Am 30. August 2021 startet „The Biggest Loser – Family Power Couples“ auf Sat.1. Wie der Name schon sagt, kämpfen in dem Spin-Off der erfolgreichen Abnehmshow „The Biggest Loser“ dieses Mal Familien-Duos um ein gesünderes Leben mit weniger Gewicht. Dr. Christine Theiss hilft den Kandidaten als Camp-Chefin beim Trainieren und Abnehmen. Doch welches Power Couple holt sich den Titel und gewinnt die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro? Bis diese Frage beantwortet wird, dauert es noch eine Weile, erst im Herbst kommt es zum finalen Wiegen.

Wer nimmt überhaupt teil an der Abnehm-Show? In dieser Übersicht findet ihr alle Teilnehmer samt Fotos.

„The Biggest Loser“ Kandidaten: Das sind die Family Power Couples

Insgesamt treten den Kampf gegen die Kilos 16 Kandidaten und Kandidatinnen an. Es wird allerdings nicht alleine gekämpft, es handelt sich um acht Familien-Duos, bestehend aus einem Elternteil und deren Kind im Alter von 16 bis 26 Jahren. Wer die Paare sind, seht ihr hier:

Melina und Steffi

Gemeinsam wollen die aus Seevetal stammende Mama Steffi (47 Jahre) und Tochter Melina (18 Jahre) bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ ihre Abnehm-Reise beginnen. Die Vierfach-Mama will ihr Gewicht von 111,9 Kilo auf 80 Kilo reduzieren, Melina will nach mehreren gescheiterten Diäten ihr Traumgewicht von 70 Kilo erreichen. Sie sagt über die Show: „Das Schöne an ‚The Biggest Loser – Family Power Couples’ ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und man dabei auch noch zusammenwachsen kann.“

Sie sind Kandidaten bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021: Melina und Steffi

Angelika und Marcel

Die selbstständige Fußpflegerin Angelika und ihr Sohn Marcel aus Rodgau ziehen mit einem Startgewicht von 252,5 Kilo ins Camp ein. Die 48-Jährige freut sich auf mühelose Shopping-Tage, bei denen sie nicht lange nach der passenden Kleidergröße suchen muss. Ihr 19-jähriger Sohn hingegen möchte endlich in Freizeitparks und Schwimmbäder gehen, sein Startgewicht beträgt 153,3 Kilo. „Ich habe uns angemeldet, weil ich mir große Sorgen um die Gesundheit meines Sohnes mache. Natürlich möchte ich auch abspecken, mein größter Fokus bei ‚The BiggestLoser – Family Power Couples’ ist jedoch mein Kind“, so Angelika.

Angelika und Marcel sind Kandidaten bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021

Natalja und Jessica

Bereits mehrfach hat sich Tochter Jessica (26 Jahre) bei „The Biggest Loser“ beworben, dieses Jahr kann sie sogar zusammen mit ihrer Mutter Natalja (47 Jahre) in der Show antreten. Beide Frauen aus Kastel kümmern sich beruflich um andere Menschen, nun sind sie selbst an der Reihe und versuchen ihr Startgewicht von 128,9 Kilo und 196 Kilo zu reduzieren. Jessica sagt in einem Interview: „Meine Mama ist meine Bezugsperson. Wir wollen in ein neues und gesundes Leben starten und auch zu Hause gemeinsam so weitermachen.“

Sie sind Kandidaten bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021: Natalja und Jessica

Birgit und Fabienne

Gemeinsam will das Mutter-Tochter-Gespann aus Straubenhardt ihr Startgewicht von 210,3 Kilo auf Naxos reduzieren. Zwar war die Idee zur Teilnahme die Idee von Fabienne (16 Jahre), trotzdem will Mama Birgit (44 Jahre) alles geben: „Ich bin nebenbei Sängerin in einer Schlagerband. Ich würde gerne wieder fünf Stunden in einem Kleid und hohen Schuhen auf der Bühne stehen können, ohne dabei Schmerzen zu haben.“

Sie sind eins der acht Familien-Duos bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021: Birgit und Fabienne

Dirk und Wobke

Vater Dirk (47 Jahre) und Tochter Wobke (18 Jahre) sind mit einem Startgewicht von 272,2 Kilo das schwerste Duo im Camp. Zusammen versuchen der Malermeister und die Schülerin aus Rhauderfehn ihrem Ziel ein Stück näher zu kommen: Dirk möchte 45 Kilo abnehmen, Wobke möchte ein gesundes Gewicht erreichen und sich wohl fühlen. Beide möchten endlich wieder einen gemeinsamen Motorrad-Urlaub machen. „Alleine wäre das bestimmt nichts geworden. Zu zweit können wir uns gegenseitig anspornen“, so Dirk.

Dirk und Wobke sind Kandidaten bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021

Andrea und Jan

Im „The Biggest Loser – Family Power Couples“-Camp möchten Mutter Andrea (41 Jahre) und Sohn Jan (16 Jahre) aus Wolfenbüttel ihre Abnehm-Reise beginnen. Jan möchte sein Startgewicht von 119,2 Kilo auf 80 Kilo reduzieren, das Ziel der Betriebswärtin ist von 127 Kilo auf 85 Kilo abzuspecken. Gemeinsam will sich das Duo auf Naxos zu 100 Prozent aufs Abnehmen konzentrieren. Jan über das Duo: „Meine Mama hat Teamgeist und ich habe sie lieb. Ich denke, dass wir ein gutes Team sind.“

Sie sind Kandidaten bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021: Andrea und Jan

Lucas und Manni

Das Vater-Sohn-Duo aus Köln ist das einzige Männergespann der Show und zieht mit einem Startgewicht von 258 Kilo ins Camp ein. Papa Manni (55 Jahre) möchte mit seinem Sohn Lucas (19 Jahre) mehr reisen und ihm die Orte zeigen, die er schon mit seiner Frau besucht hat. „Meine Motivation bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ teilzunehmen, ist vor allem mein Sohn, aber auch ich habe einige Kilos auf den Rippen. Wir sind ein eingeschweißtes Duo, also passt ‚The Biggest Loser – Family Power Couples’ perfekt zu uns“, so Manni.

Sie sind das einzige Männer-Duo bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021: Lucas und Manni

Shaliek und Andie

Die aus Eislingen stammende Schulbusfahrerin Andie möchte gemeinsam mit ihrem Sohn Shaliek gegen überschüssige Kilos ankämpfen. Das Ziel des 20-Jährigen ist der Beitritt in die U.S. Army – mit seinen bisherigen 123,2 Kilo kann er sich diesen Traum nicht erfüllen. Die 47-Jährige möchte mit weniger Kilos auf der Waage gerne mit dem Joggen anfangen, mit ihrem jetzigen Gewicht von 97,6 Kilo wohl noch nicht möglich. „Ohne professionelle Hilfe schaffe ich es alleine nicht abzunehmen. Bei ‚The Biggest Loser – Family Power Couples habe ich jetzt jemanden an meiner Seite, mit dem ich das Ganze zusammen durchstehen kann“, so Shaliek.’