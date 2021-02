Am Sonntag, 28.02.2021, läuft der Schweizer „Tatort: Schoggiläbe“ um 20:15 Uhr im Ersten.

Die Kritik zum Krimi aus Zürich

Darsteller, Handlung, Sendetermine und Mediathek im Überblick.

Die beiden Züricher Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) ermitteln am Sonntag im Mordfall des Schokoladenfabrikanten Hans-Conrad Chevalier und geraten dabei in vielfacher Hinsicht an ihre Grenzen.

Zürich-„Tatort“: Darum geht es in „Schoggiläbe“ am 28.02.2021

Nicht erschrecken: Im neuen „Tatort“ aus der Schweiz wenden sich die beiden Kommissarinnen und eine Staatsanwältin in drei merkwürdigen Szenen direkt an den Zuschauer, um ihm etwas über soziale Ungleichheit in Zürich und das privilegierte Leben der oberen Zehntausend zu erzählen. Das fällt im zweiten Schweizer „Tatort“ mit den Ermittlerinnen Grandjean und Ott nicht nur formal aus dem Rahmen der Krimireihe, sondern wirkt auch unbeholfen und befremdlich.

Für Kommissarin Tessa Ott sind die Ermittlungen im Fall des in seiner Villa ermordeten Fabrikanten Hans-Konrad Chevalier ein echtes Heimspiel, denn die sensible Ermittlerin ist in der noblen Villengegend am Zürichberg, der Schokoladenseite der Stadt, aufgewachsen. Anders als ihre aus der französischsprachigen Westschweiz und eher einfachen Verhältnissen stammende Kollegin Grandjean, die sich im teuren Zürich nicht recht wohl fühlt, weiß Ott aus eigener leidvoller Erfahrung, wie die Wohlhabenden so ticken.

Die Schweizer Kommissarinnen müssen den Mordfall eines Schokoladenfabrikanten aufklären.

© Foto: ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler

Das Mordopfer war depressiv, musste seine Homosexualität verbergen, hatte ein problematisches Verhältnis zu seiner Sippe und seine Schoggi-Fabrik steckt schon längere Zeit tief in den roten Zahlen. Das alles lässt die Mordverdächtigen wie Pilze aus dem Boden schießen, unter anderem geraten ein ungarischer Callboy, Chevaliers ehrgeiziger Schwiegersohn in spe und die Haushälterin Esmeralda, die nach der Tat plötzlich spurlos verschwunden ist, ins Visier der Ermittlerinnen. Nicht zu vergessen die kapriziöse Tochter des Firmenchefs, Claire (Elisa Plüss), und die anmaßende Mutter des Opfers, Mathilde (Sibylle Brunner) – zwei Frauen, die sich nach dem Tod des Patriarchen einen verbissenen Machtkampf ums Firmenerbe liefern. Je mehr die von ihrem herkömmlichen Milieu angewiderte Tessa Ott und die der Schokoladenseite von Zürich nicht eben zugeneigte Isabelle Grandjean in die verzwickten Verhältnisse eintauchen, desto verwirrender wird das Ganze.

„Tatort“ Kritik: Wie ist die Bewertung von „Schoggiläbe“?

Der von Regisseurin Viviane Andereggen inszenierte Film über den Mord am schwerreichen Besitzer einer Schokoladenfabrik ist verwirrend, unausgegoren und zähflüssig wie Fonduekäse – zahlreiche Handlungsstränge und Verdächtige machen „Tatort: Schoggiläbe“ zu einem unübersichtlichen und schwer verdaulichen Mischmasch aus Familiendrama und Krimi.

Spannung ist Mangelware und kommt nur in einer Szene auf, in der die energische Grandjean von einem Flüchtenden mit der Pistole bedroht wird und die von der Situation überforderte Ott es nicht schafft, ihre Kollegin mit einem gezielten Schuss zu retten. Am Ende dieses schwachen Krimis ist Ott noch einmal gefordert, und so trägt der zweite Einsatz des Duos wenigstens etwas zur Entwicklung der schwierigen kollegialen Beziehung der beiden grundverschiedenen Ermittlerinnen bei – als Krimi ist dieser „Tatort“ aus dem Nachbarland jedoch ein kompletter Reinfall. Leider haben die Schweizer „Tatort“-Macher aus den vielversprechenden Grundzutaten der Story kein spannendes Sittengemälde über die Reichen von Zürich zubereitet, sondern nur den bislang schwächsten „Tatort“ in diesem Jahr. Das bringt ihm lediglich eine von vier Pistolen ein – lieber nochmal mit dem Hund raus.

„Tatort: Schoggiläbe“: Sendetermine, Wiederholung, Mediathek

Die Erstausstrahlung des neuen „Tatort“ aus Zürich läuft zur gewohnten Sendezeit. Alle Sendetermine des Krimis auf einen Blick:

Sonntag, 28.02.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 28.02.2021 um 21:40 Uhr auf ONE

Dienstag, 02.03.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der Schweizer „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung 30 Tage lang als Stream verfügbar.

„Tatort“ Zürich Darsteller: Das ist die Besetzung

Neben den beiden Kommissarinnen gibt es im neuen Zürich-Krimi einige Rollen. Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Isabelle Grandjean – Anna Pieri Zuercher

Tessa Ott – Carol Schuler

Anita Wegenast – Rachel Braunschweig

Noah Löwenherz – Aaron Arens

Charlie Locher – Peter Jecklin

Milan Mandic – Igor Kovac

Claire Chevalier – Elisa Plüss

Mathilde Chevalier – Sibylle Brunner

Markus Oberholzer – Urs Jucker

Dorian Lakatos – Csémy Balazs

Andras Lakatos – Levente Molnar