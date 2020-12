Am Sonntag, 20.12.2020, läuft der „Tatort: Unten“ im Ersten.

Die Handlung und Besetzung um Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer im Überblick.

Lohnt sich das Einschalten? Die Kritik zum neuen Österreich-Krimi aus Wien.

Im neuen Sonntagskrimi ist das Ermittler-Duo aus Wien an der Reihe. Im aktuellen Fall der Österreicher müssen die Kommissare Bibi Fellner und Moritz Eisner den Tod eines Obdachlosen aufklären.

„Tatort: Unten“ aus Wien: Darum geht es am Sonntag

Bibi Fellner ist immer für eine Überraschung gut. Im neuen „Tatort“ etwa ist der tote Obdachlose, der in einer verlassenen Fabrikhalle gefunden wird, kein Unbekannter für die von Adele Neuhauser gespielte Kommissarin. Sie empfand, wie ihr verblüffter Kollege Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) nach und nach erfährt, für den Ex-Journalisten auch mehr als Sympathie und sprach sogar kurz vor seinem Tod noch mit ihm. Wie ein verstockter Zeuge rückt Bibi scheibchenweise mit der Wahrheit heraus, was den grantigen Eisner gleich noch ein bisschen grantiger werden lässt. Doch wenn es darauf ankommt, das haben die beiden Wiener Ermittler immer wieder bewiesen, dann ziehen sie an einem Strang, und das tun sie auch im aktuellen Krimi.

Es ist keine schöne Welt, in der Bibi und Moritz den Mörder des obdachlosen Ex-Journalisten Gregor Aigner suchen: Die beiden tauchen tief ein in ein von Armut und Verzweiflung geprägtes Milieu abseits der Sehenswürdigkeiten von Wien. Der Krimi spielt in verlassenen Fabriken, heruntergekommenen Kneipen und Einrichtungen wie der „Notschlafstelle“, in der die Stadt das Elend verwaltet.

„Tatort: Unten“ mit Maya Unger, Michael Steinocher und Inge Maux

Die beiden jungen Stadtstreicher Tina Kranzinger (Maya Unger) und Jonathan Lechner (Michael Steinocher), mit denen sich Aigner den Schlafplatz teilte, bringen die Ermittler nicht weiter, und auch die Ex-Frau des Toten weiß nur zu berichten, dass ihr früherer Mann nach Jobverlust und Trennung immer tiefer abrutschte. Als jedoch herauskommt, dass Tina Kranzinger die Begünstigte von Aigners Lebensversicherung ist und der Tote offenbar mit Drogen zu tun hatte, erhalten die Ermittlungen neue Impulse. Hat Gregor Aigner mit Crystal Meth gedealt oder aber recherchierte der frühere Starreporter einer Wiener Tageszeitung im Drogenmilieu? Als es einen zweiten Toten gibt, hängen sich Bibi Fellner und Moritz Eisner voll in den Fall rein und kommen dank eines entscheidenden Hinweises der nur scheinbar verwirrten Landstreicherin Sackerl-Grete (Inge Maux) einer ungeheuren Sauerei auf die Spur.

Parallel zur Mörderjagd des Ermittlerduos erzählt der intensive Krimi die Geschichte einer obdachlosen jungen Mutter und ihres kleinen Sohnes, für die eine städtische Einrichtung namens „Lebensraum“ zur letzten Anlaufstelle wird, nachdem sie ihre Wohnung verloren haben. Die verzweifelte Johanna Wallner (Sabrina Reiter) richtet sich mit ihrem Kind so gut es eben geht in der Situation ein, findet einen neuen Job – und wird plötzlich selber zum Opfer finsterer Machenschaften.

„Tatort“ Kritik: Lohnt sich das Einschalten am Sonntag?

Der Krimi „Tatort: Unten“ nimmt den Zuschauer mit in die trostlose Welt der Obdachlosen und Gescheiterten der österreichischen Metropole. Der sorgfältig konstruierte und von Regisseur Daniel Prochaska mit atmosphärischen Bildern von den Schattenseiten der Wohlstandsgesellschaft ausgestattete Film fängt langsam an und baut immer mehr Spannung auf. Die verblüffende Lösung des Falls ist zwar etwas effekthascherisch und das mit nerviger Musik untermalte Finale überkandidelt, aber im Ganzen ist der atmosphärische Krimi gelungen. Das bringt den Wienern drei von vier Pistolen ein – Kann man nichts falsch machen!

„Tatort: Unten“: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des neuen Österreich-Krimis läuft auf dem gewohnten Sendeplatz. „Tatort: Unten“ wird zudem mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine:

Sonntag, 20.12.2020 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 20.12.2020 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 21.12.2020 um 23:55 Uhr im Ersten

Livestream verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung 30 Tage lang als Stream verfügbar. In der ARD Mediathek könnt ihr den Wien-“Tatort“ imverfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung 30 Tage lang alsverfügbar.

Im neuen „Tatort: Unten“ verhören Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) Jonathan „Indy“ Lechner (Michael Steinocher, r.).

© Foto: ARD Degeto/ORF/Superfilm/Philipp Brozsek

„Tatort“ Besetzung: Die Schauspieler im Wien-Krimi

Neben den gewohnten Darstellern im Sonntagskrimi aus Österreich sind in „Unten“ einige weitere Schauspieler dabei. Die Besetzung auf einen Blick:

Moritz Eisner – Harald Krassnitzer

Bibi Fellner – Adele Neuhauser

Tina Kranzinger – Maya Unger

Jonathan „Indy“ Lechner – Michael Steinocher

Ernst Rauter – Hubert Kramar

Manfred Schimpf – Thomas Stipsits

Dr. Kreindl – Günter Franzmeier

Frank Zanger – Michael Pink

Johanna Wallner – Sabrina Reiter

Dr. Steiner-Reeves – Jutta Fastian

Sackerl-Grete – Inge Maux

Micha Schmidt – Klaus Huhle

Tobi – Finn Reiter

Isabella Aigner – Bettina Ratschew

Hedi – Gerda Drabek

Zivildiener – Felix Stichmann

Gregor – Jonathan Fetka

Polizist Wache – Florian Tröbinger

Kellner im Beisl – Alexander Stecher

Junger Forensiker – Jochen Schneider

Regie führte Daniel Prochaska, das Drehbuch schrieben Thomas Christian Eichtinger und Samuel R. Schultschik.