Am Sonntag, 04.06.2023, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder nach Franken: Im „Tatort: Hochamt für Toni“ aus Nürnberg wird der Kommissar Felix Voss in einem bayerischen Dorf mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welche Darsteller sind im Cast? Alle Infos zum Franken-„Tatort“ erfahrt ihr hier.

„Tatort: Hochamt für Toni“: Das ist der neue Franken-Krimi

Der Nürnberger Ermittler erhält im Sonntagskrimi „Tatort: Hochamt für Toni“ einen Anruf von einem alten Freund, dem Pfarrer Marcus Borchert, von dem er seit Jahren nicht mehr gehört hat. Mit Borchert und der Frau aus seinen wirren Erinnerungen namens Toni hat Voss einst in Berlin studiert und ein inniges freundschaftliches Trio gebildet. Borchert lädt Voss ein, ihn am nächsten Sonntag in seiner Gemeinde zu besuchen, und der vom Dienstalltag gefrustete Kommissar macht sich voller Vorfreude auf den Weg ins idyllische Dorf in der bayerischen Oberpfalz.

„Tatort: Hochamt für Toni“: Handlung am 04.06.2023

Kaum angekommen schwört ihn sein alter Freund im Priestergewand darauf ein, in der anstehenden Messe gut aufzupassen, denn der Gottesdienst drehe sich um die aus dem Dorf stammende Toni, zu der Voss ebenfalls keinen Kontakt mehr hatte. Doch kurz darauf wird der Pfarrer in der Sakristei erstochen, was den verblüfften Felix Voss mit einer großen Frage zurücklässt: Was wollte sein Freund ausgerechnet in einem Gottesdienst vor der gesamten Dorfgemeinde höchst dramatisch enthüllen, ohne es ihm beispielsweise schon beim vorangehenden Telefongespräch oder beim Treffen vor der Kirche zu verraten?

Noch am Tatort erfährt der geschockte Voss, dass Toni seit zwei Jahren tot ist, sie soll sich das Leben genommen haben. Ihrer begüterten Familie rund um den Patriarchen Johannes Hentschel, der mit seiner Firma als größter Steuerzahler in der Region den Ton angibt, ist das Thema peinlich. Der Kommissar aus Nürnberg, der in der Oberpfalz eigentlich gar nicht zuständig ist, ermittelt auf eigene Faust und lässt sich davon weder von seiner besorgten Kollegin Paula Ringelhahn noch dem bauernschlauen und leicht verwahrlosten Dorfsheriff abhalten – eine Klischeefigur, wie sie offenbar in keinem Landkrimi fehlen darf. Während Tonis Vater Hentschel und seine beiden unsympathischen Söhne Christian und Lukas beharrlich mauern und den lästigen Kommissar lieber heute als morgen wieder loswerden wollen, gibt sich seine zweite Tochter Eva zugänglicher. Sie weiht den mit seiner Vergangenheit konfrontierten Felix Voss bei einem Spaziergang in die Irrungen und Wirrungen der reichen Sippe ein. Als auf die beiden geschossen wird, weiß der immer wieder von flackernden Flashbacks heimgesuchte Ermittler mit Sicherheit, dass er einem dunklen Geheimnis um die einst geliebte Toni auf der Spur ist.

Im neuen Franken-„Tatort“ weiht Tonis Schwester Eva (Sina Martens) Felix Voss (Fabian Hinrichs) beim Spaziergang in die Irrungen und Wirrungen der Familie ein.

© Foto: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Hochamt für Toni“ aus Franken?

Düstere Rückblenden mit Discolicht-Geflacker und nicht nur optisch verzerrte Erinnerungen eines schweißgebadeten Kommissars im Ausnahmezustand: Das verwirrende Bilder-Stakkato macht es dem Zuschauer nicht leicht, in diesen „Tatort“ hineinzufinden. Leider macht es die verschwurbelte und völlig unglaubwürdige Geschichte rund um Felix Voss nicht leichter.

Der hanebüchene Krimi von Regisseur Michael Krummenacher startet mit einer an den Haaren herbeigezogenen Ausgangsposition wie aus dem Groschenheft, schert sich auch im weiteren Verlauf nicht um so etwas Profanes wie Nachvollziehbarkeit und wartet am Ende mit einer Wendung aus der Kategorie „verblüffend“ auf, die ohne Weiteres als einer der ältesten Tricks in der Geschichte des TV-Krimis bezeichnet werden kann.

Das bringt dem Krimi aus Franken eine von vier Pistolen ein: Lieber nochmal mit dem Hund raus.

„Tatort: Hochamt für Toni“: Besetzung am 04.06.2023

Neben den Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Felix Voss – Fabian Hinrichs

Paula Ringelhahn – Dagmar Manzel

Eva Hentschel – Sina Martens

Johannes Hentschel – André Jung

Anna Hentschel – Marita Breuer

Christian Hentschel – Johannes Allmayer

Lukas Hentschel – Sebastian Zimmler

Marcus Borchert – Pirmin Sedlmeir

Wanda Goldwasser – Eli Wasserscheid

Dr. Kaiser – Stefan Merki

„Tatort: Hochamt für Toni“: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Franken auf einen Blick:

Sonntag, 04.06.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 04.06.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 05.06.2023, um 03:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 06.06.2023, um 00:00 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung auch noch 30 Tage lang als Wiederholung zur Verfügung.