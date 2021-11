„The Voice Kids“ im Frühjahr 2022 Jubiläum. Auf Sat.1 dürfen junge Nachwuchstalente dann wieder ihr Gesangstalent vor den Coaches unter Beweis stellen. Für die Jubiläumsstaffel hat der Sender eine sehr erfahrene Jury engagiert. Jeder der Coaches war bereits bei Mit der 10. Staffel feiertim FrühjahrJubiläum. Aufdürfen junge Nachwuchstalente dann wieder ihr Gesangstalent vor denunter Beweis stellen. Für die Jubiläumsstaffel hat der Sender eine sehr erfahreneengagiert. Jeder der Coaches war bereits bei „The Voice“ oder „The Voice Kids“ zu sehen.

Wer sitzt in der Jury von „The Voice Kids“ 2022? Hier findet ihr alle Coaches im Überblick.

„The Voice Kids“ 2022 Jury: Die Coaches von Staffel 10

Die Coaches der 10. Staffel von „The Voice Kids“ sind keine Neulinge. Sie bringen bereits einiges an Erfahrung mit. Das sind die Jurymitglieder im Überblick:

Lena Meyer-Landrut

Wincent Weiss

Alvaro Soler

Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“

„The Voice Kids“ 2022 Jury: Lena Meyer-Landrut

Die Sängerin sollte jedem bekannt sein, denn mit ihrem Song „Satellite“ gewann sie 2010 den „Eurovision Song Contest“. Seitdem ist sie von der Showbühne nicht mehr wegzudenken. Die 30-Jährige hat nicht nur als Sängerin viel Erfahrung, sondern auch als Coach. Schon zum siebten Mal ist sie bei der Erfolgsshow mit dabei. Sat.1 gegenüber erwähnte sie: „Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer.“

„The Voice Kids“ 2022 Jury: Wincent Weiss

Der deutsche Popsänger und Songwriter landet mit seinen Songs regelmäßig in den Charts. Mit „Unter Meiner Haut“ schaffte es der Sänger an die Spitze der Top 10. Nun will Wincent Weiss zum zweiten Mal die jungen Gesangstalente unterstützen und ihnen seine Musikerfahrung weitergeben. Der 28-Jährige weiß nämlich genau wie es sich anfühlt, vor einer Jury zu stehen: 2013 nahm er an „DSDS“ teil, landete jedoch nur auf Platz 30.

„The Voice Kids“ 2022 Jury: Alvaro Soler

Bereits zum zweiten Mal nimmt der deutsch-spanische Sänger und Songwriter im kommenden Jahr auf einem der roten Drehstühle von „The Voice Kids“ Platz. Erfahrung als Juror hatte er zuvor schon 2016 in der italienischen Ausgabe von „The X-Factor“ gesammelt. Auch bei „The Masked Singer“ war er 2021 Teil der Rateteams.

„The Voice Kids“ 2022 Jury: Michi Beck und Smudo

Mit ihrer Hip-Hop-Formation „Die Fantastischen Vier“ wurden Michi Beck und Smudo zu echten Größen im deutschen Musikbusiness. Nach fünf Staffeln „The Voice“ sind sie nun zum zweiten Mal bei „The Voice Kids“ dabei und quasi fester Bestandteil der Casting-Show. 2014 und 2015 gewannen sie mit ihren Talenten „The Voice“.