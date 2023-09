Sonntag, 10.09.2023, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder nach Hessen: Im „Tatort: Erbarmen. Zu spät“ sind die Frankfurter Kommissare Am, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder nach Hessen: Imsind die Frankfurter Kommissare Janneke und Brix auf der Suche nach einem angeblich erschossenen Polizisten, der im Wald vergraben sein soll. Doch als sie dabei eine andere Entdeckung machen, bekommt der Fall eine ganz neue Dimension...

„Tatort: Erbarmen. Zu spät“: Darum geht es im neuen Krimi aus Frankfurt

Der neue Frankfurter „Tatort“ über ein rechtsextremes Netzwerk spielt fast komplett auf einsamen Feldwegen vor den Toren der Stadt. Kommissar Paul Brix steht im Mittelpunkt der dunklen Vorkommnisse, seine Kollegin Anna Janneke darf diesmal nur assistieren. Brix fährt zu Beginn des Krimis mit ein paar Kollegen und dem undurchsichtigen Zeugen Anton Schilling auf der Suche nach einer Leiche durch die nächtliche Pampa vor den Toren der Stadt. Der angetrunkene und von Panikattacken heimgesuchte Schilling behauptet, er habe beobachtet, wie der Polizist Simon Laby hier in der Gegend erschossen und am Waldrand vergraben wurde. Brix glaubt, dass an den Aussagen des polizeibekannten Rechtsextremisten etwas dran ist, und deshalb bleiben er und seine Kollegen in dieser Nacht am Ball. Immer wieder stoppen die Autos, weil Schilling glaubt, die Stelle entdeckt zu haben, und immer wieder endet die anschließende Taschenlampen-Suche in Wald und Flur mit einer Enttäuschung – Labys Leiche bleibt verschwunden.

Als der Suchtrupp erfährt, dass Laby in der Gegend ein Waldhaus hat, durchsuchen sie das Anwesen und finden Unmengen an Vorräten und Waffen. Nach und nach stellt sich heraus, dass der vermisste Polizist wohl einer rechtsextremen Gruppe innerhalb der hessischen Ermittlungsbehörden angehört – entsprechende Ermittlungen gegen Polizisten dieses Bundeslandes haben ja in den vergangenen Jahren mehrmals für Schlagzeilen gesorgt.

Eine Spur führt zum Kollegen Radomski, den Brix noch von früher kennt. Der Kommissar glaubt nicht, dass sein alter Kumpel etwas mit Rechtsextremismus und Labys Verschwinden zu tun hat. Er lässt ihn aber trotzdem in der Stadt beschatten, was dem Krimi immerhin ein paar besser beleuchtete Szenen abseits von Wald und Flur einbringt. Tatsächlich hängt der aalglatte Radomski irgendwie in der Sache drin – wie genau, erfahren aber nur die Zuschauer, die noch nicht vor dem Fernseher sanft eingeschlafen oder gleich ins Bett gegangen sind.

Schilling (Niels Bormann, l.) kann Paul Brix (Wolfram Koch) und seinen Kollegen nur schwer helfen, da er getrunken hat und offensichtlich verängstigt ist.

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Erbarmen. Zu spät“ aus Frankfurt?

Kann man einen „Tatort“ in dunkler Nacht auf einsamen Feldwegen und am Waldrand drehen, die Gesichter der Kommissare nur erleuchtet von Taschenlampen und Scheinwerfern? Man kann schon, wie der neueste Sonntagskrimi aus Frankfurt beweist. Das Ergebnis lässt in diesem Fall allerdings zu wünschen übrig: Der Film „Tatort: Erbarmen. Zu spät.“ ist so finster wie eintönig.

Es geht um ein rechtsextremes Netzwerk bei der hessischen Polizei, und um die dunklen Machenschaften der Verschwörer angemessen zu illustrieren, hat sich Drehbuchautor und Regisseur Bastian Günther dazu entschlossen, einfach die fast komplette Handlung mitten in der kohlrabenschwarzen Nacht in freier Natur zu drehen. Klingt filmtheoretisch interessant, lässt aber leider außer Acht, dass es anders als im Programmkino bei einem Sonntagskrimi im Ersten auch noch ein paar Millionen Zuschauer gibt, die sich auf einen spannenden Fall freuen und denen dieser stockfinstere „Tatort“ kaum gerecht werden dürfte. So gewinnt der an den Achtziger-Jahre-Partyhit „Erbarmen – zu spät, die Hessen kommen“ angelehnte Filmtitel seinen ganz eigenen, von den Machern sicherlich unbeabsichtigten Sinn.

Das bringt dem Sonntagskrimi aus Frankfurt eine von vier Pistolen ein: Lieber nochmal mit dem Hund raus.

„Tatort: Erbarmen. Zu spät“: Besetzung am 10.09.2023

Neben den Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Paul Brix – Wolfram Koch

Anna Janneke – Margarita Broich

Radomski – Godehard Giese

Glasner – Karsten Antonio Mielke

Franz Decker – Uwe Rohde

Schilling – Niels Bormann

Polizistin Schüssler – Lotte Schubert

Bachmann – Werner Wölbern

Jonas – Isaak Dentler

„Tatort: Erbarmen. Zu spät“: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Frankfurt auf einen Blick:

Sonntag, 10.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 10.09.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 11.09.2023, um 03:50 Uhr auf ONE

Dienstag, 12.09.2023, um 01:00 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung für gewöhnlich auch noch ein bis sechs Monate lang kostenlos als Wiederholung zur Verfügung.