Deutschlands beliebteste Krimi-Reihe feiert großes Jubiläum: 50 Jahre „Tatort“! Zu diesem Anlass gibt es zwei ganz besondere Folgen für die Fans des Sonntagskrimis. In einer Doppelfolge arbeiten die Kommissare von Dortmund und München zusammen. Worum es in „Tatort: In der Familie“ geht, welche Schauspieler dabei sind und wann die beiden Folgen im Ersten laufen, erfahrt ihr hier.

„Tatort: In der Familie“: Sendetermine, Wiederholung, Mediathek

Die Jubiläumsfolgen des Münchner-Dortmunder „Tatorts“ laufen an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen.

Sendetermine und Wiederholung von Teil 1:

Sonntag, 29.11.2020 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 29.11.2020 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 30.11.2020 um 02:25 Uhr auf ONE

Dienstag, 01.12.2020 um 00:55 Uhr im Ersten

Sendetermine und Wiederholung von Teil 2:

Sonntag, 06.12.2020 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 06.12.2020 um 21:40 Uhr auf ONE

Montag, 07.12.2020 um 03:35 Uhr auf ONE

Dienstag, 08.12.2020 um 00:40 Uhr im Ersten

Teil 1 und 2 in der ARD Mediathek:

Beide Teile von „Tatort: In der Familie“ stehen jeweils nach der Ausstrahlung ein halbes Jahr lang in der Mediathek als Stream zur Verfügung.

Teil 1 verfügbar bis 29.05.2021

Teil 2 verfügbar bis 06.06.2021

„Tatort: In der Familie“ Handlung: Teil 1 am 29.11.2020

Luca Modica führt mit seiner Ehefrau Juliane eine kleine Pizzeria in Dortmund, die allerdings nicht gut läuft. Das Restaurant erhält jedoch regelmäßig Lieferungen, die vor Ort umgeladen werden: Kokain im Auftrag der ’Ndrangheta. Ihre 17-jährige Tochter Sofia hat keine Ahnung, woher das Geld stammt, von dem die Familie lebt.

Mit einer Lieferung taucht plötzlich Pippo Mauro auf. Er hat in München einen Mord begangen und Luca soll ihm Unterschlupf bieten. Pippo bringt Luca auf neue Geschäftsideen und dieser wittert das große Geld. Doch Juliane drängt ihn, endlich aus den illegalen Geschäften auszusteigen.

Während die Dortmunder Kommissare Peter Faber, Martina Bönisch, Nora Dalay und Jan Pawlak das Restaurant der Modicas observieren, reisen ihre Münchner Kollegen Ivo Batic und Franz Leitmayr an, um Mauro für seinen Mord zur Rechenschaft zu ziehen. Doch die Dortmunder wollen erst mehr über die Hintergrundorganisation der Familie erfahren, bevor sie zugreifen. Nora Dalay glaubt, in Juliane jemanden gefunden zu haben, der ihnen dabei helfen könnte…

„Tatort: In der Familie“ Handlung: Teil 2 am 06.12.2020

Sofia leidet darunter, dass ihre Mutter die Familie in Dortmund an die Polizei verraten hat. Sie ist mit ihrem Vater Luca und Pippo in München untergetaucht. Sie wollen sobald wie möglich nach Kalabrien weiterreisen. Dabei sind sie abhängig vom italienischen Unternehmer Domenico Palladio, einem hochrangigen Mitglied der 'Ndrangheta. Es dauert jedoch nicht lang, bis Pippo und Luca einen Fehler machen, durch den die Münchner Kommissare wieder auf ihre Spur kommen. Auch Peter Faber hat noch eine Rechnung zu begleichen. Sofia sucht Kontakt zu ihrer Mutter – und wird so für Palladio zur Gefahr. Ein Wettlauf um Sofias Leben beginnt.

Sofia Modica (Emma Preisendanz) will mit ihrem Vater und Pippo Mauro (Emiliano De Martino) nach Kalabrien fliehen.

© Foto: BR/WDR/X Filme Creative Pool GmbH/Hagen Keller

„Tatort: In der Familie“ Besetzung: Die Schauspieler der Jubiläumsfolgen

Für die Jubiläumsfolgen haben sich die Münchner und Dortmunder Kommissare zusammengetan. Das sind Figuren und Darsteller der beiden Teile von „Tatort: In der Familie“:

Peter Faber – Jörg Hartmann

Martina Bönisch – Anna Schudt

Nora Dalay – Aylin Tezel

Jan Pawlak – Rick Okon

Ivo Batic – Miroslav Nemec

Franz Leitmayr – Udo Wachtveitl

Giuseppe „Pippo“ Mauro – Emiliano De Martino

Luca Modica – Beniamino Brogi

Sofia Modica – Emma Preisendanz

Juliane Modica – Antje Traue

Kalli Hammermann – Ferdinand Hofer

Domenico Palladio – Paolo Sassanelli

Claudia Palladio – Barbara Romaner

Marc Palladio – Valentin Mirow

Die Drehbücher zu beiden Teilen stammen von Bernd Lange. Regie führten Dominik Graf (Teil 2) und Pia Strietmann (Teil 2).