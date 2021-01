Auf Sat.1 hat der Kampf gegen die Kilos wieder begonnen: „The Biggest Loser“ 2021 ist gestartet und 18 Kandidaten haben es in den Qualifikations-Challenges in das Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos geschafft.

Wer sind die übergewichtigen Teilnehmer, die mithilfe der Show abnehmen und ein gesünderes Leben starten wollen? Und in welchem Team sind sie? Wir stellen euch die Kandidaten samt Foto vor.

„The Biggest Loser“ 2021: Die Kandidaten in Team Rot

30 motivierte Kandidaten traten in Folge 1 an, um sich in den beiden Qualifikations-Challenges zu beweisen. Nur die besten 18 bekamen ein T-Shirt und damit das Ticket ins Abnehm-Camp in Naxos. Sie sind in zwei Teams aufgeteilt: Team Rot wird von Trainerin Petra Arvela gecoacht.

Baksi

Die 49-jährige Baksi aus Rosenheim in Bayern startet „The Biggest Loser“ mit 99,0 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Benny

Benny aus Malsch (Baden-Württemberg) ist 30 Jahre alt und wiegt zu Beginn 151,7 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Christoffer

Der 36-Jährige aus Berlin sagt seinen Kilos den Kampf an. Christoffer wiegt zu Beginn 127,1 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Jessica

Jessica kommt aus aus Ötigheim (Baden-Württemberg). Die 24-Jährige startet mit 122,9 Kilo in die Show.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Melissa

Kandidatin Melissa aus Remscheid (NRW) ist 36 und wiegt zu Beginn 129,4 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Mokka

Der 35-jährige Mokka aus Bensberg (NRW) startet den Kilo-Kampf mit 202,7 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Pati

Pati aus Hochheim am Main (Hessen) ist 33 Jahre alt und wiegt beim Start der Show 114,8 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Toni

Toni aus Nürnberg (Bayern) ist 38 und sagt seinen 136,8 Kilo den Kampf an.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Verena

Die 42-jährige Hessin Verena aus Herborn hat ein Startgewicht von 114,8 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

„The Biggest Loser“ 2021: Die Kandidaten in Team Blau

Die weiteren Kandidaten sind im Team Blau von Trainer Ramin Abtin. Der Ex-Kickbox-Weltmeister ist seit Staffel 5 dabei. Wen er in diesem Jahr coacht:

Carina

Die 31-jährige Carina aus Neumarkt in der Oberpfalz (Bayern) bringt zu Beginn der Show 114,1 Kilo auf die Wage.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Chanté

Chanté aus Frankenthal (Rheinland-Pfalz) ist 22 Jahre alt. Sie wiegt beim Start der Show 124,2 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Cindy

177,7 Kilo bringt Cindy aus Binau (Baden-Württemberg) auf die Waage. Jetzt will die 24-Jährige abnehmen.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Danny

Danny aus Kellinghusen (Schleswig-Holstein) ist 35. Sein Startgewicht beträgt 140,6 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Gianluca

Der Kölner Gianluca wiegt mit seinen 22 Jahren 136,5 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Jürgen

Der Bayer Jürgen aus Freystadt ist 41 Jahre alt und der schwerste Kandidat bei „The Biggest Loser“ 2021: Sein Startgewicht beträgt 219,8 Kilo.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Luca

Der 25-jährige Luca aus Bad Soden am Taunus (Hessen) geht mit 147,1 Kilo ins Rennen.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Ole

40 Jahre alt und 164,0 Kilo schwer: Das sind die Zahlen zu Kandidat Ole aus Beckingen (Saarland).

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

Sonja

Die 46-Jährige Sonja aus Lehrte (Niedersachsen) bringt 126,3 Kilo auf die Waage.

© Foto: SAT.1/Melanie Frenzel

„The Biggest Loser“ 2021: Ausstrahlung und Trainer

Wann laufen die Folgen von „The Biggest Loser“ 2021? Und wer sind die Coaches? Hier bekommt ihr alle weiteren Infos zur Sat.1-Show: