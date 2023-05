Mit den 122. French Open findet das nächste große Tennis-Turnier in diesem Jahr statt. Im berühmten Tennis-Tempel Stade Roland Garros gehen die besten Tennis-Spieler der Welt an den Start. Das Grand-Slam-Turnier ist eines der vier wichtigsten der Tennis-Welt. Die anderen sind die Australian Open, die US Open und Wimbledon.

Werden die French Open im Fernsehen übertragen?

übertragen? Gibt es einen Livestream für das Tennisturnier?

Alle Informationen zu den French Open 2023 im Überblick.

Tennis bei den French Open 2023: Termine & Uhrzeit des Grand-Slam-Turniers

Das Hauptfeld beginnt bei den French Open am Sonntag, den 28. Mai 2023, mit der ersten Runde der Damen und Herren. Am Sonntag, den 11. Juni 2023, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren.

Grand-Slam-Turnier : French Open

: French Open Turnierart : Sandplatzturnier

: Sandplatzturnier Start : Sonntag, 28. Mai 2023

: Sonntag, 28. Mai 2023 Ende : Sonntag, 11. Juni 2023

: Sonntag, 11. Juni 2023 Austragungsort: Stade de Roland Garros, Paris

French Open 2023 live: Wo wird das Turnier im Free-TV und Stream übertragen?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Tennis-Fans. Die Spiele der French Open werden auch 2023 live im Free-TV übertragen. Eurosport überträgt die French Open und zeigt Spiele live und in voller Länge. Zusätzlich können die Fans auf den Pay-TV-Sendern, wie Eurosport 2 und DAZN die Spiele verfolgen. Diese sind allerdings kostenpflichtig.

Im Stream können die Spiele über den Eurosport Player und DAZN kostenpflichtig gestreamt werden. Alle Spiele live können dabei nur im Eurosport Player empfangen werden.

Alle Informationen zur Übertragung von Wimbledon im Überblick:

Free-TV : Eurosport 1

: Eurosport 1 Pay-TV : Eurosport 2, DAZN

: Eurosport 2, DAZN Stream: DAZN, Eurosport Player

French Open 2023: Teilnehmer und Spielplan

Alle Informationen zum Teilnehmerfeld und Spielplan der French Open erhaltet ihr hier: