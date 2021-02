Wer steckt unter der Maske? Diese Frage begleitet TV-Deutschland jetzt wieder einige Wochen. Denn „The Masked Singer“ 2021 beginnt am 16. Februar auf ProSieben. In Folge 1 von Staffel 4 gehen zehn neue Kostüme an den Start.

Welcher Promi verbirgt sich hinter der Schildkröte? Wer singt als Küken? Und wer steckt im Flamingo? Zum Auftakt wird es zahlreiche Indizien und Hinweise auf die diesjährigen Undercover-Stars geben. Das Rateteam und die Zuschauer werden direkt einige Tipps parat haben – in der App haben die Fans sogar schon jetzt erste Vermutungen.

„The Masked Singer“ 2021: Die Indizien in Staffel 4

Zehn Kostüme und die Frage, welche Stars aus den Bereichen Unterhaltung, Sport oder gar Politik sich wohl darunter verbergen. Wer sucht die ganzen Indizien überhaupt aus? Producerin Natalie Zizler hat vor dem Start der neuen Staffel verraten, dass aufgrund der Geheimhaltung der Identitäten nur ein bis zwei Mitarbeiter mit den Indizien betraut werden. Sie sind dafür verantwortlich, welche Hinweise im TV und online gegeben werden.

Welche Indizien es zu den Kostümen gibt, erfahrt ihr hier. Wir updaten die Hinweise ab Folge 1 kontinuierlich.

Indizien Schwein

Bis das Schwein-Kostüm fertig war, dauerte es 400 Stunden. Das weiß er der Undercover-Star darunter gewiss zu schätzen.

Die Zuschauer tippen in der App vor dem Start auf Evelyn Burdecki, Angela Merkel oder Inka Bause.

Hinweise Leopard

Monokel und Umhang – der Leopard wirkt elegant und graziös. Wer wohl hinter der Maske steckt?

Helene Fischer, Angela Merkel oder Christian Ehrlich werden in der App als Top 3 gehandelt.

Indizien Schildkröte

Für die Schildkröte wurde allerhand Material verwendet: unter anderem Muscheln, Perlen, Münzen, Strasssteine und Leder.

Könnte Sascha Grammel im Kostüm stecken? Die App-User meinen ja. Aber auch Johnny Depp oder Ralf Schmitz werden getippt.

Hinweise Küken

Für das Küken wurden vier Meter Pailettenstoff verwendet. Das kuschlige Kostüm ist so groß, dass man 3,8 Meter zurücklegen muss, um es zu umrunden.

Ilka Bessin, nochmal Evelyn Burdecki und Angela Merkel stehen hier als Vermutungen.

Indizien Stier

Der Stier ist das erste Sportler-Kostüm bei „The Masked Singer“. Ob sich auch ein echter Sportler darunter verbirgt?

Thorsten Legat ist vielleicht stark wie ein Stier, aber steckt er auch im Kostüm? Laut App wäre das denkbar, aber auch Patrick Esume oder Elyas M’Barek werden genannt.

Hinweise Flamingo

Ein echter Paradiesvogel: Den Flamingo zieren 4.000 handgefärbte und mit Strass besetzte Straußen-, Marabu- und Hühnerfedern.

Paradiesvogel und Olivia Jones würde laut Fan-Meinung gut passen. Aber auch Jorge Gonzalez wird jetzt schon vermutet.

Indizien Quokka

Das Quokka sieht ziemlich cool aus. Damit es dem Undercover-Star im kuscheligen Kostüm nicht zu heiß wird, wurde ein spezielles Belüftungssystem eingebaut.

Beim Quokka stehen Faisal Kawusi, Chris Tall und erneut Angela Merkel in der Top 3.

Hinweise Einhorn

Das Einhorn wiegt stolze 16 Kilo und ist mit 1.000 von Hand aufgenähten Schmetterlingen versehen.

Martina Hill? Vanessa Mai? Oder doch die Kanzlerin? Ob die Zuschauer mit ihren ersten Tipps richtig liegen, wird sich zeigen.

Indizien Dinosaurier

Der Dinosaurier wiegt neun Kilo und seine Herstellung dauerte – denn sechs Prototypen wurden benötigt, bis das finale Kostüm fertig war.

Luke Mockridge, Otto Waalkes oder Markus Söder werden vor dem Show-Start als Dino vermutet.

Hinweise Monstronaut

Der Monstronaut ist das bisher größte Kostüm der „The Masked Singer“-Geschichte.

Könnte es ein Basketballer wie Dirk Nowitziki sein? Andere Vermutungen sind etwa Enie van de Meiklokjes oder Klaas Heufer-Umlauf.

„The Masked Singer“ 2021: Alle Infos zu Staffel 4