Der Sonntagskrimi am 08.10.2023 nimmt die ARD-Zuschauer ein letztes Mal mit in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Im „Tatort: Aus dem Dunkel“ jagt Heike Makatsch in ihrem letzten Fall als Mainzer Kommissarin Ellen Berlinger einen unheimlichen Stalker.

Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welche Darsteller sind im Cast? Das verraten wir euch hier.

„Tatort: Aus dem Dunkel“: Letzter Fall mit Heike Makatsch

Filmstar Heike Makatsch als „Tatort“-Kommissarin: Was vor sieben Jahren vielversprechend in Freiburg begann, war schon bald auserzählt. Für die von Makatsch gespielte Kommissarin Ellen Berlinger, die mittlerweile in Mainz ermittelt, fiel den Drehbuchautoren nie so recht etwas ein, die Figur blieb im Diffusen. Kein großes Wunder also, dass die Krimis mit Makatsch Sparmaßnahmen des zuständigen Senders SWR zum Opfer gefallen sind: Ihr fünfter Einsatz „Tatort: Aus dem Dunkel“ ist der letzte von Ellen Berlinger, die auf ihren Partner Rascher verzichten muss. Dafür kommt Lukas Wagner als neuer Kollege an Bord und verschwindet mit dem Ende des Mainz-Krimis auch gleich wieder in der „Tatort“-Versenkung.

Darum geht es im „Tatort: Aus dem Dunkel“

In ihrem letzten Fall jagt Ellen Berlinger einen unheimlichen und manipulativen Stalker, der eine Frau dazu gebracht hat, sich vom Balkon zu stürzen. Der erfahrenen Kriminalistin ist gleich klar, dass es sich um keinen Selbstmord im eigentlichen Sinne handelt, sie nimmt auch gegen die fachliche Einschätzung ihrer Kollegen mit Hochdruck die Ermittlungen auf. Unterstützt wird sie dabei vom Streifenpolizisten Thomas Engels, der das Opfer kannte und das Unglück kommen sah – ein Sympathieträger in Uniform, aber auch ein Polizist im Zwielicht und die spannendste Figur im Krimi aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Doch Engels ist nicht der einzige Mann aus dem Polizeiapparat, der sich verdächtig macht. Auch Berlingers Vorgesetzter Niklas Zerrer, ein toxischer Mann wie aus dem Bilderbuch, scheint etwas zu verbergen. Außerdem gibt es mit dem windigen IT-Spezialisten Daniel König, der im Polizeipräsidium abgestürzte Rechner wieder ans Laufen bringt, einen weiteren Verdächtigen.

Dann wendet sich die verzweifelte Julia Ritter an die Polizei und bittet um Hilfe, weil sie von einem anonymen und höchst aggressiven Stalker bedroht wird. Die Spur führt zu einer gruseligen Fotowand, an der Bilder von Frauen aufgepinnt sind, die der Stalker in den Tod getrieben hat, und Ellen Berlinger muss ihre gesamte weibliche Intuition aktivieren, um eine weitere Bluttat zu verhindern.

Thomas Engels (Andreas Döhler) befragt Julia Ritter (Susanne Wuest) wegen der anonymen Verfolgung, da er befürchtet, dass ein Polizist verwickelt sein könnte.

© Foto: SWR/Peter Porst

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Aus dem Dunkel“ aus Mainz?

Der „Tatort: Aus dem Dunkel“ ist ein leider ziemlich spannungsarmer Fall. Lediglich mit dem Auftauchen der Figur Julia Ritter scheint etwas Spannung in Heike Makatschs letzten „Tatort“ zu kommen – doch das erweist sich schnell als bloßes Strohfeuer, das diesen Sonntagskrimi auch nicht retten kann. Das bringt dem Sonntagskrimi zwei von vier Pistolen ein: Puh, eher was für echte Fans!

Dass Heike Makatsch sich vom „Tatort“ verabschiedet, hängt mit Sparmaßnahmen des SWR zusammen, der sein Programm straffen muss und künftig ganz auf die drei Teams aus Stuttgart, Ludwigshafen und Freiburg setzt, die jeweils zwei Fälle pro Jahr lösen. Das Ausscheiden der wenig profilierten Kommissarin Berlinger ist ein verkraftbarer Verlust, der bald vergessen sein dürfte.

„Tatort: Aus dem Dunkel“: Besetzung am 08.10.2023

Neben der Hauptdarstellerin sind in diesem Krimi auch wieder verschiedene Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Ellen Berlinger – Heike Makatsch

Lukas Wagner – Ludwig Trepte

Thomas Engels – Andreas Döhler

Julia Ritter – Susanne Wuest

Daniel König – Matthias Lier

Polina Spanos – Anastasia Papadopoulou

Niklas Zerrer – Rainer Sellien

Brgitte Köhler – Melanie Straub

Maja Ginori – Jule Böwe

„Tatort: Aus dem Dunkel“: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Mainz auf einen Blick:

Sonntag, 08.10.2023, um 20:25 Uhr im Ersten

Sonntag, 08.10.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 10.10.2023, um 00:45 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung für gewöhnlich auch noch ein bis sechs Monate lang kostenlos als Wiederholung zur Verfügung.