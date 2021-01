Wer steckt unter der Maske? Diese Frage stellt sich TV-Deutschland auch 2021 wieder: Die beliebte Musik-Rate-Show „The Masked Singer“ geht ab Mitte Februar auf ProSieben mit Staffel 4 weiter.

„Live. Etwas wild. Etwas fantastisch. Etwas verrückt. Mit ‚The Masked Singer‘ laden wir unsere Zuschauer ein, sich in andere Welten zu träumen und in fabelhafte Zauberwesen zu verlieben“, kündigt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann die neuen Folgen an.

„The Masked Singer“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für die neue Staffel fällt am Dienstag, 16. Februar 2021. Die Live-Shows laufen wie gewohnt zur Primetime auf ProSieben.

Das sind die (voraussichtlichen) Sendetermine von Staffel 4:

Folge 1: 16.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 23.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 02.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 09.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 16.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 23.03.2021 um 20:15 Uhr (Finale)

„The Masked Singer“ Staffel 4 im Stream auf Joyn

Wie bisher werden die Folgen von „The Masked Singer“ nicht nur live im TV zu sehen sein. Ihr könnt die einzelnen Show im Livestream auf Joyn verfolgen.

Auf der Streamingplattform von ProSieben sind zudem alle Folgen auch noch im Nachhinein als Wiederholung verfügbar.

„The Masked Singer“ Rateteam: Ruth Moschner und Rea Garvey

Nach einer Staffel Pause als feste Jury-Mitglieder kehren Ruth Moschner und Rea Garvey als Rateteam zurück zur Show. Beide waren in Staffel 3 je einmal als Gastjuror dabei. Dieses Jahr rätseln sie nun in allen Folgen, welche Stars unter den neuen Masken stecken. Unterstützung erhalten sie dabei von einem wöchentlich wechselnden Gastjuroren.

„Bei ‚The Masked Singer‘ ist doch inzwischen alles möglich. Da kommt selbst mein Telefonbuch nicht mehr hinterher!“, freut sich Ruth Moschner. „Ich bin schon so aufgeregt. Wie soll man denn Staffel drei mit Leuten wie Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros noch toppen?“

„The Masked Singer“: Enthüllungen in Staffel 3

Die dritte Staffel der beliebten Show war äußerst erfolgreich. Nilpferd, Erdmännchen und Co. überzeugten die Zuschauer und Woche für Woche schaute ein Millionen-Publikum dabei zu, wer am Ende jeder Folge enttarnt wurde. Alle Enthüllungen von Staffel 3 findet ihr hier:

„The Masked Singer“: Die bisherigen Gewinner

In Staffel 1 sorgte der Astronaut von Anfang an für riesige Begeisterung beim Rate-Team und den Zuschauern. Max Mutzke steckte in dem Kostüm und holte sich den Sieg.

In Staffel 2 sang sich das Faultier in die Herzen des Publikums. Als der Star darunter seine Maske abnahm, kam die Überraschung: Es war Schauspieler Tom Beck!