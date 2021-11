„Temptation Island VIP“ 2021 läuft ab 11. November mit Staffel 2 auf RTL+. Bei der der Dating-Show werden die Beziehungen der Promi-Paare durch 22 flirtwillige Single-Frauen und Männer auf die Probe gestellt. Während des Experiments leben die Pärchen, aufgeteilt in Männer und Frauen, in zwei verschiedenen Villen und stellen sich dem Treue-Test. Können die Promi-Paare trotz Urlaubsfeeling, Alkohol in Massen und attraktiver Frauen und Männer um sich herum der Verführung wiederstehen?

In diesem Artikel findet ihr alle 22 Single-Frauen und Männer von „Temptation Island VIP“ 2021 im Überblick.

„Temptation Island VIP“ 2021 Kandidaten: Das sind die Singles

Moderatorin begleitet die Promi-Paare durch den Beziehungstest. Doch wer könnte der Treue der Paare gefährlich werden? RTL hat die Singles enthüllt, die versuchen werden, die vergebenen Kandidaten zu verführen. Wo einst Angela Finger-Erben die Kandidaten begrüßte, wartet in der zweiten Staffel Lola Weippert . Diebegleitet die Promi-Paare durch den. Doch wer könnte der Treue der Paare gefährlich werden?hat die Singles enthüllt, die versuchen werden, die vergebenen Kandidaten zu verführen.

Aus den jeweils elf Single-Frauen und Männern suchen die Promi-Kandidaten vorab ihren Favoriten aus, von dem sie glauben, dass jener ihrer Beziehung am ehesten Schaden zufügen könnte. Bei den insgesamt 22 Singles, die versuchen den Promis den Kopf zu verdrehen, sind einige dabei, die der ein oder andere Reality-TV-Fan bereits aus diversen Formaten kennen könnte.

Die Single-Frauen im Überblick

Diese Verführerinnen könnten der Beziehung der Promi-Paare bei „Temptation Island VIP“ 2021 gefährlich werden:

Cheyenne Vong

Cheyenne Vong

Nina Kluw

Nina Kluw

Sandra Bleidt

Sandra Bleidt

Zara-Gül Sarikaya

Zara-Gül Sarikaya

Yvonne Rosé

Yvonne Rosé

Sarah Vitello

Sarah Vitello

Mila Jane

Bekannt aus „Next Please“.

Mila Jane
Bekannt aus „Next Please".

Lorel Aydin

Lorel Aydin

Layla Leona

Layla Leona

Julia Oernler

Bekannt durch ihre Teilnahme an „Love Island“ 2019.

Julia Oernler
Bekannt durch ihre Teilnahme an „Love Island" 2019.

Anastasia Mennemeier

Anastasia Mennemeier

Die Single-Männer im Überblick

Diese Verführer könnten der Beziehung der Promi-Paare bei „Temptation Island VIP“ 2021 gefährlich werden:

Steven Schlusche

Steven Schlusche

Andre Hoech

Andre Hoech

Christopher Toebs

Christopher Toebs

Diogo Sangre

Bekannt durch seine Teilnahme an den Reality-TV-Formaten „Temptation Island“ 2019 und „Are You The One? – Reality Stars in Love“ 2021.

Diogo Sangre nimmt an „Temptation Island VIP“ 2021 teil.

Lukas Berghof

Bekannt aus „Take me out XXL“ 2021 .

Lukas Berghof
Bekannt aus „Take me out XXL" 2021.

Pascal Kiehl

Pascal Kiehl

Patrik Hoffmann

Patrik Hoffmann

Miguel Mulero

Bekannt durch seine Teilnahme an „Paradise Hotel“ 2019.

Miguel Mulero
Bekannt durch seine Teilnahme an „Paradise Hotel" 2019.

Kevin Adenau

Kevin Adenau

Dominik Szekely Brcic

Bekannt aus „Are You The One?“ 2020.

Dominik Szekely Brcic
Bekannt aus „Are You The One?" 2020.

Alexander Korte