Am Dienstabend sind die neuen Kostüme der dritten „The Masked Singer“-Staffel zum zweiten Mal auf die Bühne getreten. Wer steckt im Frosch? Welche Sängerin hat in Folge 2 erneut alle als Skelett komplett umgehauen? Und wer ist das Paar, das als Erdmännchen-Duo auftritt?

Das Rateteam und die Zuschauer erhalten in jeder Show Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Diese werden entweder im Einspieler vor dem jeweiligen Auftritt verraten, oder direkt vom Promi nach der Performance. Wir haben euch die Indizien und Vermutungen für alle Kandidaten nach Folge 2 aufgelistet.

„The Masked Singer“ Staffel 3: Die Indizien und Hinweise für die Kostüme

Nach den ersten beiden Enthüllungen bleiben noch acht Undercover-Stars unbekannt. Das sind die Indizien und Hinweise.

Indizien Alien

Das Alien ist mit über zwei Metern das größte Kostüm, trotzdem wiegt es nur drei Kilo. Der männliche Star darunter muss also nicht schwer tragen.

Absturz auf dem Schrottplatz

hat geräuschempfindliche Ohren

„Ich mag Musik nur, wenn sie nicht zu laut ist.“

mag Farbe Rosa

spielt mit einem Tischtennisschläger

folgt dem Monsterchen zu McDonalds

Monsterchen sagt „Alien Freund“

Commodore 64

kaputte Ampel

McDonalds-Werbung und Monsterchen-Plakat

singt „I wanna know what love is“ von Foreigner in Folge 1

singt „Alien“ von Dennis Lloyd in Folge 2

Das Rateteam tippt auf Luke Mockridge, Wayne Carpendale oder Ross Anthony.

Es gab bereits einige Hinweise auf die Identität des Alien-Promis.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Alpaka

Das Alpaka hat gleich mehrere Outfits im Schrank. Das fünf Kilo schwere Kostüm hat ein Exta-Gerüst im Inneren, damit der Kopf obengehalten wird. Das scheint auch nötig zu sein, denn im Kostüm steckt offenbar eine kleine Frau.

„Ich sehe gut aus.“

Influencer

„immer am Puls der Zeit“

wahrer Verwandlungskünstler

„Die ganze Welt ist für mich ein Laufsteg“

liebt Ananas und Burger

mag keinen Salat und Melonen

kocht bunte Nudeln

spricht immer wieder Englisch

dreht ein Video: „Hallo Mädels! Heute ist Dienstag und ich teste…“

singt „Say So“ von Doja Cat in Folge 1

Rateteam fragt: „Bist du im Internet zu Hause?“ - Antwort: „#dontbelievethehype (z. dt. „Glaube nicht alles, was du liest/siehst)

„Mein Lampenfieber war really big. So nervous war ich noch nie.“

Morgenroutine: Handy checken, Kaffe, Toast

„Voll-Power-Draufgängerin“

singt „Hot Stuff“ in Folge 2

Das Rateteam könnte sich unter dem Kostüm Cathy Hummels, Sylvie Meis, Pamela Reif oder Marlene Lufen vorstellen. Die Zuschauer tippen auf Influencerin Dagi Bee oder Cathy Hummels.

Welcher Star verbirgt sich im hippen Alpaka-Kostüm?

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Anubis

Der Anubis hat ein edles Outfit. Seine Ohren sind jeweils einen halben Meter lang, alles in allem muss der männliche Undercover-Star zwölf Kilo mit sich herumschleppen.

altägyptischer Gott

hat Thron doppelt bestiegen

sein Zuhause ist ein Museum

hat die wildesten Abenteuer geschrieben

„Mit den großen Ohren höre ich einfach alles.“

„Ich stehe seit 1002 Jahren 126 Tagen 20 Stunden 09 Minuten im Mittelpunkt.“

„Mein ganzes Leben wird den Leuten erzählt, wer ich bin.“

„Diese Reise führt mich an einen Ort, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den Mut aufbringe, ihn zu betreten.“

„Manchmal muss man zurückblicken, um vorwärts zu kommen.“

„Ich habe immer einen anderen Weg gesucht, als den, den das Schicksal vorgegeben hat.“

„Sobald es dunkel wird und die Lichter ausgehen, schlägt mein Herz höher. Eine magische Zeit. Jetzt fühle ich mich lebendig und kann meine verborgenen Talente zeigen.“

legt Platte auf und tanzt

kratzig-rauchige Stimme

singt „They don't care about us“ von Michael Jackson in Folge 1

spricht von „Reise um die Welt“

nachts erwecken die Götter ihn zum Leben

Florian David Fitz, Dominic Saleh-Zaki oder Thomas Anders tippte das Rateteam in Folge 1. In Folge 2 fielen die Namen Joko Winterscheidt, Elyas M'Barek oder Oli P.

Wer steckt wohl im Kostüm des Anubis?

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Erdmännchen

Es war die erste große Überraschung der dritten Staffel, als zum angekündigten weiblichen Erdmännchen noch ein Partner auftauchte. Das erste Duo der „The Masked Singer“-Geschichte.

Frau Erdmann trägt ein buntes Kleid und eine gelbe Schürze

Kiosk in Köln: „Wenn ich morgens meinen Kiosk öffne, habe ich das Gefühl, im Paradies zu sein.“

verkauft „die tägliche Dosis News“

trägt Kirschen als Ohrringe

„Dirty Dancing“-Fan

liest Klatsch und Tratsch

Verweis auf Hit-Radio 201,6

Herr Erdmann trägt Handwerker-Kleidung

aktuelle Temperatur: 6 Grad

„Gemeinsam sind wir stark“

singen den Song „Time of my Life“ in Folge 1

singen „A Whole New World“ in Folge 2

Herr Erdmann ist der Lebensretter von Frau Erdmann

teilen oft nicht denselben Humor

womöglich kein Paar im echten Leben

Das Rateteam tippte bisher auf: Ina Müller und Johannes Oerding, Juju und Bausa oder sogar „The Taste“-Moderatorin Angelina Kirsch und TV-Koch Alexander Herrmann. Zuletzt fielen die Namen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis oder auch Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig.

Die Erdmännchen sind das erste Duo bei „The Masked Singer“.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Frosch

Mit fünf Kilogramm ist der Frosch ein echtes Leichtgewicht. Für seine muskulösen Schenkel wurden Schaumstoffe in den Anzug genäht. Ob der männliche Undercover-Star auch in echt so gut trainiert ist?

rote Rettungsboje

französischer Schnauzbart

Anker-Tattoo am linken Arm

Club-Animateur mit dem Froggy-Clubtanz

liebt All Inklusive

„Bienvenidos“

„Bei uns im Club sprechen wir uns mit Vornamen an.“

„Ich liebe es, wenn alles nach meiner Pfeife tanzt und durchdreht.“

„Ich habe das Zeug zum grünen Superhelden.“

„Vom Putzen glänzt mein Bizeps.“

„Ich rette jede Party, denn meine Flossen sind die Größten.“

„Happy Hour“-Schild am Pool mit Eimer und Strohhalmen

singt „I like to move it“ in Folge 1

singt „Hardcore“ in Folge 2

Sonja Zietlow und ihre Kollegen vermuteten zunächst Micky Beisenherz, Ralf Schmitz, Atze Schröder oder Teddy Teclebrhan. In Folge 2 kamen die Namen Wigald Boning, Sven Hannawald und Fabian Hambüchen dazu.

Wigald Boning? Fabian Hambüchen? Das sind die Tipps für den Frosch.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Katze

Die weiße Katze hat glühende Augen dank großer LED-Lichter. Als einziges Kostüm hat sie eine Botschaft auf ihrer Kleidung.

Modedesignerin

„Love is Life“ und „Life is Love“ stehen als Botschaft auf den Ärmeln

immer auf der Suche nach was Neuem

klug und verschmust

besitzt einen großen Spieltrieb (konnte schon als Jungkatze nach Herzenslust spielen)

„Meine eigenwilligen Kopien sind zeitlose Brands und total angesagt.“

„Mein unverkennbares Markenzeichen bin ich selbst.“

Goody Bags mit „Katze Who?“ und eingeblendet wird Ladurée

„Ich liebe es, Gäste zu empfangen.“

„Zeit, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehre und der Welt eine Seite von mir zeige, die sie nie zuvor gesehen hat.“

Nähmaschine

Mode-Boutique

Naschkatze

liebt das Familienleben

Talent wurde ihr schon früh in die Wiege gelegt

singt „Someone Like You“ von Adele in Folge 1

singt „The Show Must Go On“ in Folge 2

Das Rateteam tippt auf Marianne Rosenberg oder Paola, Vicky Leandros oder Katharina Thalbach.

Es gibt schon zahlreiche Hinweise darauf, welcher Star im Katzen-Kostüm steckt.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Nilpferd

Das 16-Kilo-Kostüm hat einen großen Kopf und ein ausladendes Maul, was es dem Star darunter nicht einfach macht. Und dann trägt das Nilpferd auch noch echte Ballerina-Schuhe. Die große Überraschung: Der Promi im Kostüm ist ein Mann!

Scheune

hackt Holz

Cowboy-Schuhe

Traktor

Motto „Dream Big“

Boxhandschuhe mit Slogan „Carry On“

„Ich gebe alles auf der Bühne und trainiere fleißig für meinen großen Traum, eine echte Ballerina zu sein.“

„Ich musste zupacken wie ein wahres Nilpferd.“

„Ich wollte immer groß rauskommen, grazil sein, doch niemand hat an mich geglaubt. Ich will mich nicht mehr verstecken, will es allen Zweiflern beweisen.“

gemütlicher Typ

Verbindung zu Blaskapelle

singt „I wanna dance with somebody“ in Folge 1

singt „Purple Rain“ in Folge 2

Für Bülent Ceylan und seine Kollegen könnten es Nelson Müller oder einer von den TheBossHoss, sprich Sascha Vollmer oder Alec Völkel, sein. In Folge 2 kamen die Namen Haddaway, Bürger Lars Dietrich und Sasha dazu.

Nelson Müller oder jemand von TheBossHoss? Das Rätseln um das Nilpferd ist groß.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Skelett

Das Skelett-Kostüm wiegt 25 Kilo und die Fertigstellung dauerte ganze 800 Stunden. Das Ergebnis hat sich gelohnt. Doch nicht nur das Outfit ist beeindruckend, auch die Stimme des weiblichen Undercover-Stars.

Hochzeitskleid

Heiligenschein

„Alles redet nur noch von der Grusel - Fun - Balance.“

„Ich darf auf keiner angesagten Party fehlen.“

„Früher reichte es aus, einfach nur dazustehen. Da sah ich noch gut aus, aber Zeiten ändern sich.“

„Der Spaß steht im Vordergrund, aber am Ende zählt für mich immer noch der persönliche Kontakt.“

Standuhr zeigt erst 2 Uhr morgens, dann 5 vor 12

Buchstaben Z und E sind zu sehen, in einen Kürbis ist eine 1 und eine 3 geschnitzt.

hat eine Patientenakte mit „Geheim“

„Beim Gedanken an den ‚Masked Singer‘-Pokal fühle ich mich elektrisiert“

die Buchstaben B-U-H

Gruselzeugnis

singt „Bring me to life“ von Evanescence in Folge 1

singt „Total Eclipse of the Heart“ von Bonnie Tyler in Folge 2

Das Rateteam ist sich sicher: Das ist eine Profi-Sängerin. Die Tipps: Jennifer Haben, Sarah Connor, Conchita Wurst oder Lorielle London. In Folge 2 kommen Sarah Lombardi, Kate Hall und Mandy Capristo dazu.