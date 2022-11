Netflix. Bereits seit mehr als fünf Jahren zieht die Serie „The Crown“ die Zuschauer in ihren Bann. Staffel 6 bereits bestätigt. Diese wird das Finale der Serie bilden. Die Geschichten um die englische Königsfamilie gehören zu den größten Erfolgen von. Bereits seit mehr als fünf Jahren zieht die Seriedie Zuschauer in ihren Bann. Am 9. November 2022 ist die fünfte Staffel gestartet , in der vor allem Prinzessin Diana im Fokus steht. Kaum sind die neuen Folgen online, fragen die Fans nach mehr. Und es gibt eine gute Nachricht: Netflix hatbereits bestätigt. Diese wird das Finale der Serie bilden.

Wann startet die sechste Staffel?

Worum geht es?

Gibt es einen Trailer?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Die Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum Release findet ihr hier im Übersichtsartikel zu „The Crown“ Staffel 6.

„The Crown“: Ist der Start von Staffel 6 schon bekannt?

Nachdem es bereits Pläne gab, „The Crown“ nach fünf Staffeln zu beenden, änderten die Macher ihre Meinung. Um die Geschichten ausführlicher erzählen zu können, gingen sie zum ursprünglichen Plan von sechs Staffeln zurück. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Staffel 4 folgte die fünfte. Die kommende Staffel 6 wird seit Spätsommer gedreht. Die Dreharbeiten sollen bis Frühjahr des kommenden Jahres dauern. Daher ist ein Start der neuen Folgen vor Ende 2023 unwahrscheinlich.

Sobald Netflix hierzu etwas bekannt gibt, findet ihr das genaue Release-Datum an dieser Stelle. Sicher dürfte aber sein, dass auch Staffel 6 wie alle Neustarts am Erscheinungstag um 9 Uhr morgens verfügbar sein wird.

Worum wird es in Staffel 6 gehen?

Staffel 5 und 6 in denselben Jahren spielen. Das verriet Drehbuchautor Peter Morgan die frühen 2000er Jahre nehmen. Bislang behandelten die einzelnen Staffeln von „The Crown“ jeweils unterschiedliche Zeiträume. Doch um das große Finale ausführlich erzählen zu können, werdenspielen. Das verriet Drehbuchautor Peter Morgan „Deadline“ gegenüber. So wird die sechste Staffel die Zuschauer von der zweiten Hälfte der 1990er mit innehmen.

Allzu viele Infos zur Handlung von Staffel 6 sind noch nicht bekannt. Einige Details sind jedoch bereits durchgesickert. So soll in den neuen Folgen der Tod von Prinzessin Diana thematisiert sein. Doch den Unfall in Paris wollen die Macher nicht konkret zeigen, wie Morgan laut „Deadline“ klarstellte. Es soll aber eine Szene geben, in der Prinz Charles nach Paris fliegt, um den Leichnam seiner Frau nach London zurückzubringen.

Zudem darf man davon ausgehen, dass Prinz William und Kate Middleton sowie Prinz Harry in der kommenden Staffel größere Rollen spielen werden.

In der sechsten Staffel von „The Crown“ wird der Tod von Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki) thematisiert.

© Foto: Netflix

Wie viele Folgen hat „The Crown“ Staffel 6?

Die vorigen Staffeln umfassen jeweils zehn Folgen, alle mit einer Länge von ca. einer Stunde. Daher gehen wir davon aus, dass das auch für Staffel 6 gelten wird.

„The Crown“: Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 6?

Da die neuen Folgen gerade noch gedreht werden, gibt es aktuell leider noch keinen Trailer zu Staffel 6. Sobald Netflix diesen veröffentlicht, findet ihr in hier.

Die Besetzung von Staffel 6 im Überblick

Dadurch, dass die fünfte und sechste Staffel im selben Zeitraum spielen, wird ein Großteil der Schauspieler auch in der Fortsetzung zu sehen sein. Zudem hat Netflix bereits erste neue Darsteller für den Cast von Staffel 6 angekündigt. Wer das ist, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Wann und wo wird Staffel 6 von „The Crown“ gedreht?

Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel sind laut „Deadline“ Ende August 2022 gestartet und sollen womöglich bis Mai oder Juni 2023 andauern. Zu den Drehorten zählen London, Paris und Spanien.