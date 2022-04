Am Sonntag, 17.04.2022, läuft der „Tatort: National feminin“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Im „Tatort“ aus Göttingen müssen die Kommissarinnen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz den Mord an einer junge Frau aufklären, die ein Star in der rechten Szene war. Die Erstausstrahlung des Krimis war bereits 2020, am Ostersonntag wird er nun noch einmal gezeigt.

„Tatort: National feminin“: Handlung am Ostersonntag

Im Göttinger Stadtwald wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Identität der Toten setzt das Team um die Kommissarinnen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz bei seinen Ermittlungen unter großen Druck: Denn Marie Jäger war nicht nur eine kluge und attraktive Jura-Studierende, sondern auch mit ihrem erfolgreichen Blog „National feminin“ ein Star der jungen rechten Szene und Aushängeschild der „Jungen Bewegung“.

In den sozialen Netzwerken beginnt eine unkontrollierbare Stimmungsmache gegen die Polizei, gegen den Staat, gegen die Demokratie. Wurde Marie von einem unbekannten Stalker getötet, war es eine politisch motivierte Tat? Oder hat der Mord doch etwas mit ihrem engsten Freundeskreis zu tun?

Charlotte (Maria Furtwängler) ist von dem neuen Pathologen Nick (Daniel Donskoy) äußerst angetan.

„Tatort: National feminin“: Besetzung am 17.04.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Charlotte Lindholm – Maria Furtwängler

Anaïs Schmitz – Florence Kasumba

Sophie Behrens – Jenny Schily

Pauline Gebhardt – Stephanie Amarell

Felix Raue – Samuel Schneider

Tom Rebeck – Jascha Baum

Sven Ulbrich – Leonard Proxauf

Gerd Liebig – Luc Feit

Nick Schmitz – Daniel Donskoy

Leon Ciaballa – Jonas Minthe

Jochen Kunkel – Roland Wolf

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Der „Tatort: National feminin“ wurde am 26.04.2020 zum ersten Mal ausgestrahlt. Fast genau zwei Jahre später zeigt das Erste den Krimi in der Wiederholung.

Die Sendetermine des „Tatort“ aus Göttingen auf einen Blick:

Sonntag, 17.04.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 17.04.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht der Sonntagskrimi dort nach der Ausstrahlung auch noch als Wiederholung zur Verfügung. „National feminin“ könnt ihr nach der Ausstrahlung sechs Monate lang abrufen.