Die Telekom Baskets Bonn treffen heute in Spiel 2 der BBL-Finals 2023 auf Ratiopharm Ulm. Auch das zweite Aufeinandertreffen in der Best-of-Five-Serie findet im Telekom Dome in Bonn statt. Ulm hat Spiel 1 beim Champions-League-Sieger Bonn gewonnen und ist dem sensationellen ersten Titelgewinn in der BBL einen Schritt näher gekommen. Durch ein 79:73 stoppten die Ulmer den Bonner Lauf von 25 Ligasiegen in Serie und stellten in der Serie auf 1:0. Heute kommt es nun zum mit Spannung erwarteten zweiten Duell.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen Ratiopharm Ulm und die Übertragung im TV und Stream.

BBL-Finals 2023: Telekom Baskets Bonn vs. Ratiopharm Ulm – Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 11.06.2023, findet das zweite Spiel der Best-of-Five-Serie zwischen den Telekom Baskets Bonn und Ratiopharm Ulm statt. Tippoff der Partie ist um 18:00 Uhr im Telekom Dome in Bonn.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Telekom Baskets Bonn, Ratiopharm Ulm

: Telekom Baskets Bonn, Ratiopharm Ulm Wettbewerb : Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Finale, Spiel 2

: Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Finale, Spiel 2 Datum und Tippoff : Sonntag, 11.06.2023, 18:00 Uhr

: Sonntag, 11.06.2023, 18:00 Uhr Spielort: Telekom Dome, Bonn

BBL-Finals Spiel 2 live: Wer überträgt Telekom Baskets Bonn vs. Ratiopharm Ulm im Free-TV?

Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen den Telekom Baskets Bonn und Ratiopharm Ulm wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Anbieter Magenta Sport hat die exklusiven Übertragungsrechte an Finale 1 und überträgt das Spiel auf seiner Plattform. Diese ist allerdings kostenpflichtig.

Gibt es heute einen kostenlosen Stream für Telekom Baskets Bonn - Ratiopharm Ulm?

Für Spiel 2 der Basketball-Finalserie zwischen den Telekom Baskets Bonn und Ratiopharm Ulm gibt es keinen kostenlosen Livestream.

Parallel zur Übertragung im TV zeigt der Magenta Sport das Spiel für Abonnenten live. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport

Basketball-Bundesliga-Playoffs 2023 live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.