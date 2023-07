Amazon Prime-Serie „The Horror of Dolores Roach“ dreht sich alles um Dolores Roach, die man als modernen Sweeney Todd bezeichnen kann. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Podcast. Nachdem In der neuen-Seriedreht sich alles um Dolores Roach, die man als modernen Sweeney Todd bezeichnen kann. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen. Nachdem die komplette erste Staffel mittlerweile veröffentlicht ist, kommt bei den Zuschauern direkt die Frage nach einer Fortsetzung auf.

Geht die Serie noch weiter? Worum könnte es gehen und wer spielt mit? Wir haben euch hier zusammengefasst, was aktuell zu Staffel 2 bekannt ist.

Bekommt „The Horror of Dolores Roach“ eine zweite Staffel?

Auf diese Frage gibt es derzeit leider noch keine Antwort. Die erste Staffel ist gerade erst erschienen. Für gewöhnlich macht es der Streamingdienst immer vom Erfolg einer Neuerscheinung abhängig, ob er eine Fortsetzung in Auftrag gibt. Sobald hierzu etwas bekannt wird, findet ihr die Infos an dieser Stelle.

Wann startet „The Horror of Dolores Roach“ Staffel 2?

Da die Staffel bisher noch nicht bestätigt ist, gibt es bisher noch keine Informationen zum Veröffentlichungsdatum. Sobald etwas bekannt wird, erfahrt ihr es hier.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Auch dazu ist offiziell noch nichts bekannt. Die erste Staffel umfasst allerdings acht Folgen, daher könnte dies für eine mögliche Staffel 2 ebenfalls gelten.

Worum könnte es in einer Fortsetzung gehen?

Während sich in der ersten Staffel alles um Dolores‘ Überleben dreht, könnte es in der zweiten Staffel um das Überleben von Dolores‘ Unternehmung gehen. Luis wird nämlich im Podcast rückfällig und so muss Dolores nicht nur sich, sondern auch ihren Partner ernähren.

Luis, gespielt von Alejandro Hernandez, wird Dolores Roach wahrscheinlich auch in der zweiten Staffel begleiten.

© Foto: Amazon Content Services LLC

Gibt es einen Trailer zu „The Horror of Dolores Roach“ Staffel 2?

Da Amazon Prime die Staffel noch nicht bestätigt hat, gibt es folglich noch keinen Trailer.

Das ist die Besetzung der Amazon Prime-Serie

Justina Machado spielte in Staffel 1 die namensgebende Protagonistin Dolores Roach. Fans der „Purge“-Reihe kennen sie aus dem zweiten Teil. Sie wäre vermutlich in der Fortsetzung erneut zu sehen. Und auch ein Wiedersehen mit den Darstellern aus der ersten Staffel ist denkbar. Welche Schauspieler aktuell im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle