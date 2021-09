Die beliebte Kochshow „The Taste“ läuft wieder auf Sat.1. Wie bereits im Vorjahr wird die Show auch 2021 von Angelina Kirsch präsentiert. Die Moderatorin wurde als Curvy-Model bekannt und darf sich mittlerweile auch Autorin und Mode-Designerin nennen.

Wer ist Angelina Kirsch? Hat sie einen Freund? Die Antworten darauf sowie ihren Steckbrief und Infos zu ihrer Schwester findet ihr in ihrem Porträt.

Angelina Kirsch Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu Angelina Kirsch im Überblick:

Name: Angelina Kirsch

Angelina Kirsch Alter: 33 Jahre

33 Jahre Geburtstag: 19. Juli 1988

19. Juli 1988 Geburtsort: Neumünster

Neumünster Sternzeichen: Krebs

Krebs Wohnort: Neumünster

Neumünster Größe: 1,77 m

1,77 m Konfektionsgröße: 42/44

42/44 Freund: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Sprachen: Englisch, Französisch

Englisch, Französisch Studium: Betriebswirtschaftslehre, Musikwissenschaft und Empirische Sprachwissenschaft

Betriebswirtschaftslehre, Musikwissenschaft und Empirische Sprachwissenschaft Instagram: angelina.kirsch

Angelina Kirsch ist Moderatorin von „The Taste“ 2021

Moderatorin lebt Angelina Kirsch seit Staffel 8 von „The Taste“ aus. Ab dem 1. September 2021 läuft die neue Staffel auf Sat.1. Während die Kandidaten der Show darum kochen, Ihre Rolle alslebt Angelina Kirsch seit Staffel 8 vonaus. Ab dem 1. Septemberläuft die neue Staffel auf Sat.1. Während die Kandidaten der Show darum kochen, die vierköpfige Jury von ihren kulinarischen Kreationen zu überzeugen, steht es um die Kochkünste der 33-Jährigen nach eigenen Aussagen weniger gut. Daher schätzt sie die Talente der Teilnehmer umso mehr: „Als jemand, der lieber bekocht wird als selbst zu kochen, bin ich absolut fasziniert, wie man komplette Gerichte auf so einen winzigen Löffel zaubern kann!“

Angelina Kirsch: Model, Bücher, TV

Nach ihrem Studium wurde Angelina Kirsch in Rom von einem Modelagenten entdeckt. Somit begann Kirschs Modelkarriere mit 23 Jahren. Mittlerweile ist sie als Curvy-Model und Moderatorin bekannt. Sie ist aber auch Autorin zweier Bücher: Mit „Rock your curves“ und „Rock your mind“ kämpft Kirsch für Lebensfreude und Selbstbewusstsein.

Als Markenbotschafterin fungierte Kirsch unter anderem für bekannte Frauenrasierer und Kosmetik. Sie modelte unter anderem für Zalando, H&M oder Ulla Popken. Außerdem war sie bislang in diversen TV-Formaten als Gast oder Teilnehmerin dabei: „Hart aber fair“, „Genial daneben“, „Let’s Dance“ 2017, „Promi Shopping Queen“ oder „Markus Lanz“.

Als TV-Moderatorin oder Jurorin war sie in folgenden Produktionen zu sehen:

Jurymitglied bei „ Curvy Supermodel “ auf RTL 2

“ auf RTL 2 „ Das Shopping Duell “ auf Sat.1

“ auf Sat.1 Die deutsche Version der Backshow „Nailed it!“ auf Netflix: „ Wer kann, der kann “

“ „Guinness World Records“ auf Sat.1

Angelina Kirsch Mode: Das ist „Rock Your Curves“

Angelina Kirsch ist nicht nur Moderatorin, Autorin und Model. Die 33-Jährige hat sich auch im Mode-Bereich etabliert. Mit ihrer Marke „Rock Your Curves“ hat sie es sich zum Ziel gemacht, dass Frauen jeden Alters sich genauso schön fühlen, wie sie sind. Sie ist nicht nur das Geischt der Marke, sondern designt mit ihrem Team selbst neue Kreationen.

Hat Angelina Kirsch einen Freund?

Angelina Kirsch ist in festen Händen. 2018 trennte sie sich von Mario Dornbach. Seit 2019 hat die 33-Jährige wieder einen Freund. Ihre Beziehung hält Angelina Kirsch jedoch aus der Öffentlichkeit heraus.

Angelina Kirsch Schwester: Das ist ihr Zwilling Madlin

Was viele aber nicht über die „The Taste“-Moderatorin wissen: Angelina Kirsch hat eine Zwillingsschwester namens Madlin Kirsch. In der Vergangenheit postete das Curvy-Model Fotos zusammen mit ihrer Schwester auf Instagram. Die Ähnlichkeit der Kirsch-Schwestern ist nicht zu übersehen – Madlin hat ihre Haare allerdings rot gefärbt. Angelina ist ein paar Minuten älter als ihre Schwester, doch gibt letztere vermutlich den Ton an. Sie ist nämlich Zahnärztin bei der Bundeswehr!

Angelina Kirsch auf Instagram

Als Model und TV-Gesicht geht es fast nicht anders – natürlich hat auch Angelina Kirsch einen Instagram-Account . Ihren 204.000 Followern (Stand 01.09.2021) gibt die 33-Jährige regelmäßig Einblicke in ihr Leben vor und hinter der Kamera. Humorvoll, motivierend und authentisch zeigt sie sich des öfteren im Bikini, aber auch mal im bequemen Sport-Look.

Angelina Kirsch war bei „Let’s Dance“ 2021

2017 nahm Angelina Kirsch an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil. Gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató schwang sie in der Show das Tanzbein. Die beiden konnten die Jury und Zuschauer gleichermaßen überzeugen und schafften es daher bis ins große Finale. Am Ende reichte es aber nicht für den Sieg. Die beiden landeten auf Platz drei.