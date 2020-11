Am Donnerstag, 19.11.2020 stehen die vierten Battles von „The Voice of Germany“ 2020 an. 16 Talente versuchen heute Abend ihren Platz in den Sing-Offs zu sichern. Wer das Gesangsduell verliert, muss gehen – oder auf einen Steal-Deal hoffen. Und es ist wieder Gänsehaut vorprogrammiert: Noah Sam tritt im Team Stefanie und Yvonne an. Der 22-jährige Schweizer rührte bereits in den Blind Auditions alle zu Tränen. Nur wenn er singt, verliert er sein Stottern. Doch auch sein Kontrahent Marvin überzeugte anfangs alle Coaches und hat gute Chancen... Die Entscheidung seht ihr heute Abend. „The Voice“ 2020 läuft ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Alle Infos rund um die Sendetermine, Stream, Teams, Coaches, Comeback Stage und den einzelnen Folgen im Überblick.

„The Voice of Germany“ 2020: Battles 4 am 19.11.2020

In den vierten Battles treten 16 Talente in Paaren auf die Bühne. Wer von ihnen gewinnt das Gesangsduell, wer fliegt raus und wer muss auf einen Steal-Deal hoffen?

Team Mark: Natalie vs. Targol

Team Mark: Claire vs. Alessandro

Team Stefanie und Yvonne: Noah Sam vs. Marvin

Team Stefanie und Yvonne: Max vs. Gerald

Team Nico: Janina vs. Jana

Team Nico: Simon vs. Kimia

Team Samu und Rea: Matthias vs. Katiuska

Team Samu und Rea: Claudia vs. Douglas

Youtube „The Voice“ 2020: Noah Sam in den Blind Auditions

„The Voice“ 2020: Battles 3 am 15.11.2020

Bei den dritten Battles traten die Kandidaten zu Ausscheidungskämpfen innerhalb der jeweiligen Teams an. Allerdings konnten die Sänger die Teams auch nach den Battles noch wechseln, wenn sie mit den Choaches einen Steal-Deal eingehen. Nur einmal nutzten die Coaches diesen Steal-Deal. Die Gewinner der Battles sind gefettet.

Team Mark: Erwin vs. Ninorta

Team Mark: Marc vs. Finton

Team Stefanie und Yvonne: Juan vs. Keye

Team Stefanie und Yvonne: Maria vs. Reginald

Team Nico: Nico vs. Michelle

Team Samu und Rea: Lorena vs. Oliver – Steal Deal zu Team Stefanie und Yvonne

Team Samu und Rea: Max vs. Wolfgang

„The Voice of Germany“ 2020: Battles 2 am 12.11.2020

Bei den zweiten Battles ging es wieder heiß her. In sieben Runden traten die Talente aus den Teams an. Dreimal nutzten die Coaches einen Steal-Deal. Die Gewinner der Battles sind gefettet.

Team Mark: Jan-Luca vs. Florian

Team Stefanie und Yvonne: Dimi vs. Maciek – Steal-Deal zu Team Mark

Team Stefanie und Yvonne: Etienne vs. Manuel

Team Nico: Isabel vs. Leon – Steal-Deal zu Team Stefanie und Yvonne

Team Nico: Max vs. Sion – Steal-Deal zu Team Mark

Team Samu und Rea: Danica vs. Esther

Team Samu und Rea: Julian vs. Celine

„The Voice“ 2020: Battles 1 am 08.11.2020

Bei den ersten Battles traten aus jedem Team Talente gegeneinander an. Am Sonntag warteten sieben Battles auf die Zuschauer. Die Gewinner der ersten Battles sind gefettet.

Team Nico: Mohammed vs. Jonas und Mael

Team Nico: Pamela vs. Andrew – Steal-Deal zu Team Samu und Rea

Team Mark: ONAIR vs. Kim

Team Mark: Jonnes vs. Eugene

Team Stefanie und Yvonne: Alessandro vs. Hannah – Steal-Deal zu Team Nico

Team Samu und Rea: Lisa-Marie vs. Paula

Team Samu und Rea: Alex vs. Antonio

Jeder Coach bzw. jedes Coach-Duo muss sich nach dem Battle entscheiden, welcher seiner Kandidaten weiterkommt. Für die anderen Jury-Mitglieder gibt es die Chance eines sogenannten Steal-Deals. Das kam in den ersten Battles zweimal vor.

„The Voice of Germany“ Teams: Wer ist in welchem Team?

In den neun Blind Auditions haben die Coaches für Talente gebuzzert. Die Kandidaten konnten sich, sollten sich mehrere rote Stühle umgedreht haben, für ein Team entscheiden. In den Battles konnten die Coaches dann ihren Steal-Deal bei den anderen Teams nutzen.

Welche Talente aktuell in welchen Teams sind, seht ihr in der Übersicht:

Team Nico

Nico

Pamela

Emmanuel

Jonas und Mael

Max

Jana

Kimia

Janina

Leon

Julia

Manuel

Simon

BB

Hannah

Team Mark

ONAIR

Alessandro R.

Ninorta

Cathalin

Finton

Alexandra

Jan-Luca

Natalie

Claire

Targol

Michael

Tosari

Jonnes

Sion

Maciek

Team Stefanie und Yvonne

Alessandro P.

Noah Sam

Marvin

Max

Juan

Gerald

George

Dimi

Anastasia

Manuel

Maria

Leo

Vojtěch

Isabel

Oliver

Team Samu und Rea

Celine

Lorena

Paula

Matthias

Wolfgang

Sean

Douglas

Claudia

Katiuska

Duc-Nam

Esther

Antonio

Andrew

Team Michael - Comeback Stage

Mickela

Alexander

Sendetermine und Sendezeit: „The Voice“ 2020 auf ProSieben und Sat.1

„The Voice of Germany“ 2020 läuft seit dem 8. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und sonntags um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Sonntag, 08.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Battles 1

Donnerstag, 12.11.2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben – Battles 2

Sonntag, 15.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Battles 3

Donnerstag, 19.11.2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben – Battles 4

Sonntag, 22.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Battles 5

Donnerstag, 26.11.2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben – Sing-Offs 1

Sonntag, 29.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Sing-Offs 2

Sonntag, 06.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1 – Sing-Offs 3

Staffel 9 bestand aus insgesamt 17 Folgen inklusive Live-Shows, sprich Halbfinale und Finale. Wie viele Episoden es in diesem Jahr gibt, ist noch nicht bekannt.

„The Voice“ 2020 Ganze Folgen: Stream und Mediathek Joyn

Livestream gibt es auf der Mediathek sind auch alle Folgen im Nachhinein noch verfügbar. Ihr könnt die Show auch online verfolgen. Dengibt es auf der Streamingplattform Joyn . In dersind auch alle Folgen im Nachhinein noch verfügbar.

Wiederholung auf Voice.de

Wer die Show verpasst hat, kann sie - zumindest online - noch nachschauen. Auf der „The Voice“-Homepage stehen alle Folgen zur Verfügung.

„The Voice“ 2020 Jury: Die Besetzung in Staffel 10

In der neuen Staffel sind zum großen Jubiläum erstmals sechs Coaches dabei. In diesem Jahr es gibt ebenfalls zum ersten Mal in der „The Voice“-Geschichte zwei Zweier-Teams. Rea Garvey und Samu Haber nehmen auf dem ersten Doppel-Stuhl Platz, auf dem zweiten sitzen Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld. Sie bilden das erste weibliche Coach-Duo des Formats.

Die ganze Jury auf einen Blick:

Mark Forster

Rea Garvey und Samu Haber

Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld

Nico Santos

„The Voice“ Comeback Stage mit Michael Schulte

2011 war er selbst Finalist bei „The Voice of Germany“ und landete auf dem dritten Platz. 2020 kehrt Michael Schulte nun zurück: Der Sänger wird Coach der Online-Show „The Voice: Comeback Stage by SEAT“. Das heißt, er gibt bereits ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance. Er formt in zehn Folgen sein eigenes Team und die besten zwei Talente kehren dann in den Live-Shows auf die große TV-Bühne zurück.

Michael Schulte ist der neue Online-Coach bei „The Voice“ 2020.

© Foto: obs/The Voice of Germany/Richard Hübner

„The Voice of Germany“: Auftritte auf Youtube

Ihr seid von bestimmten Kandidaten völlig begeistert und wollt einzelne Auftritte nochmal sehen? Dazu müsst ihr nicht die ganze Folge nochmal anschauen oder durchspulen. Auf dem offiziellen Youtube-Kanal von „The Voice“ findet ihr die verschiedenen Kandidaten und Auftritte sowie Videos zur Comeback-Stage.

Youtube „The Voice“ 2020 auf Youtube

Blind Auditions, Battles, Finale: So funktioniert „The Voice“

Die Show besteht aus vier Phasen: den Blind Auditions, den Battles, den Sing-Offs und den Live-Shows.

Blind Auditions: In der ersten Phase treten die Kandidaten auf die große Bühne und performen ein Lied, ohne dass die Coaches sie sehen. Wenn sich mindestens ein Coach umdreht, sind sie weiter. Wenn sich mehrere aus der Jury umdrehen, haben die Teilnehmer die Qual der Wahl, in welches Team sie gehen.

Battles: Die Kandidaten, die weitergekommen sind, müssen in den Battles gegen einen oder zwei andere Teilnehmer aus ihrem Team antreten. Gemeinsam performen sie einen Song, nach dem ihr Coach entscheiden muss, mit wem er weitergeht. Mit dem „Steal-Deal“ können die anderen Coaches sich den Kandidaten jedoch in ihr Team holen.

Sing-Offs: Die verbleibenden Kandidaten treten einzlen auf. Jeder Coach wählt zwei seiner Schützlinge in die Live-Shows.

Live-Shows: Es gibt zwei Live-Shows - das Halbfinale und das Finale. Hier entscheiden jeweils die Zuschauer per Telefonvoting.

Comeback-Stage. Dort bekommen ausgeschiedene Kandidaten eine zweite Chance. Mit zwei von ihnen zieht der Online-Coach ins Halbfinale ein. Die Videos dazu werden immer donnerstags 2019 gab es erstmals die sogenannte. Dort bekommen ausgeschiedene Kandidaten eine zweite Chance. Mit zwei von ihnen zieht der Online-Coach ins Halbfinale ein. Die Videos dazu werden immer donnerstags auf der Homepage der Sendung veröffentlicht.

„The Voice of Germany“: Die bisherigen Gewinner

Bereits neun Kandidaten haben sich in den vergangenen Jahren zum Sieger von „The Voice“ gesungen. Wir haben euch die Gewinner aufgelistet:

Staffel 1: Ivy Quainoo

Staffel 2: Nick Howard

Staffel 3: Andreas Kümmert

Staffel 4: Charley Ann Schmutzler

Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz

Staffel 6: Tay Schmedtmann

Staffel 7: Natia Todua

Staffel 8: Samuel Rösch