Das Netflix-Original „The Crown“ wird nun fortgesetzt: Staffel 4 startet am 15. November 2020 um 9 Uhr auf Netflix. Bisher hatten die vergangenen Staffeln immer 10 Folgen mit einer Länge von etwa einer Stunde – für die kommende Staffel kann man ähnliches erwarten.

Die erste Staffel der politischen Dramaserie wurde erstmals 2016 auf Netflix gezeigt. Dabei wird die britische Königin – Queen Elizabeth II. – auf ihrem Lebensweg begleitet: Politische Rivalitäten, Romanzen und Ereignisse des 20. Jahrhunderts prägen ihre Regentschaft und die Serie.

Handlung: Wie geht es in Season 4 von „The Crown“ weiter?

Die neue, vierte Staffel von „The Crown“ handelt von den 70er Jahren: Queen Elizabeth (Olivia Colman) und ihre Familie müssen die Thronfolge sichern. Dafür suchen sie nach einer geeigneten Braut für Prinz Charles (Josh O’Connor) – der ist mit 30 nämlich noch immer alleinstehend.

Zunehmend wird Großbritanniens erste Premierministerin Margaret Thatcher (Gillian Anderson) für die Queen ungemütlich: Ihre polarisierende Politik wirkt sich spürbar aus. Die Spannungen zwischen den beiden verschärfen sich, als Thatcher das Land in den Falklandkrieg führt, was Konflikte innerhalb des Commonwealth auslöst.

Charles beginnt eine Romanze mit der jungen Diana Spencer (Emma Corrin) – das lang ersehnte Märchen, das zur Einigung das britische Volk besänftigen soll. Doch hinter den Türen des Palastes wird der Druck auf Diana immer größer, tiefe Gräben ziehen sich durch die Beziehungen der königlichen Familie.

„The Crown“ Staffel 4: Was zeigt der Trailer?

Der Trailer zur vierten Staffel von „The Crown“ zeigt verschiedene Geschichten aus der Vergangenheit des britischen Königshauses: Margaret Thatcher stellt sich gegen die Queen und will das Land in die Selbstständigkeit führen. Prinz Phillip bereitet derweil Prinz Charles auf seine Rolle als König vor: Er muss eine Frau finden, die vom Volk als Prinzessin und später als Königin geliebt wird. Nun taucht in der Geschichte auch Lady Diana auf, die als Freigeist dargestellt wird: Das Königshaus will, dass sie sich beugt.

Youtube Trailer zu „The Crown“ Staffel 4

„The Crown“ Staffel 4 Episodenguide

Noch stehen die Namen und die Inhalte der einzelnen Folgen nicht fest. Wir fügen sie ein, sobald sie bekannt sind.

Besetzung: Das sind die Schauspieler von “The Crown”

Zum Cast von der vierten Staffel von “The Crown” gehören erneut Olivia Colman als Königin Elizabeth II., Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret und Tobias Menzies als Prinz Philip. Neu im Cast sind Emma Corrin, die als Prinzessin Diana in die Serie eingeführt wird, und Gillian Anderson als die ehemalige Premierministerin des Vereinigten Königreichs.

Das sind alle Rollen, die die Schausspieler aus „The Crown“ übernehmen:

Prinzessin Diana/Lady Diana Spencer – bekannt aus „Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution“ als Jillian Jessup und „Pennyworth“ als Esme Winikus

Queen Elizabeth II. – bekannt aus der Serie „Les Misérables“ als Madame Thenardier und „Mord im Orient-Express“ als Hildegarde Schmidt

Prinz Phillip – bekannt aus „James Bond 007: Casino Royale“ als Villiers und „Game of Thrones“ als Edmure Tully

Prinzessin Margaret – bekannt aus „Harry Potter“ als Bellatrix Lestrange und aus „ Enola Holmes “ als die Mutter Eudoria Holmes

Prinz Charles – bekannt aus „God’s Own Country“ als homosexueller Schafzüchter Johnny Saxby

Prinzessin Anne – bekannt aus der Serie „Les Misérables“ als Fabienne und „Intelligent Design“ als Grace Lindsey

Margaret Thatcher – bekannt aus „Sex Education“ als Jean Milburn

„The Crown“ Staffel 5 und 6: Finale schon bestätigt

enden. Genaue Termine sind noch nicht bekannt, allerdings 2022 auf Netflix erscheinen. Bereits im Februar 2020 arbeitete man an den Geschichten für Staffel 5 von „The Crown“. Bestätigte Schauspieler für Staffel 5 oder 6 sind: Imelda Staunton als Queen Elizabeth II., Lesley Manville als Prinzessin Margaret, Jonathan Pryce als Prinz Philip und Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana. „The Crown“ wird mit der sechsten Staffel. Genaue Termine sind noch nicht bekannt, allerdings wird die Produktion für Staffel 5 erst im Juni 2021 beginnen . Somit könnte die neue Staffel frühestensauf Netflix erscheinen. Bereits im Februar 2020 arbeitete man an den Geschichten fürvon „The Crown“. Bestätigte Schauspieler für Staffel 5 oder 6 sind:als Queen Elizabeth II.,als Prinzessin Margaret,als Prinz Philip undals Prinzessin Diana.

Netflix UK twitterte im Juli 2020, dass es eine sechste, finale Staffel geben wird und zitierte in einem weiteren Tweet den Schreiber und Schöpfer der Serie, Peter Morgan: „Als wir anfingen, die Handlungsstränge für Staffel 5 zu diskutieren, wurde schnell klar, dass wir zum ursprünglichen Plan zurückkehren und sechs Staffeln spielen sollten, um dem Reichtum und der Komplexität der Geschichte gerecht zu werden.“