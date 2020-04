Das Fernsehen ist voll von Eventshows, der Konkurrenzkampf um die verwöhnten Zuschauer hart, vor allem bei den Privatsendern. Doch das ProSieben-Format „The Masked Singer“, bei dem Prominente inkognito in Kostümen als Sänger auftreten, sichert sich in seiner zweiten Staffel 2020 ein ordentliches Stück vom Quotenkuchen: Am vergangenen Dienstagabend zum Beispiel verfolgten 3,94 Millionen Menschen, wie das „Chamäleon“ rausflog – hinter dem Kostüm steckte Schauspieler und Kabarettist „Didi“ Hallervorden. Das entspricht 12,5 Marktanteil. Bei der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schauten sogar 25,9 Prozent zu.

Die verbliebenen Figuren: Spannung vor dem Finale von „The Masked Singer“ 2020

Am Dienstagabend, (28. April, ab 20.15 Uhr), könnten es noch mehr werden. Denn im Finale sollen die Masken der vier verbliebenen Kandidaten fallen, und mehrere Millionen Fans der Show vor dem Fernseher und live in sozialen Medien werden mitfiebern und rätseln: Wer steckt hinter der Maske, welcher Star hat da gesungen?

Im Rateteam im Studio mit Ruth Moschner und Rea Garvey nimmt zum Finale der Sieger der zurückliegenden Staffel Platz: Sänger Max Mutzke (38). Er hatte im vergangenen Jahr verkleidet als Astronaut den Gesangswettbewerb gewonnen.

Verblieben von den ursprünglich zehn Figuren sind

Der Drache

Der Hase

Das Faultier

Der Wuschel

Das sind die heißesten Spekulationen zu den Stars hinter der Maske des Faultiers

Die Spekulationen über die Stars hinter der Maske schießen bei der Jury und dem Publikum ins Kraut: 4,3 Millionen tippten in der "The Masked Singer"-App vor dem Finale am Dienstag ihre Favoriten.

Einer der spannendsten Kandidaten ist Stefan Raab, der sich hinter dem herrlich faulen Faultier verstecken soll. 53,4 Prozent der Zuschauer tippen per App auf ihn. Kehrt die Entertainer-Legende („TV total“, „Schlag den Raab“, „Wok-WM“) aus dem Ruhestand zurück? Das wäre eine Sensation.

Das Rateteam im Studio brachte zuletzt auch folgende Kandidaten ins Spiel:

Schauspieler Tom Beck

Popsänger Álvaro Soler

Sänger Sasha.

Wer verbirgt sich hinter der Maske des Hasen?

Im Kostüm des Hasen verbirgt sich offenbar die einzige Frau unter den Kandidaten. Ein heißer Tipp ist seit Wochen die TV-Komikerin Martina Hill („Knallerfrauen“), auf sie tippen 38,6 Prozent der Zuschauer).

Ebenfalls genannt werden:

Moderatorin Sonya Kraus

Moderatorin Andrea Kiewel

Wer steckt im Kostüm des Wuschel?

Hinter dem singenden Klein-Wollknäuel Wuschel wird ein jüngerer, männlicher Sänger vermutet. Ganz hoch im Kurs stehen

Teenie-Idol Mike Singer (40 Prozent)

Wincent Weiss

Dieser Star könnte der Drache sein

Der Drache ragte aus der Schar der Kandidaten wegen seiner coolen Performance und der tollen Stimme schon früh hervor und galt als Favorit, zuletzt allerdings holte das Faultier auf. Heiße Kandidaten für den Feuerspeier sind

Sänger Max Giesinger (41,6 Prozent)

Musiker Gregor Meyle

Apropos: Meyle wurde einst in einer alternativen Casting-Show entdeckt. Von Stefan Raab.

„The Masked Singer“ – Dritte Staffel kommt im Herbst 2020

Das Konzept der Show ist brillant: Auf der einen Seite ist sie ein klassischer Song Contest mit mehr oder weniger gut performenden Akteuren in wilden Fantasiekostümen, die zudem vom Publikum per App aus der Show gewählt werden können. Auf der anderen Seite bedient sie die Neugier des Publikums, wer sich hinter der Maske verbirgt. Dieser Mix ist so erfolgreich, dass ProSieben bereits angekündigt hat, eine dritte Staffel zu produzieren. Sie soll bereits im Herbst 2020 starten.