Am Sonntag, 21.02.2021, läuft der „Tatort: Heile Welt“ um 20:15 Uhr im Ersten.

Die Kritik zum Dortmund-„Tatort“.

Darsteller, Handlung und Mediathek im Überblick.

Am Sonntag ermitteln die Kommissare aus Dortmund. Dabei wartet auf die ARD-Zuschauer nicht nur ein neuer Fall, sondern auch ein neues Gesicht im Ermittler-Team.

„Tatort: Heile Welt“: Dortmund-Krimi am 21.02.2021

Sie tritt den neuen Kollegen gegenüber forsch auf, zeigt bei ihrem ersten Einsatz aber auch Nerven: Rosa Herzog, gespielt von der Österreicherin Stefanie Reinsperger, ist die neue Kommissarin im Ermittlerquartett des Dortmunder „Tatorts“. Während sich die Neue mit dem Kollegen Jan Pawlak (Rick Okon) auf Anhieb gut versteht, eckt sie bei den beiden älteren Kommissaren Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt) im Sonntagskrimi „Tatort: Heile Welt“ aber gewaltig an, weil sie es wagt, deren Ermittlungstaktik nach dem Mord an einer jungen Frau und dem Brand in einer Dortmunder Hochhaus-Siedlung offen und angesichts einer spannungsgeladenen Situation auch reichlich unsensibel zu kritisieren.

„Tatort“ aus Dortmund: Darum geht es am Sonntag

Die Nerven liegen sowieso blank bei fast allen Beteiligten in diesem turbulenten Krimi, in dem Martina Bönisch zu Unrecht in die Schusslinie gerät uns sogar vom Dienst suspendiert wird: Nachdem die impulsive Kommissarin den tatverdächtigen und unverschämten Iraker Hakim Khaled (Shadi Eck) ziemlich ruppig festgenommen hat und dafür begeisterten Zuspruch aus der rechten Szene bekommt, wird sie als Nazi-Polizistin verunglimpft und zur Zielscheibe eines hasserfüllten Shitstorms im Internet.

Die verzweifelte Martina Bönisch kämpft um ihren guten Ruf und ihren Job. Gemeinsam mit ihren Kollegen von der Dortmunder Mordkommission geht sie der Frage nach, wer die junge Frau getötet hat, deren Leiche in einem Hochhauskeller gefunden wurde. Um den Mord zu vertuschen, hat der Täter den Keller in Brand gesteckt, und als Rückstände von Kokain am Tatort gefunden werden, haben die Ermittler mit dem wegen Drogendelikten vorbestraften Hakim Khaled einen ersten Tatverdächtigen. Als Bönisch und Faber den aus dem Irak stammenden Migranten befragen wollen, reagieren er und seine Kumpels rotzfrech, woraufhin ihm die Kommissarin ruppig Handschellen verpasst und ihn aufs Revier verfrachtet. Natürlich landet der Videoclip dieses mit Smartphones gefilmten Vorgehens im Internet, und schnell sieht sich Martina Bönisch nicht nur einem gewaltigen Shitstorm ausgesetzt, sondern wird am selben Abend auch noch vor ihrer Wohnung von vermummten Gestalten überfallen.

Die Kommissare aus Dortmund: Martina Bönisch (Anna Schudt, l.), Jan Pawlak (Rick Okon, hinten), Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger).

Als der öffentliche Druck auf die angebliche Nazi-Polizistin immer größer wird, distanzieren sich die Stadt und auch die Vorgesetzten von der Beamtin: Sie wird suspendiert und muss feststellen, dass mit Ausnahme von Peter Faber kaum noch jemand zu ihr hält. Corona spielt in dem im vergangenen Sommer gedrehten Krimi übrigens auch eine Rolle, wenn auch nur eine nebensächliche: Die Pandemie hat den Computerladen eines Mannes ruiniert, mit dem sich Faber anfreundet und der etwas mit dem Fall zu tun hat.

„Tatort“ Kritik: Wie ist die Bewertung von „Heile Welt“?

Der mitreißende „Tatort“ von Regisseur Jürgen Werner dreht sich darum, wie vorschnelle Urteile und falsche Verdächtigungen die ohnehin angespannte Atmosphäre in einer polarisierten Gesellschaft zusätzlich vergiften können. Dabei werden weder Rechte noch Linke geschont, demagogische Rechtspopulisten bekommen ihr Fett genauso weg wie integrationsunwillige Migranten, hasserfüllte Neonazis ebenso wie gewaltbereite Antifa-Schläger – Hass und Hetze, das macht der starke Krimi unmissverständlich klar, gibt es in diesen aufgeregten Zeiten auf allen Seiten.

Das bringt dem Dortmund-Krimi drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Heile Welt“: Sendetermine, Wiederholung, Mediathek

Die Erstausstrahlung des neuen „Tatort“ aus Dortmund läuft zur gewohnten Sendezeit. Alle Sendetermine des Krimis auf einen Blick:

Sonntag, 21.02.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 21.02.2021 um 21:40 Uhr auf ONE

Dienstag, 23.02.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek könnt ihr den Dortmund-„Tatort“ im Livestream verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.

„Tatort“ Dortmund Darsteller: Das ist die Besetzung

Neben den vier Kommissaren gibt es im neuen Dortmund-Krimi einige Rollen. Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Peter Faber – Jörg Hartmann

Martina Bönisch – Anna Schudt

Rosa Herzog – Stefanie Reinsperger

Jan Pawlak – Rick Okon

Thomas Janowski – Jürg Plüss

Nils Jacob – Franz Pätzold

Florian Zerrer – Sven Gey

Hakim Khaled – Shadi Eck

Abdul Azim Khaled – Ferhat Keskin

Rana Khaled – Meryem Moutaoukkil

Annika Freytag – Jaela Probst