Ab dem 28. August 2023 finden wieder die US Open im Flushing-Meadows-Park in New York statt. Es ist bereits Ausgabe Nummer 123 des berühmtesten Hartplatzturniers der Welt und das vierte von vier Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr. Über zwei Wochen lang kämpfen je 128 Spielerinnen und Spieler um einen der prestigeträchtigsten Titel im Tennis. In puncto Preisgeld sind die US Open mit 60,1 Millionen US-Dollar das am höchsten dotierte Tennis-Turnier der Welt.

Spielplan, Start & Termine – Alle Infos zu den US Open 2023 im Überblick.

Tennis US Open 2023: Start, Termine & Uhrzeit

Nach der Qualifikation für das Turnier beginnt das Hauptfeld bei den US Open am Montag, den 28. August. Das Finale im Herren-Doppel steigt am Freitag, den 8. September. Das Damen-Finale sowie die Mixed-Doppel-Finals finden am Samstag, den 9. September, statt. Am Sonntag, den 10. September, endet das Turnier dann mit dem Finale im Herren-Einzel. An den Turniertagen beginnen die Matches um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Ausgetragen werden die Rasen-Matches im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens.

Grand-Slam-Turnier : US Open

: US Open Turnierart : Hartplatzturnier

: Hartplatzturnier Start : Montag, 28. August 2023

: Montag, 28. August 2023 Ende : Sonntag, 10. September 2023

: Sonntag, 10. September 2023 Spielbeginn (Deutsche Uhrzeit) : jeweils ab 17:00 Uhr (Session 1) und 01:00 Uhr (Session 2)

: jeweils ab 17:00 Uhr (Session 1) und 01:00 Uhr (Session 2) Austragungsort: USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York

Nach seinem Wimbledon-Sieg möchte der junge Spanier Carlos Alcaraz seinen Titel bei den US Open verteidigen.

© Foto: Adam Davy/dpa

US Open 2023: Zeitplan und Termine der Herren und Damen

Vom 28. August bis 10. September werden die Spiele jeweils ausgetragen.

Alle wichtigen Termine bei den US Open im Überblick.

US Open 2023: Die deutschen Matches der 1. Runde

Einzig Laura Siegemund ist aus deutscher Sicht zum Auftakt der US Open gefordert. Die 35-Jährige, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, ist gegen die Weltranglistensechste Coco Gauff aus den USA allerdings krasse Außenseiterin. Die weiteren deutschen Starter um Olympiasieger Alexander Zverev steigen erst am Dienstag ins letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ein.

Folgende Matches mit deutscher Beteiligung stehen in der ersten Runde auf dem Spielplan:

1. Runde: Spielplan der Männer

28.08.23, 17:00 Uhr: -

1. Runde: Spielplan der Frauen

28.08.23, 01:00 Uhr: Laura Siegemund - Coco Gauff

US Open live: Wo wird das Turnier im Free-TV und Stream übertragen?

Die Spiele bei den US Open werden leider nicht im Free-TV übertragen. Sportdeutschland.tv hat die Exklusivrechte an der Übertragung des Tennisturniers.

Ende Juli wurde verkündet, dass die US Open bis zum Jahr 2027 auf der Plattform Sportdeutschland.TV übertragen werden. Das Rechtepaket beinhaltet sämtliche Spiele des Turniers. Ebenfalls live übertragen werden die Qualifikationsspiele vom 22. bis 27. August.

Jede einzelne Begegnung wird vom Anbieter live präsentiert. Zudem werden am Ende eines jeden Tages Highlights auf allen verfügbaren Kanälen gezeigt.

Alle Infos zur Übertragung der US Open im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - Stream: Sportdeutschland.tv

Die Sieger bei den US Open in den letzten Jahren

Die Siegerinnen und Sieger in den vergangenen Jahren bei den US Open im Einzel der Damen und Herren im Überblick:

Herren

2022: Carlos Alcaraz (Spanien)

2021: Daniil Medwedew (Russland)

2020: Dominic Thiem (Österreich)

2019: Rafael Nadal (Spanien)

2018: Novak Djokovic (Serbien)

Damen