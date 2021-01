In wenigen Wochen geht das große Rätseln weiter: „The Masked Singer“ 2021 startet am Dienstag, 16. Februar, auf ProSieben. In Staffel 4 wird es zehn neue Kostüme geben. Nach Skelett, Erdmännchen und Co. ist natürlich die große Frage: Wie sehen die neuen Masken aus? Das will der Sender noch nicht verraten. Aber er lässt – ganz im Stil der Show – raten: Ab sofort gibt es online, auf den Social-Media-Kanälen und on Air Hinweise auf die Kostüme.

„The Masked Singer“ 2021: Die Kostüme von Staffel 4

Fünf funkelnde Sterne. Strahlende Leuchtstreifen. Pinker Plüsch-Stoff. Diese Details hat ProSieben in einem ersten Clip verraten. Zu welchem Kostüm könnte eine solche Maske passen? Die Fans auf Instagram rätseln schon fleißig mit, was das erste Kostüm der neuen Staffel sein könnte: Einhorn, Prinzessin, Seestern oder Superheld.

Ob schon jemand richtig liegt, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Bis dahin können die Fans auf jeden Fall auf weitere Hinweise zu den anderen neun Kostümen gespannt sein.

„The Masked Singer“: Übertragung und Enthüllungen

