In der neuen Amazon Prime-Serie „The Horror of Dolores Roach“ dreht sich alles um Dolores Roach. Wir begleiten die namensgebende Protagonistin in ihrem neuen Leben außerhalb des Gefängnisses und erleben, wie es in Sweeney Todd-Manier mehr und mehr eskaliert. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Podcast auf Spotify.

Wann starten die Folgen? Worum geht es genau und wer spielt mit? Die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. findet ihr hier.

Wann startet „The Horror of Dolores Roach“ auf Amazon Prime?

Die erste Staffel der Serie „The Horror of Dolores Roach“ wird Anfang Juli 2023 bei Prime Video veröffentlicht. Das konkrete Erscheinungsdatum ist Freitag, 07.07.2023.

Wann die neuen Folgen am Erscheinungstag genau zur Verfügung stehen, war vorab nicht bekannt. In der Regel gehen Neuerscheinungen in den frühen Morgenstunden online.

Wie viele Folgen umfasst „The Horror of Dolores Roach“?

Wie auch der Podcast umfasst die Serie „The Horror of Dolores Roach“ acht Folgen. Über die Länge und Titel war vorab noch nichts bekannt.

Worum geht es in „The Horror of Dolores Roach“?

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Podcast-Reihe. Ursprünglich hatte Autor Aaron Mark, der auch den Podcast verantwortet hat und zudem als einer der Produzenten der Serie fungiert, die Geschichte als Ein-Frau-Stück geschrieben.

Dolores Roach wird nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und versucht, wieder im normalen Leben Fuß zu fassen. Dafür kehrt sie zurück nach Washington Heights, das sich inzwischen stark verändert hat. Dort trifft sie ihren alten Freund Luis, der ihr eine Unterkunft unter seinem Empanada-Laden bietet. Um über die Runden zu kommen, verdient sie durch Massagen ihr Geld. Gerade hat sie sich in ihrem neuen Leben eingefunden, überschlagen sich für „Magic Hands“ Dolores die Ereignisse – nicht ganz ohne ihr Zutun.

Die Opfer von Dolores werden von Luis verarbeitet und von Nellie (Kita Updike) als Empanadas verkauft.

© Foto: Amazon Content Services LLC

Gibt es einen Trailer zu „The Horror of Dolores Roach“?

Im Juni 2023 veröffentlichte Amazon Prime einen offiziellen Trailer zu „The Horror of Dolores Roach“ auf Englisch. Zumindest in der Originalsprache bekommt ihr hier einen ersten Eindruck von der Serie:

Das ist die Besetzung der Amazon Prime-Serie

Justina Machado spielt die namensgebende Protagonistin Dolores Roach. Fans der „Purge“-Reihe kennen sie aus dem zweiten Teil. Welche Schauspieler im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle