Am Sonntag, 27.02.2022, läuft der „Tatort: Kehraus“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Rotkäppchen in der Ausnüchterungszelle – Der neue „Tatort“ aus München spielt im Fasching und macht eine tragische Gestalt zur Schlüsselfigur.

„Tatort: Kehraus“: Der neue Krimi aus München

Karneval, Fassenacht oder Fasnet: Die fünfte Jahreszeit hat viele Namen. In München heißt sie Fasching, und der kann auch dieses Jahr wegen Corona nur mit angezogener Handbremse in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden – der traditionelle Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt am Faschingsdienstag etwa ist abgesagt worden. Dafür gibt es jede Menge Fasching im neuen „Tatort“ aus München: Die beiden Kommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic müssen den rätselhaften Tod eines alten Mannes aufklären, der in einem Park die Treppe hinuntergestoßen wurde und sich das Genick gebrochen hat.

„Tatort: Kehraus“: Handlung am 27.02.2022

Ihre Ermittlungen führen Leitmayr und Batic im scheußlichsten Schmuddelwetter in Kneipen mit volltrunkenen Faschingsnarren, Hinterhöfe mit traurigen Konfettiresten und in schäbige kleine Ladengeschäfte. Bevölkert wird diese Münchner Schattenwelt jenseits von Marienplatz und Frauenkirche von lauter tragischen Verlierern und traurigen Gestalten. Natürlich kommen auch im neuen „Tatort“ aus München die altgedienten Kommissare nicht zu kurz, die beiden Haudegen lockern das Ganze immer mal wieder mit kleinen humoristischen Einlagen auf. So stolpert der leicht angetrunkene Faschingsfan Ivo Batic zu Beginn des Krimis mitten in der Nacht in einer weißen Uniform wie der neue Kapitän vom „Traumschiff“ bei seinem Kumpel und ausgemachten Faschingshasser Leitmayr in die Wohnung, an jeder Hand eine Frau im Bienenkostüm.

Als die Kommissare kurz darauf zu einem Einsatz gerufen werden, müssen die kessen Bienen zu Batics Leidwesen jedoch die Fliege machen – in einem Park wurde die Leiche eines 70-jährigen Mannes gefunden. Eine erste Spur führt die Kommissare in die Kneipe „Irmis Stüberl“, wo es faschingstechnisch hoch herging und sich nun zu später Stunde die letzten Feiernden mit einiger Mühe und glasigem Blick an ihrem Bier festhalten. Batic und Leitmayr finden trotzdem heraus, dass der alte Mann in der Kneipe war, sich mit einem verkleideten Gast gestritten und heftig mit einer Frau im Rotkäppchen-Kostüm geflirtet hat. Da das besagte Rotkäppchen jedoch sturzbetrunken ist, verfrachten die Kommissare sie in eine Ausnüchterungszelle und befragen sie am nächsten Morgen. Doch Silke Weinzierl kann sich angeblich an so gut wie nichts erinnern. Sie wird trotzdem zur tragischen Schlüsselfigur in diesem atmosphärischen „Tatort“ aus München, in dem es um einen Fall von Geldwäsche geht. Wie sich herausstellt, ist die frühere Faschingsprinzessin Silke II. vor kurzem aus ihrer Wohnung geflogen und lebt seither im Auto – ein Umstand, den sie geschickt zu kaschieren weiß.

Als die Überlebenskünstlerin im Rotkäppchen-Kostüm in einem Auto einen Koffer randvoll mit Geld findet, scheint sich ihr Schicksal zum Guten zu wenden. Doch München zur Faschingszeit ist kein Märchenparadies, wie Silke Weinzierl leidvoll erfahren muss.

Nina Proll spielt Silke Weinzierl im „Tatort: Kehraus“ aus München.

© Foto: BR/Lieblingsfilm GmbH/Peter Nix

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Kehraus“ aus München?

Im neuen Münchner Krimi sind einige tragische Gestalten zu sehen, die von Regisseurin Christine Hartmann zugleich liebevoll und gnadenlos porträtiert werden. Der sehenswerte „Tatort: Kehraus“ besticht generell weniger mit einem ausgefeilten Krimiplot, sondern mit starken Figuren, einer melancholischen Grundstimmung und einem tragischen Ende, das zu Herzen geht.

Das bringt dem neuen „Tatort“ aus München drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Kehraus“: Besetzung am 27.02.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Franz Leitmayr – Udo Wachtlveitl

Ivo Batic – Miroslav Nemec

Kalli Hammermann – Ferdinand Hofer

Silke Weinzierl – Nina Proll

Hergen van Doorn – Moritz Vierboom

Leonardo – Lennox Völklein

Irmi – Johanna Bittenbinder

Frank – Thomas Unger

Viper – Mira Huber

Frau Braun – Gabriele Dossi

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus München auf einen Blick:

Sonntag, 27.02.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 27.02.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 28.02.2022 um 23:20 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung auch noch drei Monate lang als Stream zur Verfügung.