Am Sonntag, 06.02.2022, lief der „Tatort: Vier Jahre“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Ballauf und Schenk tauchten im neuen „Tatort“ tief ins Schauspieler-Milieu ein. In ihrem neuen Fall ging es um einen tödlichen Stromschlag im Swimmingpool.

Die Schauspieler Dietmar Bär (links) als Kommissar Freddy Schenk und Klaus J. Behrendt als Kommissar Max Ballauf sind die Hauptdarsteller im Kölner Tatort.

„Tatort: Vier Jahre“: Der neue Krimi aus Köln

Diese beiden sind aus dem „Tatort“ nicht mehr wegzudenken: Seit 25 Jahren geht das Ermittlerduo Ballauf und Schenk in Köln auf Mörderjagd. Die zwei von Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär gespielten Haudegen sind mittlerweile in Würden ergraut und gehören zu den beliebtesten Kommissaren der Krimireihe.

In ihrem neuen Fall bekommen sie es mit einem Milieu zu tun, das eher selten im „Tatort“ thematisiert wird: Ballauf und Schenk tauchen tief in die Welt der Schauspieler ein und müssen sich permanent fragen, ob ihnen von den verdächtigen Verwandlungsprofis etwas vorgemacht wird – ein reizvoller Ansatz für einen „Tatort“, den Regisseur Torsten C. Fischer nach einem cleveren Drehbuch von Wolfgang Stauch hervorragend umgesetzt hat.

„Tatort: Vier Jahre“: Handlung am 06.02.2022

Vier Jahre saß Schauspieler Moritz Seitz im Gefängnis, jetzt ist er wieder frei. Sein Freund und Kollege Ole Stark hat nach langem Schweigen den Mord gestanden, für den Seitz damals in den Knast gewandert war. Stark behauptet gegenüber den Ermittlern Ballauf und Schenk, er habe bei einer Silvesterfeier in Seitz‘ Villa den gemeinsamen Kollegen Thore Bärwald, der zu später Stunde betrunken auf einer Luftmatratze im Swimmingpool lag, mittels eines Stromschlags getötet. Doch hat es sich tatsächlich so zugetragen oder spielt Ole Stark den Ermittlern etwas vor – und wenn ja, aus welchem Grund?

Der wohl zu Unrecht verurteilte Seitz jedenfalls freut sich über seine Freiheit, muss bei der Heimkehr in die Villa jedoch feststellen, dass sich seine Frau Carolin mittlerweile einen neuen Mann ins Haus geholt hat, und zwar mit Frank Heise ausgerechnet den Streifenpolizisten, den ein Nachbar in besagter Silvesternacht wegen Ruhestörung alarmiert hatte. Heise ist natürlich gar nicht begeistert, dass Moritz Seitz wieder da ist, und auch Gattin Carolin und Tochter Lene sind zunächst wenig angetan. Doch dann erobert sich der Platzhirsch sein altes Revier Schritt für Schritt zurück, während die Kommissare Ballauf und Schenk noch einmal akribisch zu ergründen versuchen, was auf der Silvesterparty vor vier Jahren wirklich passiert ist. Die beiden lösen den verzwickten Fall zwar, können aber nicht verhindern, dass zum tragischen Ende erneut ein Toter im Swimmingpool treibt. Reizvolles Detail des exzellenten Sonntagskrimis: Thomas Heinze und Nina Kronjäger, die im Film zwei verheiratete Schauspieler spielen, waren im wirklichen Leben tatsächlich mal ein Paar.

Moritz Seitz (Thomas Heinze) muss nach seiner Haft feststellen, dass seine Frau einen neuen Partner hat.

© Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Vier Jahre“ aus Köln?

„Vier Jahre“ ist ein packender und atmosphärisch ungemein dichter Krimi. Das zuweilen neckische Spiel mit Schein und Sein zieht den Zuschauer in seinen Bann, ebenso wie der bewundernswert souveräne Umgang mit verschiedenen Zeitebenen – die Handlung springt vor allem in den ersten 20 Minuten zwischen einer verhängnisvollen Silvesterfeier vor vier Jahren und den Geschehnissen in der Gegenwart ungemein geschmeidig hin und her. Das verlangt dem Zuschauer zwar etwas Konzentration ab, aber die Anstrengung lohnt sich: Der Kölner „Tatort“ ist ein herausragender Sonntagskrimi mit zwei bestens aufgelegten Kommissaren und lauter erstklassigen Gastdarstellern.

Insgesamt bringt das dem Sonntagskrimi vier von vier Pistolen ein: Gucken! Spricht am Montag jeder drüber.

„Tatort: Vier Jahre“: Besetzung am 06.02.2022

Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Max Ballauf – Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk – Dietmar Bär

Dr. Roth – Joe Bausch

Norbert Jütte – Roland Riebeling

Melanie Novak – Renan Demirkan

Carolin Seitz – Nina Kronjäger

Moritz Seitz – Thomas Heinze

Frank Heise – Florian Anderer

Lene Seitz – Sarah Buchholzer

Ole Stark – Martin Feifel

Betti Stark – Franziska Arndt

Thore Bärwald – Max Hopp

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Köln auf einen Blick:

Sonntag, 06.02.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 06.02.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 08.02.2022 um 00:20 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht er dort nach der Ausstrahlung drei oder sechs Monate lang als Stream zur Verfügung.