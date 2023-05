„Tatort: Rhythm and Love“, in dem An Pfingstsonntag geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder nach Münster: Das Erste zeigt am 28.05.2023 den, in dem Kommissar Thiel und Professor Boerne den Mord eines Gruppenleiters aus einer Kommune aufklären müssen.

Treuen „Tatort“-Fans dürfte das bekannt vorkommen – der Krimi lief bereits vor zwei Jahren erstmals im TV und wird nun wiederholt. Ob sich das Einschalten trotzdem lohnt, worum es genau geht und wer mitspielt, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

„Tatort: Rhythm and Love“: Darum geht es im Krimi aus Münster

Im „Tatort“ aus Münster verschlägt es den schrägen Professor in eine Kommune, wo er beim Trommel-Seminar mit dem schönen Titel „Rhythm and Love“ dummerweise aus dem Takt gerät. Auch sonst hat es der Wissenschaftler nicht leicht, denn ein renommierter Kollege wirft ihm vor, für eine Studie bei ihm abgeschrieben zu haben.

Eine nackte Leiche in einem Moorgebiet sorgt zu Beginn dieses „Tatorts“ für heftiges Stirnrunzeln bei Kommissar Thiel und Boerne, denn zunächst weiß niemand, um wen es sich bei dem männlichen Mordopfer handelt. Boerne findet heraus, dass der Tote eine große Nummer in der nahegelegenen Landkommune Erlenhof war, wo leicht- oder unbekleidete Freidenker zwischen schnatternden Gänsen und neugierigen Alpakas freie Liebe praktizieren, nachdem sie sich unter fachkundiger Anleitung in Ekstase getrommelt haben. Eifersucht hat auf dem Erlenhof eigentlich nichts verloren, doch die beiden erfahrenen Ermittler wissen natürlich, dass sie als Mordmotiv nie außer Acht gelassen werden kann, zumal der Getötete ein bei Frauen und Männern gleichermaßen beliebter Bettgenosse war.

Herbert „Vadder“ Thiel (Claus D. Clausnitzer, r.) beliefert auf dem Erlenhof den „Rasta-Mann“ (Stefan Gorski) mit Ware aus eigenem Anbau.

© Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Eine Spur führt zu der aparten Ines, eine andere zum Priester Tobias Flügge, den Thiel am Fundort der Leiche beobachtet hat. Mit Johannes Hagen zählt außerdem der Pressesprecher der Polizei höchstpersönlich zu den Verdächtigen: Sowohl der bisexuelle junge Mann als auch seine Frau Marion hatten ein Verhältnis mit dem Ermordeten – die Ermittler bekommen es mit einem amourösen Kuddelmuddel zu tun, bei dem fast alle Beteiligten lügen, dass sich die Balken biegen. Doch auch Boernes Hilfskraft Alberich nimmt es nach einer peinlichen Panne mit der Wahrheit nicht allzu genau...

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Rhythm and Love“?

Der Krimi „Tatort: Rhythm and Love“ reflektiert anhand diverser Figuren immer wieder den scharfen Gegensatz von Lüge und Wahrheit und die oftmals diffuse Grenze zwischen Sein und Schein.

Unter dem Strich ist der Film von Regisseurin Brigitte Maria Bertele aber eine überraschend fade und weitgehend spannungslose Angelegenheit, und auch der für Münster-„Tatorte“ sonst so typische Humor kommt etwas kurz – wenigstens „Vadder“ Thiel sorgt für heitere Momente, wenn er in der Kommune sein Gras verhökert und damit bei seinem Sohn Frank für Schweißausbrüche sorgt.

„Rhythm and Love“ will viel, nimmt aber – abgesehen vom dramatischen Finale – keine Fahrt auf. Größtes Versäumnis: Das interessante Milieu der schrägen Landkommune wird überhaupt nicht richtig ausgereizt, dabei wäre gerade hier eine Menge für das spaßige Münster-Duo zu holen gewesen. Das alles bringt dem „Tatort“ zwei von vier Pistolen ein: Puh. Eher was für echte Fans.

Die Besetzung von „Tatort: Rhythm and Love“ im Überblick

Neben den bekannten Schauspielern sind wieder einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Prof. Karl-Friedrich Boerne – Jan Josef Liefers

Frank Thiel – Axel Prahl

Wilhelmine Klemm – Mechthild Großmann

Silke Haller – Christine Urspruch

Herbert Thiel – Claus D. Clausnitzer

Mirko Schrader – Björn Meyer

Marion Hagen – Patrycia Ziolkowska

Johannes Hagen – August Wittgenstein

Tobias Flügge – Nikolai Kinski

Kurt Hagen – Peter Harting

Ines Fournier – Maelle Giovanetti

Maik Koslowski – Matthias Zera

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des „Tatort“ aus Münster auf einen Blick:

Sonntag, 28.05.2023 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 28.05.2023 um 21:40 Uhr auf ONE

Montag, 29.05.2023 um 01:35 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.