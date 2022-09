Diese Dreiecksbeziehung sorgt auf Amazon Prime Video für einen romantischen Sommer: In der Serie „The Summer I Turned Pretty“ – in Deutschland auch bekannt als „Der Sommer, als ich schön wurde“ – steht die junge Belly zwischen zwei Brüdern. Die Geschichte, die auf der Buchvorlage von Jenny Han basiert, wurde zum echten Streaming-Hit. Da wundert es nicht, dass die Fortsetzung längst beschlossene Sache ist.

Wann kommt Staffel 2 ?

? Worum geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle bekannten Infos rund um Stream-Start, Handlung, Trailer, Besetzung und Bücher haben wir euch hier im Artikel zum Film zusammengefasst.

Wann kommt „The Summer I Turned Pretty“ Staffel 2?

Bereits vor dem Start der ersten Staffel hat Amazon Prime die Fortsetzung von „The Summer I Turned Pretty“ im Juni 2022 angekündigt. Somit ist sicher: Staffel 2 wird kommen! Doch wann? Gedreht wird schon seit Juli. Doch ein Erscheinungsdatum steht aktuell leider noch nicht fest. Sobald der Streamingdienst hierzu etwas bekannt gibt, findet ihr die Infos an dieser Stelle.

Worum geht es in Staffel 2?

Noch gibt es keine offizielle Handlung zur Fortsetzung der Serie. Nachdem die Macher, darunter Jenny Han als Co-Produzentin, jedoch bereits bei der ersten Staffel den Kern des Buches als Vorlage verwendet haben, können wir uns vermutlich an dem zweiten Band „It‘s Not Summer Without You“ orientieren.

*Achtung: Spoiler*

Im zweiten Buch fällt ein dunkler Schatten über die sommerliche Leichtigkeit: Susannah, die Mutter von Conrad und Jeremiah, ist an ihrem Krebsleiden gestorben. Zum ersten Mal geht es für Belly im Sommer nicht ins geliebte Strandhaus nach Cousins. Conrad ist mittlerweile auf dem College. Doch als sein Vater das Strandhaus verkaufen will, verschwindet Conrad plötzlich. Belly und Jeremiah machen sich auf die Suche – und finden ihn schließlich im Strandhaus. Einmal mehr steht Belly zwischen den Fisher-Brüdern.

In der Fortsetzung zu „The Summer I Turned Pretty“ ist für Belly vieles nicht mehr so, wie es war.

Gibt es schon einen Trailer?

Nachdem die zweite Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ gerade erst produziert wird, gibt es aktuell noch keinen Trailer zu den neuen Folgen.

Für ein bisschen „Summer-Feeling“ könnt ihr euch hier nochmal den Trailer zur ersten Staffel ansehen.

Die Besetzung von „The Summer I Turned Pretty“ 2

Lola Tung, Christopher Briney und Gavin Casalegno sorgen in ihren Rollen Belly, Conrad und Jeremiah für reichlich Romantik und Herzschmerz. Dieses Trio wird in der Fortsetzung auf jeden Fall wieder dabei sein. Wer außerdem ebenfalls wieder im Cast sein dürfte, seht ihr hier in der voraussichtlichen Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Lola Tung – Isabel „Belly“ Conklin

Christopher Briney – Conrad Fisher

Gavin Casalegno – Jeremiah Fisher

Sean Kaufman – Steven Conklin

Jackie Chung – Laurel Park

Rachel Blanchard – Susannah Fisher

Tom Everett Scott – Adam Fisher

Colin Ferguson – John Conklin

Rain Spencer – Taylor

Sobald Amazon Prime weitere Darsteller bekannt gibt, vermerken wir die Namen hier.

„The Summer I Turned Pretty“: Die Bücher von Jenny Han

Die Young-Adult-Serie „The Summer I Turned Pretty“ basiert auf den drei Büchern von Jenny Han, die zwischen 2009 und 2011 erschienen sind.

Die Reihenfolge der Trilogie: