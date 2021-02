„The Masked Singer“ 2021 ist am Dienstag, 16. Februar, auf ProSieben gestartet. Ab sofort rätseln die Zuschauer und das Rateteam wieder, welche Undercover-Stars in den fantasievollen Kostümen stecken. Wer ist raus? Wer ist weiter? Und wer wurde enthüllt? Diese Fragen kommen jetzt von Woche zu Woche auf. Die Antworten findet ihr bei uns.

Wir haben euch alle Enthüllungen von Staffel 4 auf einen Blick. Den Start macht die erste Demaskierung vom Schwein in Folge 1. Hier gibt es die Auflösung.

Auflösung in Folge 1: Das Schwein ist raus

Zehn Undercover-Stars traten in Folge 1 am 16.02.2021 erstmals auf die große ProSieben-Bühne, doch nur neun Kostüme kamen weiter. Für das Schwein hat es im Voting nicht gereicht. Es waren einige Namen und Vermutungen gefallen, doch am Ende hatte niemand recht – weder im Rateteam noch in der App. Das Schwein nahm seine Maske ab und der enthüllte Star war Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein!

Enthüllung in Folge 2: Wer wurde enttarnt?

Folge 2 von „The Masked Singer“ läuft am Dienstag, 23.02.2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Enthüllung findet ihr im Anschluss daran bei uns.

Demaskierung in Folge 3: Wer ist ausgeschieden?

Folge 3 von „The Masked Singer“ läuft am Dienstag, 02.03.2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Enthüllung findet ihr im Anschluss daran bei uns.

Auflösung in Folge 4: Wer ist rausgeflogen?

Folge 4 von „The Masked Singer“ läuft am Dienstag, 09.03.2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Enthüllung findet ihr im Anschluss daran bei uns.

Enthüllung in Folge 5: Wer wurde demaskiert?

Folge 5 von „The Masked Singer“ läuft am Dienstag, 16.03.2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Enthüllung findet ihr im Anschluss daran bei uns.

Enthüllungen im Finale: Wer ist der Gewinner?

Folge 6 und damit das Finale von „The Masked Singer“ läuft am Dienstag, 23.03.2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Enthüllungen findet ihr im Anschluss daran bei uns.