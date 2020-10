Ab dem 18. Oktober 2020 zeigt RTL die neuen Folgen von „Temptation Island VIP“. Fans müssen aber ab Folge 3 bei TVNow weiterschauen. In der ersten Episode lernen sich Singles und vergebene Promis kennen. Wer welche Verführungschancen hat, könnt ihr euch hier anschauen.

RTL hat jetzt die Singles bekannt gegeben. Wir haben für euch alle Kandidaten samt Foto im Überblick.

„Temptation Island VIP“: Das sind die Teilnehmer

Die 24 Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie sind gutaussehend und sollen den Promis den Kopf verdrehen. Hier erfahrt ihr, wer die Kandidaten sind und was sie sich von der Show erhoffen.

Das sind die Single-Frauen

Annabel (33) aus Düsseldorf

Annabel ist Schlagersängerin und Schauspielerin. Mit ihrem Gesangstalent möchte sie punkten. Auch zwei der Promis singen, aber kann das die Basis für einen Flirt sein? Einen von den VIPs kennt sie jedenfalls schon von einem früheren Job.

Annabel ist Schlagersängerin und Schauspielerin.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Finnja (22) aus Köln

Finnja hat schon Erfahrung gesammelt bei „Love Island“ 2018 und möchte es jetzt nochmals probieren. Ihre Flirtmethode: "Das Verhalten der Männer beobachten, um zu wissen, auf welchen Typ Frau er steht". Ihr Typ Mann ist groß und muskulös mit dunklen Haaren.

Finnja arbeitet als Servicekraft.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Jenny (25) aus Kassel

Die Servicekraft möchte Vorurteile über ihr Äußeres bekämpfen. "Männer haben sogar Angst vor mir”, sagt Jenny. "Deshalb möchte ich Temptation Island dafür nutzen, allen Männern meine wahre Persönlichkeit darzustellen". Ihr Traumtyp sollte loyal, treu und humorvoll sein.

Jenny arbeitet als Servicekraft.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Julia (23) aus Zürich

Auch Julia hat schon TV-Erfahrung. Sie wurde Vierte beim „Bachelor“ in der Schweiz. Julia hat "keinerlei moralische Bedenken, einer Frau ihren Mann auszuspannen" und möchte bei „Temptation Island“ ihren Charme und Humor spielen lassen.

Julia ist Piercerin.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Lina (30) aus München

Lina ist erst seit kurzem Single und bereit für was Neues. Zudem bezeichnet sie sich als "von Natur aus sehr flirty, da brauche ich keine Strategie”. Ihr Typ Mann sollte bodenständig, verlässlich und humorvoll sein und mit ihrer verrückten und durchgeknallten Art klarkommen.

Lina ist Influencerin.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Mariah (35) aus Dreieich

Bei „Big Brother“ konnte man Mariah dieses Jahr schon kennenlernen. Sie hofft ihren Traummann bei „Temptation Island“ zu finden. Für dieses Ziel hat sie "keine Angst auf Männer zuzugehen" und macht ihnen gerne Komplimente. Ihr Typ: groß, längere dunkelblonde Haare, helle Augen.

Mariah ist Koordinatorin.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Nadine (34) aus der Schweiz

Zwar war Nadine 2018 im Playboy, jetzt möchte sie aber nicht mit nackten Tatsachen punkten. Sie will "nur mit Augenkontakt" die Männer um den Finger wickeln. Ihr Traummann sollte für sie eine "Kombination aus bestem Freund und Liebhaber" sein.

Nadine ist Visagistin.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Natalja (28) aus Alfter

Privat läuft es bei der 28-Jährigen nicht so prickelnd, deshalb versucht sie es jetzt im Fernsehen. Natalja behauptet von sich: "Ich bin eine gute Zuhörerin" und hofft, dass die Männer bei ihr das Herz ausschütten. Ihr Traummann muss ihr vor allem "ihre Freiheiten lassen" und humorvoll sein.

Natalja arbeitet im Einzelhandel.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Nez (29) aus Stuttgart

Nez geizt nicht mit ihren Reizen. Um die vergebenen Männer zu testen, möchte Nez bei „Temptation Island“ ihr Äußeres für sich sprechen lassen, denn "wenn die Optik stimmt, springen die Männer direkt an, und bei mir stimmt die Optik nun mal".

Nez ist Visagistin.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Sanja (28) aus Wien

Zwar hat Sanja 2018 das Herz des Schweizer „Bachelors“ erobert, konnte es aber nicht lange halten. Jetzt ist sie auf der Suche nach „treuen Männer.“ Sie möchte offen auf die vergebenen Männer zugehen, auf "Kumpel" machen, "und dann werde ich ihnen mit meinen weiblichen Reizen den Kopf verdrehen".

Sanja ist Immobilienmaklerin und Influencerin für Fashion & Beauty.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Sarah (26) aus Kassel

Sarah bringt schon Insel-Erfahrung mit. In dieser Staffel möchte sie noch offensiver an die vergebenen Männer rangehen als bei „Temptation Island“ 2. „Ich werde mich diesmal in den Vordergrund spielen, um in jedem Fall die volle Aufmerksamkeit eines Mannes zu erlangen.“

Sarah ist Stylistin & Gridgirl.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Selina (20) aus Wien

"Verbotenes zieht mich an – wer will da nicht mitmachen?!" Mit dieser Einstellung wird es für Selina ein Leichtes sein, die Männer zu erobern. Ihre Flirttechnik: mit tiefen Blicken die vergebenen Männer um den Finger wickeln.

Selina ist Kellnerin.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Das sind die Single-Männer

Benjamin (37) aus Herford

Bei „Temptation Island“ 1 lief es nicht so gut und Benjamin möchte es nochmal probieren: "In Staffel 1 habe ich mit Handbremse geflirtet, ich will jetzt zeigen, was ich flirttechnisch alles kann. Ich will keine Rücksicht auf die anderen Singlemänner nehmen. Man muss ja gucken, dass man an den Honigtopf rankommt."

Benjamin ist Kaufmann für Versicherungen und Finanzen.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Filippo (32) aus Mallorca

"Bei ‚Temptation Island’ fühle ich mich bereits Zuhause, diesmal lade ich nur neue Gäste zu mir ein“, erklärt Filippo. Oft kann der 32-Jährige mit seinem Charme punkten, aber er lässt sich auch nicht von einem Korb beirren.

Filippo ist Restaurantleiter am Ballermann und Olivenbauer.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Francesco (21) aus Nürnberg

Der Italiener weiß, wie man mit Frauen flirtet und will das bei der Show zeigen. "Meine Flirtmethode ist Smalltalk, etwas zusammen trinken und tanzen”, sagt Francesco. Seine Traumfrau sollte kleiner sein als er, gern brünett, offen und respektvoll sein.

Francesco ist Maschinen- und Anlagenführer.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Jay (34) aus Leipzig

„Ich bin kein Aufreißer“, beteuert Jay. Er wolle "nur ein bisschen spielen“. Meine Traumfrau ist "wie eine blonde Barbie. Vom Charakter her sollte sie aber genau das Gegenteil sein: locker, kumpeltyp und für jeden Spaß zu haben“.

Jay ist Bauingenieur und Stripper.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Julien (28) aus Köln

Julien erhofft sich, eine interessante Frau kennenzulernen. Als Dating- und Beziehungscoach hat er da beste Chancen. Seine Flirtmethode: Körperkontakt; emotionale und tiefgründige Gespräche.

Julien ist Dating- und Beziehungscoach.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Mario (35) aus Ingolstadt

Bei „Temptation Island“ will Mario sehen, ob sein Charme und seine Redegewandtheit auch bei vergebenen Frauen funktionieren. "Ich möchte nicht schüchtern, sondern offen auf die Frauen zugehen."

Mario ist Profi-Sportler und Disponent in Teilzeit.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Martin Patrick (31) aus Düsseldorf

Das Verführen liegt ihm – und so will er Spaß in die Villa bringen. Beim Flirten hat Martin Patrick keinerlei Hemmungen. "Die Frauen wissen ja, worauf sie sich einlassen."

Martin Patrick ist Veranstaltungsleiter.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Mattia (22) aus Bern

Mattia hat keinerlei moralische Bedenken und will die Frauen verrückt machen. Seine Flirtmethode: Er ergreift immer die Initiative. Er liebt es, etwas zusammen trinken und dabei mit intensiven Blicken ein lockeres Gespräch aufzubauen.

Mattia ist Versicherungsvermittler.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Musti (27) aus Hannover

Musti weiß, wie die Frauen ticken. "Mit mir wird es nicht langweilig." Beim Flirten wartet er anfangs gern ab, ist aber alles andere als scheu: "Ich bin der Beobachter und komme aus dem Hinterhalt."

Musti ist Vertriebler und Ausbildungscoach.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Nico (27) aus Solingen

Er macht bei „Temptation Island“ mit, weil er "wissen will, wie weit eine vergebene Frau mit mir gehen würde". Deshalb stellt Nico eins sofort klar – "Sex ist mir sehr wichtig". Er selbst behauptet von sich, dass er sich gut in Frauen hineinversetzen kann und setzt beim Flirten auf ein lockeres Gespräch.

Nico ist Schauspieler und Koch.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Patrick (29) aus Xanten

Patrick denkt, er sei ein Frauenmagnet. Er will Spaß haben und hat keine moralischen Bedenken: „Wenn eine Frau bei ‚Temptation Island’ mitmacht, will sie ihren Freund loswerden.“ Er will die anderen Jungs von der Frau, die ihm gefällt, fernhalten.

Patrick ist Elektroniker für Betriebstechnik.

© Foto: TVNOW / Frank Fastner

Tom (32) aus Hamburg

Tom aka der Frauenversteher: "Ich weiß genau, was Frauen wollen.“ Bei seiner Traumfrau ist ihm vor allem eines wichtig: "Sie sollte das Herz am richtigen Fleck haben.“