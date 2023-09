Am Sonntag, 24.09.2023, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder in die Schweiz: Im „Tatort: Blinder Fleck“ ermitteln die Kommissarinnen aus Zürich in einem Dreifachmord. Nur eine Sechsjährige wurde Zeugin des grausamen Geschehens im Zürcher Oberland – und als der Täter davon erfährt, ist sie erneut in Gefahr...

Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welche Darsteller sind im Cast? Das verraten wir euch hier.

„Tatort: Blinder Fleck“: Darum geht es im neuen Krimi aus Zürich

Geheimes Treffen am Waldrand: Zwei Männer sprechen auf dem Parkplatz über ein ominöses Schließfach, die Frau des einen und ihre kleine Tochter bleiben im Auto sitzen. Kurz darauf werden die drei Erwachsenen erschossen, das Kind überlebt den tödlichen Angriff, versteckt unter einer Decke im Fond des Wagens.

Bei den Opfern vom Parkplatz handelt es sich um die beiden Inhaber eines IT-Unternehmens, das ein Programm entwickelt hat, mit dem computergesteuerte Gesichtserkennung erschwert wird, sowie ihren Bankberater. Eigentlich sollte die Firma an ein US-Unternehmen verkauft werden, das mit kleinen Überwachungsdrohnen eine Menge Geld verdient, doch dagegen sträubte sich der ermordete und aus Kroatien stammende Firmenchef Marco Tomic. Wurden er, seine Frau und ihr Bankberater umgebracht, damit dem Verkauf nichts mehr im Wege steht?

Der dritte Inhaber der Firma, Joel Müller, wollte den millionenschweren Deal unbedingt abschließen und zählt deshalb zu den Hauptverdächtigen. Tessa Ott fühlt außerdem dem Waldarbeiter und Vogelfreund Luka Gasser auf den Zahn, der zum Zeitpunkt des Mordes in der Nähe des Tatorts war, um mit seiner Kameradrohne Aufnahmen vom seltenen Roten Milan zu machen. Luka Gasser, das weiß im Gegensatz zur Kommissarin der Zuschauer, kennt den Mann, der mit seinem Motorrad kurz vor dem Dreifach-Mord auf den Parkplatz brauste und anschließend im Wald verschwand. Hat der kurz zuvor aus der Haft entlassene Lars Diemer die Schüsse abgegeben?

Wie sich herausstellt, gehörten Dimer und die beiden männlichen Opfer vor vielen Jahren zu einer paramilitärischen kroatischen Gruppe, die im Bosnienkrieg an Kriegsverbrechen beteiligt war...

Die sechsjährige Ella Perrier (Maura Landert) ist die einzige Zeugin der grausamen Tat im Zürcher Oberland.

© Foto: ARD Degeto/SRF/Sava Hlavacek

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Blinder Fleck“ aus Zürich?

Der neue „Tatort“ aus der Schweiz startet mit einem Paukenschlag und stellt die beiden Züricher Ermittlerinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott vor ein Rätsel. Jede von ihnen verfolgt eine heiße Spur, der rundum spannende Krimi „Tatort: Blinder Fleck“ mündet schließlich in einem außergewöhnlichen Finale, in dem eine Killerdrohne für den Hausgebrauch auf der Suche nach einem ganz bestimmten Opfer über Züricher Dächern schwebt.

Ein gewisses Maß an Konzentration und Mitdenken ist gefordert, um bei diesem zugegebenermaßen etwas komplizierten Fall am Ball zu bleiben. Dafür gibt es viel Spannung und einen reizvollen Einblick in die Psyche einer Kommissarin, die sich mal von ihrer weichen Seite zeigen darf: Die ansonsten so spröde Isabelle Grandjean kümmert sich liebevoll um die kleine Ella, die das Massaker auf dem Parkplatz überlebt hat. Kollegin Tessa Ott, die sonst den sensiblen Part spielt, muss dafür im packenden Finale zeigen, dass sie auch ganz anders kann.

Nachdem die Schweiz seit gefühlt zehn Jahren nur schwache Krimis zur „Tatort“-Reihe beigesteuert hat, ist den Eidgenossen endlich einmal ein passabler Sonntagskrimi gelungen. Das bringt ihm drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Blinder Fleck“: Besetzung am 24.09.2023

Neben den beiden Hauptdarstellerinnen sind in diesem Krimi auch wieder verschiedene Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Isabelle Grandjean – Anna Pieri Zuercher

Tessa Ott – Carol Schuler

Anita Wegenast – Rachel Braunschweig

Noah Löwenherz – Aaron Arens

Charlie Locher – Peter Jecklin

Milan Mandic – Igor Kovac

Ella Perrier – Maura Landert

Judith Heinrich – Barbara Terpoorten

Lars Diener – Marcus Signer

Joel Müller – Ralph Gassmann

„Tatort: Blinder Fleck“: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Zürich auf einen Blick:

Sonntag, 24.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 24.09.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 26.09.2023, um 01:15 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung für gewöhnlich auch noch ein bis sechs Monate lang kostenlos als Wiederholung zur Verfügung.