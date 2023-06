Mit den 122. French Open findet das nächste große Tennis-Turnier in diesem Jahr statt. Im berühmten Tennis-Tempel Stade Roland Garros gehen die besten Tennis-Spieler der Welt an den Start. Das Grand-Slam-Turnier ist eines der vier wichtigsten der Tennis-Welt.

Alle Informationen zur Übertragung der French Open 2023 im TV und Stream.

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Tennis-Fans. Die Spiele der French Open werden auch 2023 live im Free-TV übertragen. Eurosport überträgt die French Open und zeigt Spiele live und in voller Länge. Eurosport überträgt die French Open aus Paris täglich live im TV bei Eurosport 1 im Free-TV und Eurosport 2 im Pay-TV. Übertragungsbeginn ist jeweils um 11:00 Uhr. Ab 20:15 Uhr wird die Night Session in voller Länge übertragen.

Zusätzlich können die Fans auf den Pay-TV-Sendern wie DAZN die Spiele verfolgen. Diese sind allerdings kostenpflichtig.

Im Stream können die Spiele über den Eurosport Player und DAZN kostenpflichtig gestreamt werden. Alle Spiele live können dabei nur im Eurosport Player empfangen werden.

Alle Informationen zur Übertragung von Wimbledon im Überblick:

Das Hauptfeld begann bei den French Open am Sonntag, den 28. Mai 2023, mit der ersten Runde der Damen und Herren. Am Sonntag, den 11. Juni 2023, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren.

Wer Sport live erleben will, kommt an DAZN nicht vorbei. DAZN steht für LIVE-Sport überall und jederzeit - mit 8.000 Live-Events pro Jahr. Neukunden haben die Möglichkeit, den Sport-Streaming-Dienst ganz nach ihren Wünschen in drei verschiedenen Paketen zu buchen. Einfach das Paket auswählen, das die persönlichen Lieblingssportarten enthält und schon kann es losgehen. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum Angebot.