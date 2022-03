Mit „Queer Eye Germany“ soll auch in Deutschland Inspiration für positive Veränderungen geliefert werden. Der erste internationale Ableger des US-Formats ist auf der Streamingplattform Netflix verfügbar. Dabei setzen fünf Expert:innenalles daran, für ihre Kandidaten die Tür zu einem neuen, besseren Lebensabschnitt aufzustoßen.

In dieser Übersicht zu „Queer Eye Germany“ findet ihr alle Infos rund um Erscheindungsdatum, Folgen, Handlung und Cast.

„Queer Eye Germany“: Start und Uhrzeit auf Netflix

In einer Makeover-Show krempeln fünf queere Helfende das Leben von Schützlingen gründlich um - wollen es verschönern und verbessern: Mit „Queer Eye Germany“ kommen die Fab Five auch nach Deutschland. Netflix zeigt den ersten internationalen Ableger der US-Show ab Mittwoch, 09.03.2022. Los geht es, wie für neue Serien des Streamingdiensts üblich, um 9 Uhr.

„Queer Eye Germany“: Handlung

Mit „Queer Eye Germansy“ gibt es jetzt eine deutsche Version der Realityserie. Wie im amerikanischen Vorbild besuchen die deutschen Expert:innen, die „Fab Five“, fünf Kandidatinnen und Kandidaten – und zwar zwei Frauen und drei Männer in Heinsberg, Kiel, Hagen, Köln und Oldenburg. Laut Netflix helfen die fabulösen Fünf dabei unter anderem einem alleinerziehenden Vater zurück ins Dating-Leben und einem Fußball-Trainer beim Coming-out.

Vordergründig geht es in dem Format um eine neue Frisur, besser sitzende Kleidung, ein stylishes Wohnzimmer oder gesündere Ernährung. Im Mittelpunkt der Beratung stehen aber stets Schicksale, die zu Herzen gehen sollen. Die Ratschläge und Hilfeleistungen transportieren Vorurteilsfreiheit, Vielseitigkeit und Lebensfreude – es geht um Empowerment.

„Queer Eye Germany“: Wie viele Folgen gibt es?

Die einzelnen Folgen von „Queer Eye Germany“ sollen eine Länge von 50 Minuten haben. Fans der Show dürfen sich auf insgesamt fünf Folgen auf Netflix freuen.

„Queer Eye Germany“: Trailer

Wie bunt und lebensfroh wird es bei „Queer Eye Germany“? Der Trailer zum neuen Netflix-Format gibt einen ersten Eindruck, was die Zuschauer in den fünf Folgen erwartet.

„Queer Eye Germany“: Cast

In den USA wurden die fünf Experten zu Sympathieträgern und Stars. Die Fab Five der deutschen Ausgabe könnten nun ebenfalls bekannte TV-Persönlichkeiten und richtige Promis werden. Das sind die fünf Fachleute der deutschen Ausgabe:

David Jakobs (“Schönheitsguru“)

(“Schönheitsguru“) Ayan Yuruk (Design-Fachmann)

(Design-Fachmann) Aljosha Muttardi (Gesundheits- und Ernährungsberater)

(Gesundheits- und Ernährungsberater) Leni Bolt (Work-Life-Coach)

(Work-Life-Coach) Jan-Henrik Scheper-Stuke (Mode-Experte)

„Queer Eye“ in den USA

„Queer Eye for the Straight Guy“ (frei übersetzt: Der schwule Blick für den Heteromann) war beim US-Kabelsender Bravo vor fast 20 Jahren ein Vorreiter queerer Sichtbarkeit und Repräsentanz in den Massenmedien. Vor vier Jahren wurde das Konzept vom Streamingdienst Netflix wiederbelebt und eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen. Die US-Staffeln wurden etwa in Atlanta und Kansas City gedreht.