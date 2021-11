Am Sonntag, 28.11.2021, läuft der „Tatort: Masken“ um 20:15 Uhr im Ersten .

An diesem Sonntag muss das Dortmunder Ermittlerquartett um Jörg Hartmann im neuen „Tatort“ als Faber den rätselhaften Tod eines Kollegen aufklären.

„Tatort: Masken“: Der neue Krimi aus Dortmund

Unter der Pappmaske fühlt sich Faber sichtlich unwohl, das blöde Ding juckt und kratzt den Kommissar. Doch der impulsive Ermittler muss das alberne Rollenspiel beim Kurs des selbsternannten Flirt-Spezialisten Johannes Oberländer brav mitmachen, denn der hauptberufliche Zahnarzt und nebenberufliche Experte in der Kunst des Aufreißens gehört zu den Tatverdächtigen in dem neuen Fall, an dem Peter Faber arbeitet. Zum Glück sitzt auch Fabers Kollegin Martina Bönisch als einzige Frau im schummrigen Seminarsaal – die selbstbewusste Kommissarin zeigt dem arroganten Dr. Oberländer schon bald seine Grenzen auf.

„Tatort: Masken“: Handlung am 28.11.2021

Natürlich beginnt auch dieser „Tatort“ mit einem Mord: Beim Joggen wird der Polizist Nicolas Schlüter von einem Auto gezielt überfahren, der Fahrer hatte es auf den jungen Mann abgesehen. Wie Faber und Bönisch ermitteln, hatte der 28-Jährige zahlreiche Affären mit verheirateten Frauen und besuchte eigens ein Seminar beim Flirt-Experten Oberländer, um ein noch besserer Aufreißer zu werden. Da Schlüter seine sexuellen Aktivitäten auch noch heimlich gefilmt hat, haben die Kommissare nicht nur jede Menge schlüpfriges Anschauungsmaterial, sondern auf einen Schlag auch viele Spuren, schließlich könnte hinter fast jedem Schäferstündchen ein Mordmotiv aus Eifersucht stecken. Dazu kommt, dass der Lebemann in Uniform mit der schwangeren Simone Schlüter verheiratet war, ein Verhältnis mit seiner Kollegin Jessica Steinmann hatte und seinem treuherzigen Kollegen Paul Lohse nicht nur einst die Freundin, sondern vor kurzem auch eine Beförderung weggeschnappt hat – der ermordete Beamte war ein wahrhaft liebenswertes Kerlchen.

Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt) nehmen im Rahmen ihrer Ermittlungen inkognito an einem Flirt-Seminar teil.

© Foto: WDR/Zeitsprung pictures/Thomas Kost

Bei den Ermittlungen auf der Polizeiwache in Dortmund-Hörde trifft Martina Bönisch ihre frühere Kollegin Kathrin Steinmann wieder, mit der sie auf der Polizeischule war und die sie seitdem aus den Augen verloren hat. Kathrin Steinmann, die Mutter von Jessica, ist Leiterin der Wache und stellt sich kompromisslos vor ihre Untergebenen. Martina Bönisch und Peter Faber, der sich in diesem von unterschwelliger Spannung dominierten „Tatort“ mal ungewohnt weich und menschlich zeigt, merken jedoch schon bald, dass auf diesem Revier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist und werfen bei den Ermittlungen ihre ganze Berufserfahrung in die Waagschale. Tatkräftige Unterstützung bekommen sie dabei von ihren beiden jungen Kollegen Jan Pawlak und Rosa Herzog, die ebenfalls ein paar gute Szenen haben.

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Masken“ aus Dortmund?

Die Episode mit dem Flirt-Seminar ist der lustige Höhepunkt in einem ansonsten ziemlich tragischen „Tatort“ aus Dortmund, der sich als klassischer und handwerklich gut gemachter Whodunit-Krimi über den rätselhaften Mord an einem Streifenbeamten erweist. Die konventionelle Herangehensweise ist nach den vielen mal mehr, mal weniger geglückten „Tatort“-Experimenten in jüngerer Zeit fast schon etwas Besonderes. Regisseurin Ayse Polat hantiert in „Tatort: Masken“ sehr souverän mit einem vergleichsweise großen Figuren-Ensemble, verliert dabei nie den Überblick und verblüfft mit einem wirklich überraschenden Ende.

Das bringt dem Dortmunder Krimi drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Masken“: Darsteller am 28.11.2021

Wer die Schauspieler im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Peter Faber – Jörg Hartmann

Martina Bönisch – Anna Schudt

Rosa Herzog – Stefanie Reinsperger

Jan Pawlak – Rick Okon

Dr. Greta Leitner – Sybille J. Schedwill

Sebastian Haller – Tilmann Strauß

Kathrin Steinmann – Anne Ratte-Polle

Jessica Steinmann – Michelle Barthel

Paul Lohse – Jonas Friedrich Leonhardi

Simone Schlüter – Kyra Sophia Kahre

Dr. Johannes Oberländer – Simon Böer

Nicolas Schlüter – Daniel Kötter

Klaus Wildner – Oliver Reinhard

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Dortmund auf einen Blick:

28.11.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

28.11.2021 um 21:45 Uhr auf ONE

29.11.2021 um 04:20 Uhr auf ONE

30.11.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung drei Monate lang als Stream verfügbar.