dengibt es auf der Streamingplattform Joyn . In dersind auch alle Folgen im Nachhinein noch verfügbar.

Wer die Show verpasst hat, kann sie – zumindest online – noch nachschauen. Auf der „The Voice“-Homepage stehen ebenfalls alle Folgen zur Verfügung.

„The Voice“ 2020 Jury: Die Coaches in Staffel 10

In der neuen Staffel sind zum großen Jubiläum erstmals sechs Coaches dabei. In diesem Jahr es gibt ebenfalls zum ersten Mal in der „The Voice“-Geschichte zwei Zweier-Teams. Rea Garvey und Samu Haber nehmen auf dem ersten Doppel-Stuhl Platz, auf dem zweiten sitzen Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld. Sie bilden das erste weibliche Coach-Duo des Formats.

Die ganze Jury auf einen Blick:

Mark Forster

Rea Garvey und Samu Haber

Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld

Nico Santos

„The Voice“ Comeback Stage mit Michael Schulte

2011 war er selbst Finalist bei „The Voice of Germany“ und landete auf dem dritten Platz. 2020 kehrt Michael Schulte nun zurück: Der Sänger wird Coach der Online-Show „The Voice: Comeback Stage by SEAT“. Das heißt, er gibt bereits ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance. Er formt in zehn Folgen sein eigenes Team und die besten zwei Talente kehren dann in den Live-Shows auf die große TV-Bühne zurück.

Blind Auditions, Sing-Offs, Finale: So funktioniert „The Voice“

Die Show besteht aus vier Phasen: den Blind Auditions, den Battles, den Sing-Offs und den Live-Shows.

Blind Auditions: In der ersten Phase treten die Kandidaten auf die große Bühne und performen ein Lied, ohne dass die Coaches sie sehen. Wenn sich mindestens ein Coach umdreht, sind sie weiter. Wenn sich mehrere aus der Jury umdrehen, haben die Teilnehmer die Qual der Wahl, in welches Team sie gehen.

Battles: Die Kandidaten, die weitergekommen sind, müssen in den Battles gegen einen oder zwei andere Teilnehmer aus ihrem Team antreten. Gemeinsam performen sie einen Song, nach dem ihr Coach entscheiden muss, mit wem er weitergeht. Mit dem „Steal-Deal“ können die anderen Coaches sich den Kandidaten jedoch in ihr Team holen.

Sing-Offs: Die verbleibenden Kandidaten treten einzlen auf. Jeder Coach wählt am Ende zwei seiner Schützlinge in die Live-Shows.

Live-Shows: Es gibt zwei Live-Shows - das Halbfinale und das Finale. Hier entscheiden jeweils die Zuschauer per Telefonvoting.

Comeback-Stage. Dort bekommen ausgeschiedene Kandidaten eine zweite Chance. Mit zwei von ihnen zieht der Online-Coach ins Halbfinale ein. Die Videos dazu werden immer donnerstags 2019 gab es erstmals die sogenannte. Dort bekommen ausgeschiedene Kandidaten eine zweite Chance. Mit zwei von ihnen zieht der Online-Coach ins Halbfinale ein. Die Videos dazu werden immer donnerstags auf der Homepage der Sendung veröffentlicht.

„The Voice of Germany“: Die bisherigen Gewinner

Bereits neun Kandidaten haben sich in den vergangenen Jahren zum Sieger von „The Voice“ gesungen. Wir haben euch die Gewinner aufgelistet:

Staffel 1: Ivy Quainoo

Staffel 2: Nick Howard

Staffel 3: Andreas Kümmert

Staffel 4: Charley Ann Schmutzler

Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz

Staffel 6: Tay Schmedtmann

Staffel 7: Natia Todua

Staffel 8: Samuel Rösch

Staffel 9: Claudia Emmanuela Santoso

The Voice of Germany“ 2020: Das ist Noah Sam Honegger

Eine der Kandidaten bei „The Voice of Germany“ ist Noah Sa Honegger. Der 22-jährige Schweizer ist ein Phänomen. Denn Normalerweise stottert er, doch wenn er singt ist sein Stottern wie weggeblasen.

Gegenüber Bild sagte der Sänger und Songwriter: „Dies liegt zum einen an der Atmung und zum anderen daran, dass beim Singen andere Gehirnareale aktiv sind als beim Sprechen. Wenn ich singe, wird meine linke Gehirnhälfte angesprochen, beim Sprechen die rechte.“

In den Blind Auditions zeigte Noah Sam ganz große Gefühle und sang „Riding to New York“ von Passenger. Seinen Auftritt könnt ihr euch jetzt nochmal auf YouTube ansehen.